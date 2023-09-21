Валиева поздравила с Днем зарождения российской государственности: «1161 год назад случилось то, что сделало нас одной большой семьей – Рюрик стал княжить в Новгороде»

Камила Валиева поздравила россиян с Днем зарождения российской государственности.

«Друзья, сегодня важный день! 21 сентября мы отмечаем День зарождения российской государственности.

Это день единения всех народов, проживающих на нашей огромной территории, и любви к стране, которая дает так много замечательных возможностей!

1161 год назад случилось то, что объединило нас и сделало одной большой семьей – Рюрик, основатель первой русской династии, стал княжить в Новгороде.

Так что сегодня самое время отправиться с близкими на праздничный концерт или выставку!» – написала фигуристка в телеграм-канале.