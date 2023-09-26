Роднина о словах Чжоу: «У них сейчас идет кампания против россиян. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?»

Теги сборная России Ирина Роднина CAS сборная США Винсент Чжоу Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Чжоу обвинил Международный олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд (CAS) и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле Камилы Валиевой.

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов». 

«У Валиевой нашли не допинг, а запрещенный препарат, если Чжоу безграмотный, то это его проблемы.

У них сейчас идет кампания против россиян, они выкладывают картинки с пустыми коробками без медалей. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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4 комментария

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Юра Плисецкий
Чжоу не безграмотный.
Он знает, что говорить можно сейчас всё что угодно. Безнаказанно.
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Anna
Ответ Ковид 07.10.52
А раньше бы за правду наказывали? Или вы думаете, что те , кто организовал допинговую программу в 14-м исправились и их нет в спорте...Удивитесь. но Нагорный сейчас футбольным Локо управляет, так что безнаказанность не там ищите...
Вас не смущает, что один из организаторов той допинговой программы Родченков сказал, что ФК в этом не участвовало?
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Ковид 07.10.52
Ответ Anna
Вас не смущает, что один из организаторов той допинговой программы Родченков сказал, что ФК в этом не участвовало?
ФК- это что такое? Если Родченков - организатор, то с вами вообще говорить не о чем ....посмешили....
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