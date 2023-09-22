Энберт о произвольной Валиевой: «Камила от начала и до конца была в образе. Воспринял ее программу как целостное мини-произведение на льду»

Александр Энберт высказался о новой произвольной Валиевой «Черная пантера».

представила на контрольных прокатах новую программу под Wakanda Людвига Йоранссона и Lift Me Up Рианны.

«Я не разобрал программу на стили танца, которые там присутствуют – контемп, стрип-пластика или что-то еще. Камила от начала и до конца была в образе, и я воспринял ее программу как целостное мини-произведение на льду. Все было органично.

Когда наблюдал за этим прокатом в прямом эфире, у меня не возникло ощущения, что там слишком много музыкальных переходов или что они хаотичны. Программа была выдержана в хорошем темпе, с какими-то более спокойными кусками.

В фигурном катании довольно часто используется такого рода монтаж, чтобы показать разные темпы катания, разную скорость и разное настроение.

Четыре минуты произвольной программы – это не так много, чтобы показать какую-то историю, поэтому приходится играть с музыкой, чтобы получилась некая целостность», – сказал призер чемпионата мира-2019.

Видео произвольной программы Камилы Валиевой под саундтрек из фильма «Черная пантера»