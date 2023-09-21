Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран, Серова и Хобта выступят с короткими программами

21 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Будапеште пары выступят с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

Пары

Короткая программа

Начало – 15.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)

2. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)

3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)

Вторая разминка

4. Ним Дэвисон – Шайлеш Кэллер (Великобритания)

5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)

6. Пейтон Беллами-Мартинс – Криштоф Прадо (Австралия)

Третья разминка

7. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)

8. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия)

9. Анастасия Метелкина – (Грузия)

10. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)

Четвертая разминка

11. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция)

12. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)

13. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан)

14. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште