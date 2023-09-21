«Живу своей лучшей жизнью». Туктамышева показала видео из бани

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео из бани.

«Мы приехали в баню, и тут просто невозможно потрясающе.

Сейчас будем потеть и наслаждаться этим», – сказала чемпионка мира в видео для телеграм-канала.

«Живу своей лучшей жизнью», – добавила она в сторис.