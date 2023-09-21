Валиева поздравила с Днем зарождения российской государственности: «1161 год назад случилось то, что сделало нас одной большой семьей – Рюрик стал княжить в Новгороде»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поздравила россиян с Днем зарождения российской государственности.

«Друзья, сегодня важный день! 21 сентября мы отмечаем День зарождения российской государственности.

Это день единения всех народов, проживающих на нашей огромной территории, и любви к стране, которая дает так много замечательных возможностей!

1161 год назад случилось то, что объединило нас и сделало одной большой семьей – Рюрик, основатель первой русской династии, стал княжить в Новгороде.

Так что сегодня самое время отправиться с близкими на праздничный концерт или выставку!» – написала фигуристка в телеграм-канале.

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39 комментариев

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Дмитрий
Она вообще в курсе как рюриковичи друг дружку всю дорогу колбасили? А потом Романовы. То свои, то чужие. А уж как в 1917 все друг друга обожали, до сих пор отмечаем.
+18
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+13
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JL JL
Ржуу. Столько событий было за тысячу лет, самых разных, взаимоисключающих, но, нет, фигуристке в администрации выписали текст вспомнить 1161 год.
+17
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Мэй Касахара
Ой, ну зачем она в это лезет на фоне политической обстановки и предстоящего суда
+18
-9
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Иван Иванов
А взятие Казани произошло 471 год назад. (1552г.)
+11
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Brokkoli
Готовый депутат
+12
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papadok
Рюрик и норманны нынче не в тренде, славянофилы и западники до сих пор так и не решили, существовал ли он вообще.
+6
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Iti_na_taiti
Эх, уже представляю посты Камилы и Алины, если в 2024 решит баллотироваться он.
+7
-2
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N-fox
Ответ Товарищ Бразаускас
А то, что Рюрик умер в 879 году, не помешало ему княжить в Новгороде в 12 веке?
Ну отнимите 2023-1161.
+4
0
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nik svt
Интересно, Камиле кто-то подсказывает, о чем посты писать? Или она правда отмечает сегодня такой важный день без напоминания. Вообще о нем впервые слышу.
+4
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Иван Иванов
Ответ ta-tosha
Мой преподаватель в МГУ, академик Валентин Лаврентьевич Янин, величайший российский археолог и историк, человек, который 50 лет руководил раскопками Новгорода с его берестяными грамотами не просто говорил, а настаивал - Рюрика никогда не существовало в природе, это просто красивая легенда. Как и нормандская теория в целом. А этот человек был главный по истории Руси и ранней Московии, круче его не было ни в Союзе, ни в РФ, потому что он оперировал реальными артефактами и документами, а не подтасовывал историю под политику партии
Да? А великий русский историк современности П. говорит что ниче не было, и никакой Ки***й Руси тоже. Что это всё Ленин придумал.
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Anna
Ответ Iti_na_taiti
Эх, уже представляю посты Камилы и Алины, если в 2024 решит баллотироваться он.
"Если решит", я вам больше скажу, он уже переизбрался)
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Лека-Лека
Камила уморила.
Ладно бы в тему.
Кто только ей выискал именно эту дату?
На Руси потом столько всякой "ГОСУДАРСТВЕННОСТИ" было и до сих пор продолжается.
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versa
Сказки из сто раз переписанной истории. Добротный коньюктурный текст ей сочинили.
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Николай Криницкий
Сегодня Праздник Рождения Пресвятой Богородицы. Всех православных с Праздником!
+2
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Lapo Elkann
Ответ Иван Иванов
А взятие Казани произошло 471 год назад. (1552г.)
Ну 1161 лет назад не было Казани.
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Lesana
самое время отправиться на праздничный концерт с близкими...
Интересно, сама дерево или так себе пиар-агент у нее?
+6
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ta-tosha
Мой преподаватель в МГУ, академик Валентин Лаврентьевич Янин, величайший российский археолог и историк, человек, который 50 лет руководил раскопками Новгорода с его берестяными грамотами не просто говорил, а настаивал - Рюрика никогда не существовало в природе, это просто красивая легенда. Как и нормандская теория в целом.
А этот человек был главный по истории Руси и ранней Московии, круче его не было ни в Союзе, ни в РФ, потому что он оперировал реальными артефактами и документами, а не подтасовывал историю под политику партии
+9
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Anna Stefan
Ответ N-fox
Ну отнимите 2023-1161.
🤣🤣🤣Некоторые неумеющие читать ещё считают возможным поучать кого-то🤣🤣🤣
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Delirium
Ответ Дмитрий
Она вообще в курсе как рюриковичи друг дружку всю дорогу колбасили? А потом Романовы. То свои, то чужие. А уж как в 1917 все друг друга обожали, до сих пор отмечаем.
Как это противоречит тому, что корни государства идут оттуда?
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Alina Kernes
"Рюриковичи мы"
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Darya-yeNoor
Молодец Камила. Образовывай этих неучей, которые читать не умеют и считать тоже.
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NataliaB.3003
Камила всегда поздравляет с праздниками - с 9 Мая, сейчас - вот с этим днём..
Это же хорошо. Особенно на фоне политических событий, когда многие фигуристы НЕ поздравляли, как с 9 Мая, в этом году. А Валиева смело поздравила.
Её можно только уважать за это.
И Камила ценит историю, я несколько раз уже это замечала. Уважает свои корни.
При чём тут какое-то "депутатство" ?.
Люди, опомнитесь.
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Iti_na_taiti
Ответ Anna
"Если решит", я вам больше скажу, он уже переизбрался)
Это я так, для виду -)) Вы правы, конечно.
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Viks
1161 год объединил нас? --- Вас (Татарию) объединил с нами Иван Грозный в 1552 году, взяв Казань
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Александр Шульгин
Что это было
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