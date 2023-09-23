Ирина Роднина: «Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой. Дело покрыто туманом»

Ирина Роднина призвала готовиться к любому решению CAS по делу Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. С 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу российской фигуристки.

«Заседание по делу Валиевой? Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом.

Какой будет итог? Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

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