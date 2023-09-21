«Живу своей лучшей жизнью». Туктамышева показала видео из бани
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео из бани.
«Мы приехали в баню, и тут просто невозможно потрясающе.
Сейчас будем потеть и наслаждаться этим», – сказала чемпионка мира в видео для телеграм-канала.
«Живу своей лучшей жизнью», – добавила она в сторис.
Да у самой реченьки, да поближе к ней.
У меня, родимые, доводы есть веские,
Что на свете нету их жарче и родней.
Ах, баня, баня, баня, малиновый ты жар,
Берёзовый дух мяты да веничек пропарь.
Ах, баня, баня, баня, ты добрая маманя,
Ах, русская ты, баня, да разгони печаль".
Хорошего выходного Лизе и ребятам.
Лиза идет в свой 17 соревновательный сезон, успевает катать в ледовых шоу вообще всех (Этери, Плющенко, Навки, Авербуха), проводит зарубежные мастер классы, лицо нескольких брендов. Сейчас в Сочи катает в шоу, с ребятами в выходные ходят на экскурсии и с баню, с подругой Женей Тарасовой там общается)
Мне кажется, Лиза реально кайфует. Занимается тем, чти она любит и что ей нравится.