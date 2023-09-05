Татьяна Тарасова о возможном дуэте Кагановская – Чиризано: «Хорошие ребята, надо попробовать»

Татьяна Тарасова поддержала идею создания дуэта Кагановская – Чиризано.

На прошлой неделе стало известно о распаде танцевальной пары – .

ранее выступал с , их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой . В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России ( ).

«Хорошие ребята, надо попробовать», – сказала Тарасова.

Тарасова ответила на вопрос, будет ли новый дуэт перспективнее пары Кагановская – Ангелопол.

«А кто сказал, что у Ангелопола перспектива быть олимпийским чемпионом? Да, в прошлом сезоне об их с Василисой дуэте отзывались положительно, но у нас все пары хорошие», – добавила заслуженный тренер СССР.

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