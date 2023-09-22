Елизавета Туктамышева: «Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева заявила об интересе к тренерской деятельности.

В это межсезонье фигуристка поработала тренером вместе с Алексеем Мишиным во время поездки в Мексику.

– Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил, иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало.

– Тебе интересно именно работать над техникой или, может, захотелось поставить программу?

– Больше опыта у меня в работе над техникой, но, когда я ставила дорожку для одной спортсменки, мне тоже очень понравилось. Это креативный процесс, который мне знаком, где я хорошо знаю правила. Это была смесь креативности и логики движений. Вышло неплохо. Боюсь что-то говорить насчет целой постановки, но работать над частями программы мне понравилось.

– Не было сложностей из-за языкового барьера?

– Если ребенок знал английский, то проблем не было. Главное – знать фигурнокатательный английский: как называются технические элементы, как говорить о прыжках и скольжении. Нужно было привыкнуть говорить на другом языке. Все слова мы знаем, – рассказала чемпионка мира 2015 года.

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11 комментариев

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natali5228
Есть на кого равняться, Лиза. И что наследовать-тоже.Твой тренер-профессионал, его знают во всём мире не первый и не второй десяток лет
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Vendetta4111323
Ответ Anatiana
Честно говоря, не вижу Лизу в роли тренера. Она слишком любит себя.
Тутберидзе тоже очень себя любит, и ей это не помешало)
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natali5228
Ответ Anatiana
Честно говоря, не вижу Лизу в роли тренера. Она слишком любит себя.
И правильно делает, идя в 17-й сезон.
+5
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natali5228
Ответ Великий Алонсо
Ну карьеру фигуристки пора уже заканчивать, хватит лёд песком посыпать баб Лизе.
О, поклонник скромного героя прибыл. Как там с мусором дела, всё собрала? А то мож в сезон, хоть перекидной покажет (нет)
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ВИван
Вполне логично становится Лизе тренером.
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Maria L
пусть опыта набирается, а там видно будет 🤗
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