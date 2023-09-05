Татьяна Тарасова о возможном дуэте Кагановская – Чиризано: «Хорошие ребята, надо попробовать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду ФФКР Дарио Чиризано Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала идею создания дуэта Кагановская – Чиризано.

На прошлой неделе стало известно о распаде танцевальной пары Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол.

Дарио Чиризано ранее выступал с Ириной Хаврониной, их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой. В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России (ФФКР).

«Хорошие ребята, надо попробовать», – сказала Тарасова.

Тарасова ответила на вопрос, будет ли новый дуэт перспективнее пары Кагановская – Ангелопол.

«А кто сказал, что у Ангелопола перспектива быть олимпийским чемпионом? Да, в прошлом сезоне об их с Василисой дуэте отзывались положительно, но у нас все пары хорошие», – добавила заслуженный тренер СССР.

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62 комментария

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Kovka Gnutik
А вот интересно, Чиризано об этом знает, и, если знает, сам-то он в этом заинтересован?
Вот у кого надо спрашивать, а не названивать ТАТ по поводу и без повода.
Вполне возможно, что этот "информационный повод" просто высосан из пальца журналыгами.
+53
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Самая цитируемая и вообще недура
Где-то в Милане снова вздрогнул один Дарио, которому замаячил возврат в холодную Россию.
+41
-11
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Катерь
Дарио снова стал хорошим? )))
+30
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Алеся Ткаченко
Дениза такая"ну да,ну да.Пошла я нафиг"
+22
-3
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Olga.t
Ответ Anna
Почему он должен быть не заинтересован в хорошей партнерше? Давайте честно, с Денисей ему светят максимум водокачки, она очень слабая и крупная для него, с Василисей хоть есть шанс выйти на мировой уровень после допуска и стать топ парой
Наверное, у Чиризано есть какие-то обязательства перед чешской стороной, это тоже немаловажный фактор.
+20
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Vera Goncharova
Татьяна Биполяровна Тарасова
+18
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Kareglazaya
Хоть бы для начала самому Дарио позвонили, а уже потом Тарасовой. А то сейчас это выглядит, как "без меня меня женили"
+19
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Anastasia1990_
Как вот это:

"Для кого они подавали большие надежды? Для меня нет. Если бы подавали, они бы не распались"

и это:

"Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и Хавронина) никак не показали себя."

превратилось вот в это:

