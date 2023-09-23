В ISU не стали отвечать на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу Валиевой
В ISU не ответили на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации в CAS.
«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении CAS, на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», – заявил представитель Международного союза конькобежцев.
Cлушания по делу Камилы Валиевой с участием ISU, WADA, РУСАДА и самой фигуристки пройдут 26, 27 и 28 сентября в формате видеоконференции, 29 сентября – резервный день.
Интересы Российского антидопингового агентства будет представлять юрист из Великобритании Грэм Артур, интересы WADA – команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Надежда только на независимость CAS.