Замминистра спорта РФ о Гуменнике и Rammstein: «У нас в стране почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Азат Кадыров Фигурное катание

Замминистра спорта РФ Азат Кадыров высказался о запрете программы под Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую программу под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он ее не показал.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России посчитали такой выбор музыки нежелательным. 

«Краем уха об этом слышал. У нас в стране живет почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили», – сказал Кадыров.

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18 комментариев

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Ataklena
Я о таком замминистра даже краем уха не слышала. Почему-то люди, о которых мы даже не слышали, решают вопросы людей, за которыми мы постоянно следим.
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Alina Kernes
Ответ Ataklena
Я о таком замминистра даже краем уха не слышала. Почему-то люди, о которых мы даже не слышали, решают вопросы людей, за которыми мы постоянно следим.
Так, а в чем его решение? Из того, что он сказал, понятно только, что он не особо в курсе дела. И что по его мнению, в России живёт 150 млн человек))
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Ir_rish
Только именно те люди, которые по идее должны знать наверняка, именно они- молчат. И вездесущие журналюхи, даже получив доступ к телам и министра спорта, и руководства ФФКР (которые дружно отвергли запрет)- почему-то никому из них не задали уточняющий вопрос:
Так Петру можно катать уже готовую программу и не тратить время и деньги на новую постановку, или как?
Вот и г-на Кадырова об этом не спросили.
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oldparakhod
А мне вот интересно, а кто то из журналистов, попытается найти исходную кляузу, что бы понять из за чего в итоге сыр бор.
Или так и будем гадать на кофейной гуще.
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mr.birik
Что-то , слишком много, замминистра спорта РФ стало , в последнее время …
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Olga.t
Восхищаюсь чиновниками, вроде что-то сказал, но на самом деле не сказал ничего.
"Растекаться мыслью по древу" высокое чиновничье искусство...
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Alina Kernes
И? В чем поинт? Ещё один высокий чин, который краем уха что-то слышал.
А, так это он же в прошлой новости просил денег на спорт из бюджета. Понятно
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AAPolyansky
Ответ Ataklena
Я о таком замминистра даже краем уха не слышала. Почему-то люди, о которых мы даже не слышали, решают вопросы людей, за которыми мы постоянно следим.
решает вопросы руководитель школы, в которой тренируется Петр Гуменник - Тамара Николаевна Москвина. никто, кроме нее, программу под Рамштайн Гуменнику не запрещал
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Alina Kernes
Ответ mr.birik
Что-то , слишком много, замминистра спорта РФ стало , в последнее время …
И всем, главное, денег подавай))
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Алексей Токарев
У нас миллион политиков, и каждый может запретить что угодно?
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Viks
и у каждого свое мнение – кому и что запретили», – сказал Кадыров. --- А причём тут мнение? Запретили конкретно - это факт, а не мнение.
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Ебздрогыч
Это он так неуклюже с темы съехал? Очень по-чиновнически получилось
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Железная Леди
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хорошо бы этому Кадырову слушать двумя ушами. а лучше посмотреть программу.
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ribikorto
Ответ AAPolyansky
решает вопросы руководитель школы, в которой тренируется Петр Гуменник - Тамара Николаевна Москвина. никто, кроме нее, программу под Рамштайн Гуменнику не запрещал
Если бы она хотела запретить, сделала бы это весной и мы бы знать не знали о том что такая программа могла быть.
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Ir_rish
Ответ Alina Kernes
И всем, главное, денег подавай))
И за чей счет теперь Петру будут новую программу ставить? :s
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Olga.t
Ответ Ir_rish
Только именно те люди, которые по идее должны знать наверняка, именно они- молчат. И вездесущие журналюхи, даже получив доступ к телам и министра спорта, и руководства ФФКР (которые дружно отвергли запрет)- почему-то никому из них не задали уточняющий вопрос: Так Петру можно катать уже готовую программу и не тратить время и деньги на новую постановку, или как? Вот и г-на Кадырова об этом не спросили.
На этот конкретный вопрос поставлен конкретный запрет.
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Olga.t
Ответ Ir_rish
Кому? Журнализдам? И они покорно не спрашивают? Или спрашивают- и покорно не пишут полученных уклончивых ответов?
Да сам черт не разберётся)
Не могу поверить, что ни один журналист не задал этот самый главный вопрос.
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