Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Серова и Хобта, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран покажут произвольные программы

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22 сентября спортивные пары разыграют медали на Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Пары

Произвольная программа

Начало – 15.10 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU

Вторая разминка

4. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия) 

5. Ним Дейвисон – Шейлиш Коллер (Великобритания)

6. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай) 

Третья разминка

7. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция) 

8. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) 

9. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) 

10. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия) 

Третья разминка

11. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) 

12. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) 

13. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

14. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) 

После короткой программы

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 69,94

2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 55,52

3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 49,90

4. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция) – 45,82

5. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия) – 44,45

6. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада) – 44,24

7. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия) – 43,85

8. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция) – 41,91

9. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай) – 40,32

10. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия) – 35,91

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