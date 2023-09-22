Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Серова и Хобта, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран покажут произвольные программы
22 сентября спортивные пары разыграют медали на Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Будапешт, Венгрия
Пары
Произвольная программа
Начало – 15.10 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Вторая разминка
4. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)
5. Ним Дейвисон – Шейлиш Коллер (Великобритания)
6. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)
Третья разминка
7. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция)
8. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
9. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
10. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия)
Третья разминка
11. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)
12. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
После короткой программы
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 69,94
2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 55,52
3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 49,90
4. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 45,82
5. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия) – 44,45
6. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 44,24
7. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 43,85
8. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция) – 41,91
9. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай) – 40,32
10. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия) – 35,91
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