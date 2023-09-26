Роднина о словах Чжоу: «У них сейчас идет кампания против россиян. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?»

Ирина Роднина отреагировала на заявление американского фигуриста Винсента Чжоу.

Чжоу обвинил Международный олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд ( ) и WADA в том, что они не защищают его интересы в деле .

Также он заявил, что «знает о широком распространении допинга среди других российских фигуристов».

«У Валиевой нашли не допинг, а запрещенный препарат, если безграмотный, то это его проблемы.

У них сейчас идет кампания против россиян, они выкладывают картинки с пустыми коробками без медалей. Мы разве должны реагировать на эти нагнетания?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии