Хореограф Алла Духова: «Валиева поражает своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Алла Духова Фигурное катание

Хореограф Алла Духова рассказала, чем ее поразила фигуристка Камила Валиева.

– Кто из российских фигуристов вам нравится больше всего?

– Я обожаю наших фигуристов, ко всем отношусь с огромнейшим уважением и, конечно же, восхищаюсь нашими чемпионами. Потому что понимаю какой неимоверный труд стоит за тем, что мы видим во время их выступлений.

Это десятки часов тренировок, взлеты и падения, в какие-то минуты даже преодоление себя. Так в любом спорте, но фигурное катание мне, конечно, ближе. Ведь это тоже танец, только на льду.

А если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность, чрезвычайно пластичная, грациозная и талантливая девочка.

Я сужу о ней не только как хореограф, но и как обычный зритель – ее выступлениями можно восхищаться, – сказала хореограф и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.

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18 комментариев

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L.France
У Камилы волшебная пластика. Её катание завораживает. Это особенно очевидно, если присутствовать на арене и воочию смотреть ее прокаты.
+14
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Anna
Ответ Anisu
Только слепая бабЯна и её приспешники не видят этого))) Квмила - прекрасна❤
Все они видят, поэтому и цепляют её
+8
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+8
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Anisu
Только слепая бабЯна и её приспешники не видят этого))) Квмила - прекрасна❤
+13
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+7
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viewer.
Такой грациозной,настолько"балетной" фигуристки никогда не было и,может,уже и не появится.
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flyhigh
Ответ Софья Гончарова
нифига себе ноунейм 🤦‍♀️🤦‍♀️вы серьезно не знаете кто такая Алла Духова?
Он же стебется
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viewer.
Ответ bona ulo
Заголовок сразу напомнил шутливую реплику из "Двух капитанов": "Григорьев - яркая индивидуальность, а Диккенса не читал". :) Без претензий к Камиле, она и правда яркая индивидуальность. Как, впрочем, и все наши топовые девушки, что настоящего, что прошлого.
Таких,как Камила нет ни в настоящем,ни в прошлом.
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RusVector
Самая Талантливая фигуристка ! Любое шоу с ней будет на расхват! Да и как ведущая тоже думаю могла бы справиться, речь и дикция у нее, по сравнению с коллегами, развита точно неплохо!
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Док Аксель
Выступления Камилы не могут оставлять равнодушными не только специалистов, но и любителей фигурного катания. Её хорео, пластика, артистизм в сочетании с техническим мастерством выделяет Камилу среди других фигуристок.
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Olga.t
Ответ JL JL
Хореографию Духовой невозможно смотреть без смеха. Одни дерганья. Правда, видела последний раз лет 14 назад, т.к. не смотрю центральные каналы, а она оттуда не вылезала. Отключила. А балет Моисеева можно увидеть только на YouTube. Сейчас по ТВ смотрю только - В мире животных и т.п.
Со времён вашей молодости танцы сильно изменились. Это не хорошо, и не плохо, просто факт.
И вообще жизнь не стоит на месте, вот ютуб появился)
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Софья Гончарова
Ответ arisstopane
"А если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью." - очередной ноунейм нагло перечит смотрящей от ап. доколе, куме?!
нифига себе ноунейм 🤦‍♀️🤦‍♀️вы серьезно не знаете кто такая Алла Духова?
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Ира Полубоярова
Очередное мнение эксперта и профессионала в своем деле, а не кринжей с форумов, чатиков)
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Olga.t
Камила удивительная, уникальная фигуристка, из тех, о ком говорят "поцелована богом".
Очень хочется, чтобы её карьера была долгой.
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Lapo Elkann
Ответ RusVector
Самая Талантливая фигуристка ! Любое шоу с ней будет на расхват! Да и как ведущая тоже думаю могла бы справиться, речь и дикция у нее, по сравнению с коллегами, развита точно неплохо!
Будет , но она уникальна в спорте высших достижений, А это дорогого стоит .
В шоу она всегда успеет.
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JL JL
Хореографию Духовой невозможно смотреть без смеха. Одни дерганья. Правда, видела последний раз лет 14 назад, т.к. не смотрю центральные каналы, а она оттуда не вылезала. Отключила. А балет Моисеева можно увидеть только на YouTube.
Сейчас по ТВ смотрю только - В мире животных и т.п.
+8
-8
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arisstopane
"А если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью."
- очередной ноунейм нагло перечит смотрящей от ап.
доколе, куме?!
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Ягун Ягунини
Далеко не первый положительный отзыв о Камиле от человека, связанного с искусством танца.
Прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова отмечала пластику Камилы, солист ансамбля Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев говорил, что если бы Камила была в балете, она была бы эталоном вообще всего, премьер балета Большого театра Игорь Цвирко говорила, что Валиева самая балетная фигуристка, другой премьер того же театра Николай Цискаридзе так же высоко отзывался о хореографическом таланте Камила.
Поэтому ничего удивительного в том, что и Духова отметила пластичность и грациозность Камилы.
Отзывы настоящих проффи заслуживают того, что бы к ним прислушаться, в отличие от набросов бывшей парикмахерши.
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