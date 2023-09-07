Крылова о партнере Кагановской: «Было бы нелогично, если бы мы не рассматривали Чиризано. Только сейчас он катается с чешской партнершей и планирует выступать за эту страну»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Анжелика Крылова Дарио Чиризано Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Дениса Цимлова Фигурное катание

Тренер рассказала о кандидатуре Дарио Чиризано для дуэта с Василисой Кагановской.

Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано ранее катался с Ириной Хаврониной, но тоже прекратил с ней совместные выступления.

«Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио (Чиризано) как потенциального партнера для Василисы. По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу.

Чиризано в прошлом сезоне выступал на турнирах в России и не выпал из соревновательного ритма. Только сейчас Дарио катается со своей чешской партнершей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим», – рассказала тренер Анжелика Крылова.

Также Крылова заявила, что тренерский штаб ищет Кагановской исключительно партнера из России.

«Только российского. Процесс это непростой, нужно найти подходящего по росту, стилю, характеру парня. Надеюсь, что в конце сезона Василиса уже выступит на соревнованиях с новым партнером. Не хочется терять время», – отметила тренер.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
правильно рассуждает Анжелика, спешка ни к чему.
И Чиризано логичный вариант. Но тут большое но - что Дарио то обо всем этом думает? Журналисты, где вы когда нужны. От него подозрительная тишина в соцсетях в последние дни
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
То есть многое сейчас зависит от самого Дарио.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Удачи Крыловой и Василисе с поиском партнёра. Пусть найдётся отличный партнёр.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛисаАлиса78
Случись эта ситуация весной, Дарио бы согласился точно. Даже с Усачевой пробовал скатываться.
Но сейчас у него есть партнёрша и шанс выступать на международке. Кто от такого откажется?

Васе скорее бы хорошего партнёра
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Хороший был бы дуэт, конечно. Но, что думает по этому поводу Дарио, вот вопрос. Торопиться с выбором партнера не стоит, права Анжелика, пусть будет лучший
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Желаю Василисе поскорее найти подходящего партнёра. Талантливая девочка.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Gemma157
Андрей Багин свободен сейчас)
Думаете, что у Крыловой он покатит, как по маслу?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bona ulo
Это следует понимать так, что Дарио предложили, но он отказался? Тем не менее, похоже у Анжелики уже есть какие-то варианты.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4x Qqqq
Спасибо Анжелике Крыловой за честность. Ответила максимально чётко и внятно. Да, глупо было бы не рассмотреть Дарио в качестве партнёра для Васи (такие парни на дороге не валяются). Да, для него, по понятным причинам, этот вариант уже, судя по всему, неактуален (к моему огромному сожалению, так как я не верю, что он вытянет Денису). Пока в режиме ожидания.
Ещё раз удачи Васе и штабу в поиске партнёра!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиза Михайлова
Я буду очень рада, если Дарио вернётся. Мне очень нравился их дуэт, я за них болела.
Дарио - талантливый танцор, и федерация его поддерживала, иначе бы они не стали с бывшей партнершей победителями юношеских ОИ и чемпионами России среди юниоров, обойдя Д/С и К/А.
Проблема была в партнёрше. Подходящей не было. Дарио даже с одиночницей Дашей пробовал, значит хотел остаться в России. А сейчас спасибо Валере с подвижной психикой свободен просто идеальный вариант! Василиса вон до конца терпела, хотела сохранить дуэт, значит умеет ценить партнера.
Когда Дарио искал партнершу, я грешным делом думала про Василису, но не смела предложить, потому что у них всё вроде успешно было.

P.S.За чехов я не готова болеть в принципе, пусть за чехов чехи болеют. Как бы он мне не нравился, для меня это будет конец.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aza.nova
Ответ Gemma157
Андрей Багин свободен сейчас)
Багин старик для Кагановской. У Василисы вполне реальные 10 лет карьеры впереди. А у Багина?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Да какой Дарио, человек хотел уехать и уехал, не вернётся он, конечно.
А вот найти такого, чтобы уже в конце этого сезона пара скаталась и выступила, это вообще фантастика, мне кажется.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Anna Kovaleva
Спортс от такого поворота событий сгорит в пламени праведного гнева, зарево будет из космоса видно :)
Вы сами-то верите в это? Смолкин, который не хотел приезжать на внутренние соревнования, с грин-картой и с женой, гражданкой Америки, зачем- то приедет в Россию, когда впереди международный сезон.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melena
Удачи! Новых достижений! Пусть всё получится!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
А с кем в итоге будет кататься ВаЛерик, чья пара под откос пойдет?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
m-mezon
Ответ bona ulo
Это следует понимать так, что Дарио предложили, но он отказался? Тем не менее, похоже у Анжелики уже есть какие-то варианты.
Мне показалось, что именно вот этот ее текст - предложение для Дарио. Условие сформулировано: выступать в России, и пока "они думают и не спешат", он может решать свои вопросы. Если согласится, и если это возможно. Ни Василиса, ни Анжелика не сказали о Дарио четкое "нет". Взляд, конечно, со стороны. Но я еще понадеюсь какое-то время.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БезызбежноНаКрасный
Ответ m-mezon
Мне показалось, что именно вот этот ее текст - предложение для Дарио. Условие сформулировано: выступать в России, и пока "они думают и не спешат", он может решать свои вопросы. Если согласится, и если это возможно. Ни Василиса, ни Анжелика не сказали о Дарио четкое "нет". Взляд, конечно, со стороны. Но я еще понадеюсь какое-то время.
скорее - "внешнее оформление этого предложения". А так-то наверняка она с Барбарой уже пообщалась "не для прессы".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Kovaleva
Ответ Katerina Sunny
Вы сами-то верите в это? Смолкин, который не хотел приезжать на внутренние соревнования, с грин-картой и с женой, гражданкой Америки, зачем- то приедет в Россию, когда впереди международный сезон.
Нет конечно, это совершенно нереально. Понятия не имею, как можно было всерьез воспринять мои слова. Просто это был бы крайне смешной поворот событий.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aza.nova
Ответ Иван Иванов
Мож Смолкину позвонить. Мало ли... Чем черт не шутит.
Смолкин, скорее всего, "куплен с потрохами".)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алеся Ткаченко
Ответ Иван Иванов
Мож Смолкину позвонить. Мало ли... Чем черт не шутит.
Смолкина деана не отдаст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Kovaleva
Ответ Иван Иванов
Мож Смолкину позвонить. Мало ли... Чем черт не шутит.
Спортс от такого поворота событий сгорит в пламени праведного гнева, зарево будет из космоса видно :)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Allbee
Ответ Лия Романова
правильно рассуждает Анжелика, спешка ни к чему. И Чиризано логичный вариант. Но тут большое но - что Дарио то обо всем этом думает? Журналисты, где вы когда нужны. От него подозрительная тишина в соцсетях в последние дни
Чешка взяла в свои руки оборону)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
А по поводу Васи, то переходить куда- то без партнёра смысла нет. А если даже и найдут, то год сидеть карантин, а в России сможет в конце сезона где-нибудь выступить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ ДИАНА
Комментарий удален пользователем
Прочтите правильно мой пост. Я о будущем партнёре в поиске которого они сейчас. И пишите за себя, а не за всех болельщиков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QueenAmidala
Ответ Katerina Sunny
То есть многое сейчас зависит от самого Дарио.
Я бы сказала, что зависит от Федры - согласна ли она выкупить Дарио? Чехи ведь потратились
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий