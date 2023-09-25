Анна Щербакова: «Не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры – тренировать или выбрать другой род деятельности»
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о перспективе работы тренером.
«Еще рано об этом говорить. Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений.
Работа тренером очень ответственная. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня еще не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или же выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит еще многому учиться.
Всю свою сознательную жизнь я провела на тренировках и соревнованиях, поэтому, конечно, мне интересно пробовать что-то новое. Не только делиться своим опытом на мастер-классах, искать подход к детям и стараться помочь юным фигуристам, но и самой набираться опыта в этой сфере. Понравился опыт ведения на «Ледниковом периоде». Конечно, мне очень далеко до настоящих профессионалов. Надо многому учиться», – отметила Щербакова.
«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?
Читайте интервью Трусовой - там одна сплошная конкретика о выбранной дороге в жизни.
А учиться ей не привыкать, вот уж кто отличница во всём.
Радует, что Аня зарядилась позитивом в Китае, огромное спасибо китайским болельщикам!