Елизавета Туктамышева: «Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало»

Елизавета Туктамышева заявила об интересе к тренерской деятельности.

В это межсезонье фигуристка поработала тренером вместе с Алексеем Мишиным во время поездки в Мексику.

– Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил, иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало.

– Тебе интересно именно работать над техникой или, может, захотелось поставить программу?

– Больше опыта у меня в работе над техникой, но, когда я ставила дорожку для одной спортсменки, мне тоже очень понравилось. Это креативный процесс, который мне знаком, где я хорошо знаю правила. Это была смесь креативности и логики движений. Вышло неплохо. Боюсь что-то говорить насчет целой постановки, но работать над частями программы мне понравилось.

– Не было сложностей из-за языкового барьера?

– Если ребенок знал английский, то проблем не было. Главное – знать фигурнокатательный английский: как называются технические элементы, как говорить о прыжках и скольжении. Нужно было привыкнуть говорить на другом языке. Все слова мы знаем, – рассказала чемпионка мира 2015 года.