Крылова о партнере Кагановской: «Было бы нелогично, если бы мы не рассматривали Чиризано. Только сейчас он катается с чешской партнершей и планирует выступать за эту страну»
Тренер рассказала о кандидатуре Дарио Чиризано для дуэта с Василисой Кагановской.
Кагановская – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду, в августе распался ее дуэт с Валерием Ангелополом. Чиризано ранее катался с Ириной Хаврониной, но тоже прекратил с ней совместные выступления.
«Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио (Чиризано) как потенциального партнера для Василисы. По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу.
Чиризано в прошлом сезоне выступал на турнирах в России и не выпал из соревновательного ритма. Только сейчас Дарио катается со своей чешской партнершей и планирует выступать за эту страну. Пока мы думаем и не спешим», – рассказала тренер Анжелика Крылова.
Также Крылова заявила, что тренерский штаб ищет Кагановской исключительно партнера из России.
«Только российского. Процесс это непростой, нужно найти подходящего по росту, стилю, характеру парня. Надеюсь, что в конце сезона Василиса уже выступит на соревнованиях с новым партнером. Не хочется терять время», – отметила тренер.
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И Чиризано логичный вариант. Но тут большое но - что Дарио то обо всем этом думает? Журналисты, где вы когда нужны. От него подозрительная тишина в соцсетях в последние дни
Но сейчас у него есть партнёрша и шанс выступать на международке. Кто от такого откажется?
Васе скорее бы хорошего партнёра
Ещё раз удачи Васе и штабу в поиске партнёра!
Дарио - талантливый танцор, и федерация его поддерживала, иначе бы они не стали с бывшей партнершей победителями юношеских ОИ и чемпионами России среди юниоров, обойдя Д/С и К/А.
Проблема была в партнёрше. Подходящей не было. Дарио даже с одиночницей Дашей пробовал, значит хотел остаться в России. А сейчас спасибо Валере с подвижной психикой свободен просто идеальный вариант! Василиса вон до конца терпела, хотела сохранить дуэт, значит умеет ценить партнера.
Когда Дарио искал партнершу, я грешным делом думала про Василису, но не смела предложить, потому что у них всё вроде успешно было.
P.S.За чехов я не готова болеть в принципе, пусть за чехов чехи болеют. Как бы он мне не нравился, для меня это будет конец.
А вот найти такого, чтобы уже в конце этого сезона пара скаталась и выступила, это вообще фантастика, мне кажется.