Татьяна Тарасова о возможном дуэте Кагановская – Чиризано: «Хорошие ребята, надо попробовать»
Татьяна Тарасова поддержала идею создания дуэта Кагановская – Чиризано.
На прошлой неделе стало известно о распаде танцевальной пары Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол.
Дарио Чиризано ранее выступал с Ириной Хаврониной, их дуэт распался в январе. Сейчас он тренируется в Италии с чешской фигуристкой Денисой Цимловой. В мае Чиризано запрашивал разрешение на переход под флаг Чехии, но получил отказ от Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Хорошие ребята, надо попробовать», – сказала Тарасова.
Тарасова ответила на вопрос, будет ли новый дуэт перспективнее пары Кагановская – Ангелопол.
«А кто сказал, что у Ангелопола перспектива быть олимпийским чемпионом? Да, в прошлом сезоне об их с Василисой дуэте отзывались положительно, но у нас все пары хорошие», – добавила заслуженный тренер СССР.
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Вот у кого надо спрашивать, а не названивать ТАТ по поводу и без повода.
Вполне возможно, что этот "информационный повод" просто высосан из пальца журналыгами.
"Для кого они подавали большие надежды? Для меня нет. Если бы подавали, они бы не распались"
и это:
"Мы сможем спокойно обойтись без него. Они (Чиризано и Хавронина) никак не показали себя."
превратилось вот в это:
"Хорошие ребята, надо попробовать"
Сейчас важно понять насколько правдива эта информация, всё остальное пена.
при столь минимальной разнице в росте. Сто там с поддержками тоже совсем не понятно. Это недостаткам быть просто гением в акробатике, чтобы как+ то нивелировать столь малую разницу в росте. К тому же в Чехии уже есть две пары, которых с партнёршей такого уровня как Дениза ,вовек не перекатать. И тогда ради чего весь сыр бор? Только за то, что его Дениза содержит? Но Дарио прекрасный фигурист. Был бы он как Багин, то без вопросов. Но Дарио как танцевальный партнёр может очень многое. Было бы очень жаль, если бы всё его умения так и были похоронены парой с Денизой.
Как он к этому относится, другой вопрос.
Если ему важен уровень,качественный результат пары, положительно.