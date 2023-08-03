Самохин о словах Овсянкиной о том, что ее вынудили уйти из группы: «Я бред не комментирую»

Теги сборная России танцы на льду сборная Франции переходы Матч ТВ Денис Самохин Алиса Овсянкина Фигурное катание

Денис Самохин назвал бредом слова фигуристки Овсянкиной, покинувшей его группу.

Овсянкина выступала в танцах на льду с Матвеем Самохиным. В ноябре дуэт распался, и фигуристка покинула группу тренера Дениса Самохина.

По ее словам, уйти из группы ее вынудили, так как «градус общения с тренерами резко изменился». 

«Я бред не комментирую», – заявил на это Самохин. 

Овсянкина встала в пару с Максимилианом Райе и будет выступать за Францию. 

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7 комментариев

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Хотели мнение второй стороны.
Видимо, были такие замечательные отношения с тренерами, что пара развалилась.
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Ну этому тренеру нормально сказать про бывшую ученицу, что она бредит..
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Бред - это победа Малеиной и Самохина на одном из заключительных стартов, когда все уже закончили сезон, с программами, которые были поставлена под Алису и Матвея, и которые совершенно не смотрелись с Малеиной. И этот бред был проделан явно с целью войти в новый сезон не абсолютным новичками, а дуэтом с победой. Мне иногда жалко этого мальчика. ПроЖекты его папаши вызывают много вопросов.
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Вот и мнение второй стороны. Продуктивно пообщались.
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Это вам не Борису Григорьевичу звонить... Тут ответ короткий, который многое объясняет, кто ученик, а где тренер...
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И Овсянкиной начхать на твой бред - она за Францию теперь будет выступать.
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А зря. Лучше бы рассказал, как всё было на самом деле и что именно бредового в словах Овсянкиной.
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