Энберт о произвольной Валиевой: «Камила от начала и до конца была в образе. Воспринял ее программу как целостное мини-произведение на льду»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Энберт высказался о новой произвольной Валиевой «Черная пантера».

Камила Валиева представила на контрольных прокатах новую программу под Wakanda Людвига Йоранссона и Lift Me Up Рианны.

«Я не разобрал программу на стили танца, которые там присутствуют – контемп, стрип-пластика или что-то еще. Камила от начала и до конца была в образе, и я воспринял ее программу как целостное мини-произведение на льду. Все было органично.

Когда наблюдал за этим прокатом в прямом эфире, у меня не возникло ощущения, что там слишком много музыкальных переходов или что они хаотичны. Программа была выдержана в хорошем темпе, с какими-то более спокойными кусками.

В фигурном катании довольно часто используется такого рода монтаж, чтобы показать разные темпы катания, разную скорость и разное настроение.

Четыре минуты произвольной программы – это не так много, чтобы показать какую-то историю, поэтому приходится играть с музыкой, чтобы получилась некая целостность», – сказал призер чемпионата мира-2019. 

Видео произвольной программы Камилы Валиевой под саундтрек из фильма «Черная пантера»

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2 комментария

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Большой Влад
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Ответ Лиана
Карьера камила началась с очень крутого пиара, хотели сделать из неё звезду мирового масштаба, двухкратную оч в 15 лет, получился пшик, скандал, допинг, но и из этого делают пиар жертва запада итд, и никто из российских СМИ чиновников ни разу не заикнулись что она допингистка, а теперь когда она располнела, еле делает прыжки, пп еле доехала, пиар продолжается, только Рудковская сказала фигуристка так выглядеть не должна
Она выполнила все прыжки правильно. Не упал.
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