"Хорошие ребята, надо попробовать"
+17
-1
+16
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Olga.t
Зачем звонить Тарасовой по этому вопросу? Она знает не больше, чем любой пользователь спортса.
Сейчас важно понять насколько правдива эта информация, всё остальное пена.
+14
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Anna
Ответ Kovka Gnutik
А вот интересно, Чиризано об этом знает, и, если знает, сам-то он в этом заинтересован? Вот у кого надо спрашивать, а не названивать ТАТ по поводу и без повода. Вполне возможно, что этот "информационный повод" просто высосан из пальца журналыгами.
Почему он должен быть не заинтересован в хорошей партнерше? Давайте честно, с Денисей ему светят максимум водокачки, она очень слабая и крупная для него, с Василисей хоть есть шанс выйти на мировой уровень после допуска и стать топ парой
+27
-15
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MARG-la
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Где-то в Милане снова вздрогнул один Дарио, которому замаячил возврат в холодную Россию.
А может быть он т совсем не против. Дениза для него , прямо скажем, совсем не подходящая партнёрша- слишком слабая по коньку и по презентации. Да и вообще не представляю, как они могли бы смотреться на льду
при столь минимальной разнице в росте. Сто там с поддержками тоже совсем не понятно. Это недостаткам быть просто гением в акробатике, чтобы как+ то нивелировать столь малую разницу в росте. К тому же в Чехии уже есть две пары, которых с партнёршей такого уровня как Дениза ,вовек не перекатать. И тогда ради чего весь сыр бор? Только за то, что его Дениза содержит? Но Дарио прекрасный фигурист. Был бы он как Багин, то без вопросов. Но Дарио как танцевальный партнёр может очень многое. Было бы очень жаль, если бы всё его умения так и были похоронены парой с Денизой.
+21
-12
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А Чиризано вообще в курсе?
+10
-2
+8
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Katerina Sunny
Вот сейчас интересно узнать мнение самого Дарио или хотя бы Барбары.
+9
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ MARG-la
А может быть он т совсем не против. Дениза для него , прямо скажем, совсем не подходящая партнёрша- слишком слабая по коньку и по презентации. Да и вообще не представляю, как они могли бы смотреться на льду при столь минимальной разнице в росте. Сто там с поддержками тоже совсем не понятно. Это недостаткам быть просто гением в акробатике, чтобы как+ то нивелировать столь малую разницу в росте. К тому же в Чехии уже есть две пары, которых с партнёршей такого уровня как Дениза ,вовек не перекатать. И тогда ради чего весь сыр бор? Только за то, что его Дениза содержит? Но Дарио прекрасный фигурист. Был бы он как Багин, то без вопросов. Но Дарио как танцевальный партнёр может очень многое. Было бы очень жаль, если бы всё его умения так и были похоронены парой с Денизой.
Прекрасная перспектива бросить международные старты, Милан, курсы в Монреале и где хочешь еще, щедрое содержание от чешки (100% уверена, что там папа его банкует, это нормальная практика "у них"), и все ради прозрачной перспективы скататься с Кагановской, чтобы феерить на Мордовских узорах. Ну да.
+14
-8
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Alla Belova
Это мы с вами ничего не знаем, а Дарик, возможно, с самого начала знает, почему его не отпустила ФФКР.
Как он к этому относится, другой вопрос.
Если ему важен уровень,качественный результат пары, положительно.
+6
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Дудабот Уно
Не вижу в дуэте Дарио и Василису, хоть и оба нравятся. А Чиризано, думаете, не повязан контрактом с Цимловыми? Или Кагановские готовы возместить?
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Katerina Sunny
Ответ Лариса Шевкун
Комментарий скрыт
Вы не в курсе, что Дарио - гражданин Италии?
+7
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Alina Kernes
Все кинулись сватать. А Дарио-то спросили? Он согласен?
+5
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Olga.t
Ответ Лариса Шевкун
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Федотов, а не Фёдоров.
+4
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Е...С
Ответ MARG-la
Что и кто сделал специально с Валерой? Разве это не он отказался кататься с Васей? Разве это не он предложил этот предельно унизительный для Василисы контракт как единственное условие остаться с ней в паре , и то, превозмогая себя? Что, кстати, записано в контракте. Отсюда вопрос- кто и что сделал, чтобы выставить именно Валерия в неприглядном свете?
Контракт предложила тренер и она, кстати, никак это не опровергла.
+4
-1
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elmih
А если он не подойдёт Василисе(писали, что буду рассматривать и другие варианты), то обратно поедет? И его там ждать будут?
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Allairina
Интересно, а Дарио знает об этом? Конечно, было бы хорошо, чтобы он катался с Василисой! Было бы здорово! Но точной информации пока нет.
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Lina T.
А вот про финансирование сборников (уж спрошу здесь), подскажите, знающие - в сборную попадает пара, ей назначается,финансирование. Если пара распадается - то что пооисходит?
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Туц
Мне в этой ситуации нравится уже хотя бы то что пока никто ничего не опроверг, а разговоры уже со вчерашнего дня идут. Так хочется чтобы пара Васи и Дарио сложилась.
+8
-6
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Ирина С
Захочет ли Дарио возвращаться, ведь с ним поступили, прямо скажем, не очень красиво. Да и международных соревнований нет - это тоже огромный минус. Хотя если спортсмены нацелены на результат, то нужно, всё-таки, рассматривать более перспективных партнёров..
+7
-5
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