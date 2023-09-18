Бетина Попова рассказала о программах Алены Косторной и Георгия Куницы.

На контрольных прокатах сборной России Сергея Рослякова и Бетины Поповой выступали Косторная и Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин.

— Какие идеи ты закладывала в программы? Сложно ли было выбрать музыку? Насколько ребята участвовали в этом творческом процессе?

— Ребята участвуют у нас всегда — сто процентов. Короткую и произвольную программу Алена с Гошей предложили. Мы их компоновали вместе — в нашем содружестве. С программами и Гоши все достаточно просто, потому что есть два фильма, по которым очень легко разобраться, что происходит в программах, — «50 оттенков серого» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница».

В «Сойке» Алена — бунтарка. Мы показываем историю из фильма. Как она сказала сегодня: «Это программа про их жизнь», «Голодные игры» — это про российское фигурное катание, ха-ха.

У Дениса с Тасей короткая программа — современная музыка из сериала «Люцифер». Но мы саму тему сериала не брали. У нас, скорее, очень сложная тема взаимопонимания современного человека с искусственным интеллектом. Когда-нибудь это увидит обычный зритель и поймет.

Произвольную программу мы между собой называем «Египетская сила». Тася — богиня, Денис — фараон, — который требует от нее дождя и всяких ништячков для своих подданных, — сказала .

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