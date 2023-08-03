Самохин о словах Овсянкиной о том, что ее вынудили уйти из группы: «Я бред не комментирую»
Денис Самохин назвал бредом слова фигуристки Овсянкиной, покинувшей его группу.
Овсянкина выступала в танцах на льду с Матвеем Самохиным. В ноябре дуэт распался, и фигуристка покинула группу тренера Дениса Самохина.
По ее словам, уйти из группы ее вынудили, так как «градус общения с тренерами резко изменился».
«Я бред не комментирую», – заявил на это Самохин.
Овсянкина встала в пару с Максимилианом Райе и будет выступать за Францию.
Видимо, были такие замечательные отношения с тренерами, что пара развалилась.