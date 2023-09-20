Замминистра спорта РФ о Гуменнике и Rammstein: «У нас в стране почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили»

Замминистра спорта РФ Азат Кадыров высказался о запрете программы под Rammstein.

Фигуристу Петру Гуменнику поставили для сезона новую программу под песню Sonne, однако на контрольных прокатах он ее не показал.

Тренер фигуриста Вероника Дайнеко объяснила, что в Федерации фигурного катания России посчитали такой выбор музыки нежелательным.

«Краем уха об этом слышал. У нас в стране живет почти 150 миллионов людей, и у каждого свое мнение – кому и что запретили», – сказал Кадыров.

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