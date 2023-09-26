Роднина о словах Чжоу: «У них сейчас идет кампания против россиян. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?»
Ирина Роднина отреагировала на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.
Чжоу обвинил Международный олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд (CAS) и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.
Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».
«У Валиевой нашли не допинг, а запрещенный препарат, если Чжоу безграмотный, то это его проблемы.
У них сейчас идет кампания против россиян, они выкладывают картинки с пустыми коробками без медалей. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
Он знает, что говорить можно сейчас всё что угодно. Безнаказанно.