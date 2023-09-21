Nebelhorn Trophy. Сяо Хим Фа, Томоно, Шимада, Бруссард, Льютон-Брейн выступят с короткими программами
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лукас Бруссард (США)
2. Казуки Томоно (Япония)
3. Кай Ягода (Германия)
4. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
5. Алекса Ракич (Канада)
Вторая разминка
6. Филип Шерба (Чехия)
7. Юкен Альберди (Испания)
8. Давид Льютон-Брейн (Монако)
9. Коширо Шимада (Япония)
10. Ландри ле Ме (Франция)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Сяо Хим Фа, Томоно, Фир и Гибсон, Хокке и Кункель
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