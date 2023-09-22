Nebelhorn Trophy. Сяо Хим Фа, Томоно, Шимада, Бруссард выйдут на лед с произвольными программами

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22 сентября мужчины разыграют медали на турнире Nebelhorn Trophy.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 15.20 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Юкен Альберди (Испания) 

2. Давид Льютон-Брейн (Монако)

3. Ландри ле Ме (Франция) 

4. Кай Ягода (Германия) 

5. Алекса Ракич (Канада)

Вторая разминка

6. Филип Шерба (Чехия) 

7. Коширо Шимада (Япония) 

8. Казуки Томоно (Япония)

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 

10. Лукас Бруссард (США)

После короткой программы

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 95,17

2. Казуки Томоно (Япония) – 93,55

3. Коширо Шимада (Япония) – 79,57

4. Лукас Бруссард (США) – 69,99

5. Филип Шерба (Чехия) – 69,17

6. Ландри ле Ме (Франция) – 68,77

7. Алекса Ракич (Канада) – 65,03

8. Кай Ягода (Германия) – 63,92

9. Давид Льютон-Брейн (Монако) – 63,50

10. Юкен Альберди (Испания) – 40,90

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