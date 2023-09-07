Крылова о партнере Кагановской: «Было бы нелогично, если бы мы не рассматривали Чиризано. Только сейчас он катается с чешской партнершей и планирует выступать за эту страну»

Тренер рассказала о кандидатуре Дарио Чиризано для дуэта с Василисой Кагановской.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано ранее катался с Ириной Хаврониной, но тоже прекратил с ней совместные выступления.

«Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио (Чиризано) как потенциального партнера для Василисы. По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу.

Чиризано в прошлом сезоне выступал на турнирах в России и не выпал из соревновательного ритма. Только сейчас Дарио катается со своей чешской партнершей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим», – рассказала тренер Анжелика Крылова.

Также Крылова заявила, что тренерский штаб ищет Кагановской исключительно партнера из России.

«Только российского. Процесс это непростой, нужно найти подходящего по росту, стилю, характеру парня. Надеюсь, что в конце сезона Василиса уже выступит на соревнованиях с новым партнером. Не хочется терять время», – отметила тренер.

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