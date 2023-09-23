Ирина Роднина: «Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой. Дело покрыто туманом»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Ирина Роднина призвала готовиться к любому решению CAS по делу Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. С 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу российской фигуристки.

«Заседание по делу Валиевой? Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом.

Какой будет итог? Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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20 комментариев

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Лука Тараканов
,,Дело покрыто туманом, и туман все сгущается,, ...
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Самая цитируемая и вообще недура
Представляю, как будет ликовать эта бабуся, если Ками дадут максимальный дисквал.
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KMR
Впервые соглашусь с ней. Целый год все в тумане
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Зулфира Мухаметшина
Ответ Лиана
Каким туманом? Когда кас оправдал российских спортсменов все очень уважали кас, а теперь решения ещё нет, но все уже высказались на всякий случай, по мне то тогда на ои кас должен был отстранить камилу от всех соревнований до суда, а то соревнуется, занимая чужие места и призовые других девочек, чистых
Кто запрещает девочкам выступать на высоком уровне???
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Wiley Fox
Ответ RS919
Допустим. Но я не верю, что её саму в тёмную использовали. Это же родной ребёнок. Просто напели, что всё получится.
Да весь спорт в России на допинге

Знаю это из первых уст

В Омске был пловец слуднов, его мать тренировала. Так все в бассейне знали, что он на фарме. В плавании нет чистых на высоком уровне вообще у нас

Такие нагрузки не пережить на одном здоровье растущему детскому организму

Там же история в балете, который и есть спорт по сути. Там калек тьма
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RS919
Ответ Wiley Fox
Она никто в этом плане. Деньги родители получали. И они были в курсе всего, они всё поставили на свою дочь , она их источник доходов Это точно такая же история, как с омским Черепановым, где не было счастливого конца. Папаши и мамаши готовы жертвовать детьми ради бабла И таких черепановых очень много, просто не все наружу вылезает
Допустим. Но я не верю, что её саму в тёмную использовали. Это же родной ребёнок. Просто напели, что всё получится.
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Viks
Ответ floret
Дисквал будет, но небольшой.
По правилам ВАДА за положительную пробу на соревнованиях положено 4 года, без вариантов.
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Владислава Крюкова
Ответ Лиана
Каким туманом? Когда кас оправдал российских спортсменов все очень уважали кас, а теперь решения ещё нет, но все уже высказались на всякий случай, по мне то тогда на ои кас должен был отстранить камилу от всех соревнований до суда, а то соревнуется, занимая чужие места и призовые других девочек, чистых
Т. Е. Если КАС отстранить Камилу он будет хорошим, а если оправдает, то будет плохим? 😄
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Viks
Ответ RS919
Полагаю ей отслюнили достаточно. Камила может только под пытками ТШТ сдать.
Валиеву от греха подальше не пускают в КАС, потому как там может расколоться под вопросами.
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FanofKamilaValieva
Ответ Wiley Fox
Она никто в этом плане. Деньги родители получали. И они были в курсе всего, они всё поставили на свою дочь , она их источник доходов Это точно такая же история, как с омским Черепановым, где не было счастливого конца. Папаши и мамаши готовы жертвовать детьми ради бабла И таких черепановых очень много, просто не все наружу вылезает
В вашем случае где вина малыша?
Я начинаю задумываться, какая защита у спортсмена, если он соблюдал все правила!
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Wiley Fox
Ответ FanofKamilaValieva
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Какого малыша? Валиева не малышом была

Спортсмен, который выполняет все правила, в защите не нуждается. Ты о чем вообще
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FanofKamilaValieva
Ответ Wiley Fox
Она никто в этом плане. Деньги родители получали. И они были в курсе всего, они всё поставили на свою дочь , она их источник доходов Это точно такая же история, как с омским Черепановым, где не было счастливого конца. Папаши и мамаши готовы жертвовать детьми ради бабла И таких черепановых очень много, просто не все наружу вылезает
Комментарий удален пользователем
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RS919
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Полагаю ей отслюнили достаточно. Камила может только под пытками ТШТ сдать.
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Viks
Дело покрыто туманом» --- Дело ясное. Это только Русаде непонятное - аж целый год "расследовали"
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Док Аксель
" Туман затмил весь свет и мне не верится,
Что солнце выглянет, туман рассеется"...

Будем надеяться на смягчающие обстоятельства защищённого молодого спортсмена, и Камила избежит длительной дисквалификации.
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FanofKamilaValieva
Максимально эффективным решением является выговор без дисквалификации ! Камила успех !
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Wiley Fox
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