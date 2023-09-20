Замминистра спорта РФ о Гуменнике и Rammstein: «У нас в стране почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили»
Замминистра спорта РФ Азат Кадыров высказался о запрете программы под Rammstein.
Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую программу под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он ее не показал.
Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России посчитали такой выбор музыки нежелательным.
«Краем уха об этом слышал. У нас в стране живет почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили», – сказал Кадыров.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Так Петру можно катать уже готовую программу и не тратить время и деньги на новую постановку, или как?
Вот и г-на Кадырова об этом не спросили.
Или так и будем гадать на кофейной гуще.
"Растекаться мыслью по древу" высокое чиновничье искусство...
А, так это он же в прошлой новости просил денег на спорт из бюджета. Понятно
Не могу поверить, что ни один журналист не задал этот самый главный вопрос.