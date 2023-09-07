Усачева о танцах на льду: «Было предложение в Америку поехать, но я отказалась. Жить там в три раза дороже и вдали от всех»

Дарья Усачева объяснила, почему не уехала в США и не перешла в танцы на льду.

Ранее 17-летняя российская фигуристка рассказала о завершении карьеры.

– Задумываешься ли ты о тренерстве за рубежом?

– Честно говоря, пока не то чтобы... По крайней мере, точно не на постоянно. Потому что я не представляю, чтобы я жила в другой стране одна, без всех друзей. Не знаю, как-то вот мне некомфортно будет. Пока что вот так.

Даже когда заходила тема про танцы, было предложение в Америку поехать, но я отказалась. Жить там в три раза дороже. Потом, опять же, одна там, вдали от всех. Мне кажется, я тот человек, который умирает от одиночества, я не могу быть одна. Мне нужно быть с кем-то на телефоне, общаться, переписываться, лучше в компании. Если я одна дома – вот это для меня убийство. Для кого-то это отдых, а для меня это ужас просто.

– Мы действительно обошли тему танцев. Было предложение поехать туда кататься? А с кем?

– Юниор там один.

– Ну кто?

– Ноа. Он был с нами просто в Абу-Даби.

– Хорошо, был еще «трайаут» с Дарио Чиризано в Абу-Даби. Почему не сложилось?

– Ой, ну, это уже не у меня спрашивайте. Я, честно говоря, прям точной информации и не узнала. Мы, получается, неделю вместе прокатались, вроде все было окей, но после этого... ну, вот так вот. Я не знаю, честно, почему точно. Потому что все шло в целом очень и очень даже хорошо.

– А были еще пробы с кем-то, помимо загадочного Ноа и Дарио Чиризано?

– Прям таких проб не было... Я ездила к Рублевой-Шефер. Там тоже неделю, по-моему, прокаталась или несколько дней с Данилой. Он не за Россию вообще изначально катался.

– Честно, ты не похожа на человека, который бы так легко сдался: «Попробовала с Даней, попробовала с Ноа – не получилось, я заканчиваю». Все-таки, наверное, были еще мысли, которые тебя останавливали от того, чтобы дальше пробовать пытаться?

– Да. Я прекрасно понимала, у меня не было мысли, что танцы это легко, что я сейчас быстренько вкатаюсь за месяц и все будет прекрасно. Нет. Я прекрасно понимала, насколько это тяжело, а потом я еще и убедилась, насколько тяжело вообще работать в паре.

Поэтому, когда я вернулась уже в Москву, я каталась-каталась, начала прыгать и поняла, что мне никто и не нужен. Я одна хочу кататься, чтобы все зависело от меня только, а не еще и от партнера. Или от меня [зависел бы] какой-то его успех. Это очень большая ответственность. Лучше я буду ответственной только перед самой собой – такой вот момент тоже сыграл роль.

Ну и мне, наверное, нужно было попробовать, чтобы не жалеть потом, что «вот, если бы я попробовала, я бы туда ушла, и все было бы у меня вот так». А я попробовала и поняла, что все-таки я вот так хочу. Закрытый гештальт, можно так сказать. Потому что я всегда хотела попробовать, – сказала Усачева.