Самохин о словах Овсянкиной о том, что ее вынудили уйти из группы: «Я бред не комментирую»

Денис Самохин назвал бредом слова фигуристки Овсянкиной, покинувшей его группу.

Овсянкина выступала в танцах на льду с Матвеем Самохиным. В ноябре дуэт распался, и фигуристка покинула группу тренера Дениса Самохина.

По ее словам, уйти из группы ее вынудили, так как «градус общения с тренерами резко изменился».

«Я бред не комментирую», – заявил на это Самохин.

Овсянкина встала в пару с Максимилианом Райе и будет выступать за Францию.