В ISU не стали отвечать на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации на слушаниях по делу Валиевой

В ISU не ответили на вопрос, кто из юристов будет представлять интересы организации в CAS.

«Учитывая, что дело в настоящее время находится на рассмотрении , на данный момент мы не можем давать никаких дополнительных комментариев», – заявил представитель Международного союза конькобежцев.

Cлушания по делу с участием , WADA, и самой фигуристки пройдут 26, 27 и 28 сентября в формате видеоконференции, 29 сентября – резервный день.

Интересы Российского антидопингового агентства будет представлять юрист из Великобритании Грэм Артур, интересы WADA – команда юристов швейцарской конторы Kellerhals Carrard.

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