Алина Загитова: «Контрольные прокаты✅. Кто понравился больше всего?»
Алина Загитова обратилась к подписчикам после контрольных прокатов.
16 и 17 сентября олимпийская чемпионка по фигурному катанию работала на мероприятии в качестве ведущей.
«Контрольные прокаты-2023/2024✅
Кто понравился больше всего?🤔» – написала Загитова в инстаграме.
«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы
1. загитова а.
2. а.загитова
3. не могу выбрать между первыми двумя
С учетом того, что только начало сезона (напомню, что на ОП 2 года назад она нападалась от души в «Болеро»), да и уверенности нет, что сезон вообще она продолжит, она молодец. Как есть, объективно.
В каментах какая-то истерия.
При этом именно комментаторы предъявляют что-то АЗ.
Может, почитали бы сначала свои собственные писульки?