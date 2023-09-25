Анна Щербакова: «Не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры – тренировать или выбрать другой род деятельности»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова высказалась о перспективе работы тренером.

«Еще рано об этом говорить. Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений.

Работа тренером очень ответственная. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня еще не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или же выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит еще многому учиться.

Всю свою сознательную жизнь я провела на тренировках и соревнованиях, поэтому, конечно, мне интересно пробовать что-то новое. Не только делиться своим опытом на мастер-классах, искать подход к детям и стараться помочь юным фигуристам, но и самой набираться опыта в этой сфере. Понравился опыт ведения на «Ледниковом периоде». Конечно, мне очень далеко до настоящих профессионалов. Надо многому учиться», – отметила Щербакова.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

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26 комментариев

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Аля Иванова
Как говорится-почувствуйте разницу.
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Лия Романова
здравый разумный подход. Аня молодец, удачи ей, что бы ни выбрала в дальнейшем
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попрлп
Сказала обо всем, и ни о чем, как впрочем, и все ее интервью за последние полгода-год.
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Аленка_76
Чтобы Аня не выбрала в дальнейшем, удачи ей!
+7
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Лиана
Ответ Syndycate
Так она всегда одни и те же шаблонные фразы в каждом интервью говорит, не важно о чем ее спрашивают)
Думаю лучше говорить так, а не как другая, оч
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ДИОНИС
Ответ Anna Morgan
Я могу за ще ответить на любой вопрос, потому что настолько обтекаемо , прилизано, ни о чем. Тьфу. Да будь ты собой, поделить какими-то планами, чего реально хочешь, о чем мечтаешь.
Вам-то это зачем? Спрашивайте и требуйте у своей любимицы! А Аню оставьте в покое!
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ДИОНИС
Удачи Ане и успехов!
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Док Аксель
Любому делу и любой профессии нужно учиться, чтобы потом приобретённые теоретические знания применять на практике и совершенствоваться в выбранной профессии.
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ДИОНИС
Ну надо же, какая неожиданность: хейтеры самыми первыми прибежали на свежую новость о якобы совершенно неинтересной им Щербаковой!
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RusVector
А зачем 5 лет заканчивать ? Усачева, Нугуманова и тысячи других и без тренерского образвания тренируют!
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ДИОНИС
Ответ Лека-Лека
У них перед глазами четыре болельщицы Трусовой. А тут явно раздражающий успех Олимпийской чемпионки и всеобщей любимицы.
И ещё Трутимовцы уже более полутора лет никак не могут успокоиться, что их Марфушечка-душечка осталась всего лишь с "серебром" Олимпиады!
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Lada_ok
Удачи, чемпионка! Все обязательно получится, а жизнь подскажет в каком направлении двигаться.
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Лека-Лека
Ответ Syndycate
- Как ваз зовут? - Еще не готова об этом говорить... - Анна, как ваши дела? - Еще рано об этом говорить. Я закончила только первый курс... - Что вы ели на завтрак? - Пока происходит какой-то сумбур, как только будет известно - вы об этом узнаете!
А какого ответа о выбранном пути на всю жизнь Вы от Ани ожидали?
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Лека-Лека
Ответ Anna Morgan
Я могу за ще ответить на любой вопрос, потому что настолько обтекаемо , прилизано, ни о чем. Тьфу. Да будь ты собой, поделить какими-то планами, чего реально хочешь, о чем мечтаешь.
Ага. Чтобы потом журналюги из этого хрен знает что раздули и Аню же и обвиняли?
Читайте интервью Трусовой - там одна сплошная конкретика о выбранной дороге в жизни.
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Reggi
Можно неоднозначно относиться к Ане как к фигуристке, тут, как говорится, дело вкуса, но вот во вдумчивом подходе к каждому делу и в высоком интеллекте Анюте не откажешь) Мне кажется, если эта девочка выберет что-то, чем будет заниматься после ФК, то это будет занятие не на годик-другой, а лет на 10 точно, а то и на всю жизнь.
А учиться ей не привыкать, вот уж кто отличница во всём.
Радует, что Аня зарядилась позитивом в Китае, огромное спасибо китайским болельщикам!
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Tytti
Аня умница, рассудительная, трудолюбивая, талантливая девушка! Удачи!
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Юлия
Удачи Анечке. Умная талантливая девушка. Пусть у неё всё в жизни будет хорошо. Но всё же очень не хватает её на соревнованиях.
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Лека-Лека
Ответ Лиана
Выйдет замуж за сынка какого нибудь губернатора, будет жить в Лондоне
Вот, оказывается, предел Ваших мечтаний об удавшейся жизни.
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