Хореограф Алла Духова: «Валиева поражает своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность»

Хореограф Алла Духова рассказала, чем ее поразила фигуристка Камила Валиева.

– Кто из российских фигуристов вам нравится больше всего?

– Я обожаю наших фигуристов, ко всем отношусь с огромнейшим уважением и, конечно же, восхищаюсь нашими чемпионами. Потому что понимаю какой неимоверный труд стоит за тем, что мы видим во время их выступлений.

Это десятки часов тренировок, взлеты и падения, в какие-то минуты даже преодоление себя. Так в любом спорте, но фигурное катание мне, конечно, ближе. Ведь это тоже танец, только на льду.

А если говорить про наших спортсменов, то сейчас меня поражает Камила Валиева – своей грациозностью и пластичностью. Камила – яркая индивидуальность, чрезвычайно пластичная, грациозная и талантливая девочка.

Я сужу о ней не только как хореограф, но и как обычный зритель – ее выступлениями можно восхищаться, – сказала хореограф и художественный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова.

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