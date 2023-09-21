Валиева поздравила с Днем зарождения российской государственности: «1161 год назад случилось то, что сделало нас одной большой семьей – Рюрик стал княжить в Новгороде»
Камила Валиева поздравила россиян с Днем зарождения российской государственности.
«Друзья, сегодня важный день! 21 сентября мы отмечаем День зарождения российской государственности.
Это день единения всех народов, проживающих на нашей огромной территории, и любви к стране, которая дает так много замечательных возможностей!
1161 год назад случилось то, что объединило нас и сделало одной большой семьей – Рюрик, основатель первой русской династии, стал княжить в Новгороде.
Так что сегодня самое время отправиться с близкими на праздничный концерт или выставку!» – написала фигуристка в телеграм-канале.
Ладно бы в тему.
Кто только ей выискал именно эту дату?
На Руси потом столько всякой "ГОСУДАРСТВЕННОСТИ" было и до сих пор продолжается.
Интересно, сама дерево или так себе пиар-агент у нее?
А этот человек был главный по истории Руси и ранней Московии, круче его не было ни в Союзе, ни в РФ, потому что он оперировал реальными артефактами и документами, а не подтасовывал историю под политику партии
Это же хорошо. Особенно на фоне политических событий, когда многие фигуристы НЕ поздравляли, как с 9 Мая, в этом году. А Валиева смело поздравила.
Её можно только уважать за это.
И Камила ценит историю, я несколько раз уже это замечала. Уважает свои корни.
При чём тут какое-то "депутатство" ?.
Люди, опомнитесь.