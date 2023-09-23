Ирина Роднина: «Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой. Дело покрыто туманом»
Ирина Роднина призвала готовиться к любому решению CAS по делу Камилы Валиевой.
В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. С 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу российской фигуристки.
«Заседание по делу Валиевой? Хочется уже наконец-то узнать полную картину происходящего. А то никто ничего не говорит. Дело покрыто туманом.
Какой будет итог? Надо быть готовыми к любому решению CAS в отношении Валиевой», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Знаю это из первых уст
В Омске был пловец слуднов, его мать тренировала. Так все в бассейне знали, что он на фарме. В плавании нет чистых на высоком уровне вообще у нас
Такие нагрузки не пережить на одном здоровье растущему детскому организму
Там же история в балете, который и есть спорт по сути. Там калек тьма
Я начинаю задумываться, какая защита у спортсмена, если он соблюдал все правила!
Спортсмен, который выполняет все правила, в защите не нуждается. Ты о чем вообще
Что солнце выглянет, туман рассеется"...
Будем надеяться на смягчающие обстоятельства защищённого молодого спортсмена, и Камила избежит длительной дисквалификации.