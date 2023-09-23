Оксана Домнина: «Ни один врач не давал Костомарову шансов. Про ампутацию заговорили на третий день после попадания в больницу»

Оксана Домнина рассказала о болезни Романа Костомарова.

Олимпийский чемпион Турина-2006 в январе попал в реанимацию с пневмонией, в больнице он провел полгода.

«Рома кашлял, начали переживать, возможно, что-то с сердцем, вызвали скорую, чтобы подстраховаться, даже не могла себе предположить, что это надолго.

Роман уехал, позвонил, сказал, что кладут в больницу. Звоню в больницу, говорят, что он в кардиореанимации, я сразу же звоню маме Романа, она связалась с Татьяной Навкой, начали искать, как что происходит, в каком Роман состоянии.

Потом сказали, что Роман на ИВЛ, планируют поставить ЭКМО, поскольку он на грани. Диагноз сказали: пневмония с поражением около 90% легких. Потом я узнала, что его сразу же подключили на ИВЛ.

Из-за того, что был полностью ослаблен иммунитет, мне сказали, что с такими анализами не живут. У него был обнаружен гнойный стрептококк, который дал поражение конечностей.

Это стечение обстоятельств, он дал сепсис, из-за того, что легкие не справлялись, начали отказывать органы. Мне никто не говорил, что шансов выжить мало, об этом я узнала, когда он начал приходить в себя.

Мне говорили, что все плохо, но он справляется, держится, потом мне сказали, что то, что он выжил, – это чудо.

Был собран консилиум врачей, вели лечение разные врачи, ни один врач не давал шансов. Про ампутацию заговорили на третий день после попадания в больницу», – сказала Домнина в программе «Секрет на миллион».

«По правой руке сразу приняли решение об ампутации. За левую руку врачи боролись и борются до сих пор», – добавила супруга фигуриста.

Костомаров о том, как у него началась пневмония: «Попарился в бане, залез в прорубь, все нормально было. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»