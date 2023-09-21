Гран-при среди юниоров. Метелкина и Берулава, Ариано-Кент и Лалиберте-Лоран, Серова и Хобта выступят с короткими программами
21 сентября на этапе Гран-при среди юниоров в Будапеште пары выступят с короткими программами.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Будапешт, Венгрия
Пары
Короткая программа
Начало – 15.40 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Луиза Эрхард – Маттис Пеллегрис (Франция)
2. Дебора Анна Коэн – Лукаш Вохозка (Чехия)
3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада)
Вторая разминка
4. Ним Дэвисон – Шайлеш Кэллер (Великобритания)
5. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина)
6. Пейтон Беллами-Мартинс – Криштоф Прадо (Австралия)
Третья разминка
7. Ава Кемп – Йонатан Елизаров (Канада)
8. Ирина Наполитано – Эдуардо Коми (Италия)
9. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
10. Иси Ян – Шуньян Дэн (Китай)
Четвертая разминка
11. Роман Телемак – Лукас Кулон (Франция)
12. Алия Аккерман – Тобия Хармс (Германия)
13. Анастасия Сазонова – Джамшид Ташмухамедов (Узбекистан)
14. Никола Ситкова – Оливер Кубачак (Словакия)
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