Алина Загитова: «Контрольные прокаты✅. Кто понравился больше всего?»

Алина Загитова обратилась к подписчикам после контрольных прокатов.

16 и 17 сентября олимпийская чемпионка по фигурному катанию работала на мероприятии в качестве ведущей.

«Контрольные прокаты-2023/2024✅

Кто понравился больше всего?🤔» – написала Загитова в инстаграме.

«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы