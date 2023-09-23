В ISU не стали отвечать на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу Валиевой

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

В ISU не ответили на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации в CAS.

«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», – заявил представитель Международного союза конькобежцев. 

Cлушания по делу Камилы Валиевой с участием ISU, WADA, РУСАДА и самой фигуристки пройдут 26, 27 и 28 сентября в формате видеоконференции, 29 сентября – резервный день. 

Интересы Российского антидопингового агентства будет представлять юрист из Великобритании Грэм Артур, интересы WADA – команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard. 

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5 комментариев

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Док Аксель
Зато по наказанию для молодых спортсменов высказались до рассмотрения дела в САS.
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Лемур
Ответ Док Аксель
Зато по наказанию для молодых спортсменов высказались до рассмотрения дела в САS.
Потому что ни совести ни морали....
+6
-2
+4
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ДИОНИС
В ИСУ лучше бы назвали фамилии своих адвокатов, чем ещё до суда убеждать всех в виновности Валиевой!
+4
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Olga.t
ИСУ комментарует или отказывается от этого весьма избирательно, что вызывает сомнение в объективности в их позиции по делу Камилы.
Надежда только на независимость CAS.
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Darya-yeNoor
ИСУ называть некого. Денги на юриста зажали. Сейчас кроме японцев кормушки нет совсем. Экономят. Всю юр.работу юристы вада сделают.
0
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