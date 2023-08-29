Татьяна Мишина: «Туктамышеву никто не может заставить кататься – у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о спортивном долголетии Елизаветы Туктамышевой.

– Вас не удивляет спортивное долголетие ?

– Нет, потому что я вижу, что она катается с удовольствием. Но нельзя сказать, что Лизе это дается легко, большую роль играет труд.

Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовольствие и удовлетворение. Ее никто не может заставить кататься – у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость.

Лиза будет кататься. Пока у нее все складывается хорошо, – сказала .