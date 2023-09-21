Хореограф Алла Духова: «Валиева поражает своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность»
Хореограф Алла Духова рассказала, чем ее поразила фигуристка Камила Валиева.
– Кто из российских фигуристов вам нравится больше всего?
– Я обожаю наших фигуристов, ко всем отношусь с огромнейшим уважением и, конечно же, восхищаюсь нашими чемпионами. Потому что понимаю какой неимоверный труд стоит за тем, что мы видим во время их выступлений.
Это десятки часов тренировок, взлеты и падения, в какие-то минуты даже преодоление себя. Так в любом спорте, но фигурное катание мне, конечно, ближе. Ведь это тоже танец, только на льду.
А если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность, чрезвычайно пластичная, грациозная и талантливая девочка.
Я сужу о ней не только как хореограф, но и как обычный зритель – ее выступлениями можно восхищаться, – сказала хореограф и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.
Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы
И вообще жизнь не стоит на месте, вот ютуб появился)
Очень хочется, чтобы её карьера была долгой.
В шоу она всегда успеет.
Сейчас по ТВ смотрю только - В мире животных и т.п.
- очередной ноунейм нагло перечит смотрящей от ап.
доколе, куме?!
Прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова отмечала пластику Камилы, солист ансамбля Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев говорил, что если бы Камила была в балете, она была бы эталоном вообще всего, премьер балета Большого театра Игорь Цвирко говорила, что Валиева самая балетная фигуристка, другой премьер того же театра Николай Цискаридзе так же высоко отзывался о хореографическом таланте Камила.
Поэтому ничего удивительного в том, что и Духова отметила пластичность и грациозность Камилы.
Отзывы настоящих проффи заслуживают того, что бы к ним прислушаться, в отличие от набросов бывшей парикмахерши.