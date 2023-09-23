Врач о болезни Костомарова: «Состояние было не просто крайне тяжелым, оно было критическим. Девять из десяти таких пациентов погибают в первые часы»

Врач Дмитрий Костин рассказал о лечении Романа Костомарова.

В январе олимпийский чемпион по фигурному катанию попал в реанимацию с пневмонией. Он провел полгода в больнице, из-за осложнений перенес частичную ампутацию конечностей.

– Его состояние было не просто крайне тяжелым, оно было критическим. И оно ухудшалось с каждой минутой. Та инфекция, с которой обычно справляется организм, привела к крайне тяжелому состоянию.

Роман уже в больном состоянии пошел в баню, нырнул в купель, чего нельзя было делать.

– Что делали врачи?

– Мы вынуждены были подключать ЭКМО. Заменить частично функцию легких. Иначе мы бы потеряли Романа.

– Почему начали чернеть части тела?

– Это сепсис. Страдала микроциркуляция. Так организм отреагировал.

Все методы, чтобы сохранить конечности, были использованы. Но нам не удалось. Легкие не работали, давления не было, почки были под вопросом... Сепсис в этом и заключается.

– Как сказать олимпийскому чемпиону, что нужна ампутация?

– Это было тяжелое решение. На третий день лечения мы понимали, что у нас есть серьезные проблемы с конечностями. Мы поняли, что мы их потеряли.

– Как он принял информацию?

– Это тяжело всем принять. Но он понимал, что другого варианта нет.

– Почему нужны были новые ампутации?

– Ампутации не делаются единовременно.

– Всего операций было пять?

– Всего? Наверное, больше 16. Почти каждую перевязку можно считать операцией, потому что они были с наркозом.

– Сколько процентов вы ему давали на удачный исход?

– Девять из десяти таких пациентов погибают в первые часы, – рассказал Костин в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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