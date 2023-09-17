Алина Загитова: «Контрольные прокаты✅. Кто понравился больше всего?»

Теги сборная России видео фото женское катание Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Алина Загитова обратилась к подписчикам после контрольных прокатов.

16 и 17 сентября олимпийская чемпионка по фигурному катанию работала на мероприятии в качестве ведущей.

«Контрольные прокаты-2023/2024✅

Кто понравился больше всего?🤔» – написала Загитова в инстаграме.

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatiana
Понравилась кнопка пульта, выключающая звук
+36
-9
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
загитова: кто понравился больше всего? варианты ответов:
1. загитова а.
2. а.загитова
3. не могу выбрать между первыми двумя
+30
-11
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NTLY
Твои вопросы, разумеется.
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fewral
Тетка, конечно, самовлюбленная донельзя.)
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amneris
Камила понравилась. Я не ее фанатка и весьма конкретно отношусь к допинговому делу, но когда хорошо, тогда хорошо. С ее текущем весом и пубертатном Камила катается очень хорошо.

С учетом того, что только начало сезона (напомню, что на ОП 2 года назад она нападалась от души в «Болеро»), да и уверенности нет, что сезон вообще она продолжит, она молодец. Как есть, объективно.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nensy22
Может все-таки возобновить карьеру, а не вот это все. Ну, пожалуйста. Это же прекрасно - делать то, в чем хороша. Даже набора тройных сейчас вполне хватит, чтобы быть той, на кого хочется смотреть, а не той, кого не хочется слушать
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
На втором видео, делает вид что понимает что там написано, но в конце палиться.
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Алина, готовься к эфирам, чтобы можно было радоваться тебе как ведущей, интересуйся спортсменами, чтобы были истории, подводки, диалоги. Нечего сказать, нечего спросить…. Это не детский утренник (хотя и там надо стараться).
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ aalto
загитова: кто понравился больше всего? варианты ответов: 1. загитова а. 2. а.загитова 3. не могу выбрать между первыми двумя
4. соведущая Транькова
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Рамштайн понравился
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Слончик
В тексте два простых предложения - прокаты прошли, вопрос кто понравился. В каментах какая-то истерия. При этом именно комментаторы предъявляют что-то АЗ. Может, почитали бы сначала свои собственные писульки?
Они не читатели, они писатели
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anyen
Ответ Amneris
Камила понравилась. Я не ее фанатка и весьма конкретно отношусь к допинговому делу, но когда хорошо, тогда хорошо. С ее текущем весом и пубертатном Камила катается очень хорошо. С учетом того, что только начало сезона (напомню, что на ОП 2 года назад она нападалась от души в «Болеро»), да и уверенности нет, что сезон вообще она продолжит, она молодец. Как есть, объективно.
Первый адекватный комментарий по теме.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Agnidev
Лучше бы дальше каталась наша красота
А что ж вы так не переживали в 2019
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
И ей зеркальце в ответ: «Ты, конечно, спору нет»
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Большой Влад
Камила будет оправдана. В этом я уверен. В следующем месяце она будет кататься на Гран-при. А если нет, думаю, ей следует взять на себя обязанности ведущей у Загитовой. Камила с ее прекрасной дикцией и красивым голосом гораздо приятнее зрителю. Также имеется острый ум, поэтому не будет задавать глупых вопросов.
Уже где- то было- приду вместо тебя, но не получилось
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
В тексте два простых предложения - прокаты прошли, вопрос кто понравился.
В каментах какая-то истерия.
При этом именно комментаторы предъявляют что-то АЗ.
Может, почитали бы сначала свои собственные писульки?
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Прудникова
У девочек все хороши, каждая по-своему. Да, были у многих грубые ошибки в прокатах, но это начало сезона, еще наработают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agnidev
Лучше бы дальше каталась наша красота
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Gladkia
Ответ Большой Влад
Камила будет оправдана. В этом я уверен. В следующем месяце она будет кататься на Гран-при. А если нет, думаю, ей следует взять на себя обязанности ведущей у Загитовой. Камила с ее прекрасной дикцией и красивым голосом гораздо приятнее зрителю. Также имеется острый ум, поэтому не будет задавать глупых вопросов.
Это...прямой эфир и "Это" вопросы редакции Первого канала, неужели непонятно и Валиева , если придет, будет говорить, то, что ей скажут, ну какие наивные люди! Алина, хоть улыбается и и смеется от души и искренне желает всем удачи, в этом ей нет равных!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий