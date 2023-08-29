Татьяна Мишина: «Туктамышеву никто не может заставить кататься – у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина высказалась о спортивном долголетии Елизаветы Туктамышевой.

– Вас не удивляет спортивное долголетие Елизаветы Туктамышевой?

– Нет, потому что я вижу, что она катается с удовольствием. Но нельзя сказать, что Лизе это дается легко, большую роль играет труд.

Она талантливая, будет кататься, пока ей это приносит удовольствие и удовлетворение. Ее никто не может заставить кататься – у нее есть желание. Любовь к фигурному катанию приносит ей радость.

Лиза будет кататься. Пока у нее все складывается хорошо, – сказала Мишина.

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13 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Лиза сделала два великолпных сезона. Она реально борется с квадистками и обыгрывает их по делу. Три трикселя в двух программах и ярчайшие образы!
+7
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Елизавета Смородина
Лиза вызывает только уважение и восхищение!
+9
-5
+4
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Аврора кубик
Удачи Лизе!! Ждем в сезоне)
+5
-1
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Фатима Кочкарова
Горбачёва пропала пишут
+7
-4
+3
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КатеринаНовикова
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
Со вчерашнего дня. Вышла с катка и не вернулась домой
+4
-1
+3
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Лека-Лека
Ответ Фатима Кочкарова
Горбачёва пропала пишут
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
+3
-3
0
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Ольга Воеводина
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
На Лапи пишут, что мама ищет. Зашла вчера в парк и пропала. Я в шоке
+1
-1
0
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S Olga
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
в телеге
+1
-1
0
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люблю тутберят
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
Лапидарность пишет 😨
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S Olga
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
https://t.me/fun_sector/28802?single
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-1
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КатеринаНовикова
Ответ Лека-Лека
Что значит пропала? Где пишут? Кто пишет?
ЛизаАлерт приступили к поискам😭
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