«Живу своей лучшей жизнью». Туктамышева показала видео из бани

Теги сборная России видео фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео из бани.

«Мы приехали в баню, и тут просто невозможно потрясающе.

Сейчас будем потеть и наслаждаться этим», – сказала чемпионка мира в видео для телеграм-канала.

«Живу своей лучшей жизнью», – добавила она в сторис.

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13 комментариев

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Алеся Ткаченко
Круто.
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Лия Романова
классной компанией на отдых приехали - Лиза, Женя, Матвей, Тема👍🏻 В редкий выходной от шоу пусть отдыхают ребята
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Анастасия Внукова
Больше отдыха, меньше выгорания, больше мотивации.
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Maria L
какая у них там классная компания❤ лиза, давай докатывай свои шоу и ждем тебя на этапах🤗
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Капитан Немо
А я вот бани не люблю)
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ДИОНИС
"А за огородами баньки деревенские,
Да у самой реченьки, да поближе к ней.
У меня, родимые, доводы есть веские,
Что на свете нету их жарче и родней.
Ах, баня, баня, баня, малиновый ты жар,
Берёзовый дух мяты да веничек пропарь.
Ах, баня, баня, баня, ты добрая маманя,
Ах, русская ты, баня, да разгони печаль".
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Аленка_76
Лиза отдыхает в прекрасной компании)
Хорошего выходного Лизе и ребятам.
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Olga Krayz
Классное место! Ребятам хорошо отдохнуть!
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Ливия
Так и есть)
Лиза идет в свой 17 соревновательный сезон, успевает катать в ледовых шоу вообще всех (Этери, Плющенко, Навки, Авербуха), проводит зарубежные мастер классы, лицо нескольких брендов. Сейчас в Сочи катает в шоу, с ребятами в выходные ходят на экскурсии и с баню, с подругой Женей Тарасовой там общается)
Мне кажется, Лиза реально кайфует. Занимается тем, чти она любит и что ей нравится.
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oldparakhod
Почем реклама в ленте?
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