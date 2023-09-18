Бетина Попова: «В произвольной Косторная бунтарка. «Голодные игры» — это про российское фигурное катание»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Денис Ходыкин Алена Косторная Таисия Собинина Фигурное катание

Бетина Попова рассказала о программах Алены Косторной и Георгия Куницы.

На контрольных прокатах сборной России Сергея Рослякова и Бетины Поповой выступали Косторная и Куница, Таисия Собинина и Денис Ходыкин. 

— Какие идеи ты закладывала в программы? Сложно ли было выбрать музыку? Насколько ребята участвовали в этом творческом процессе?

— Ребята участвуют у нас всегда — сто процентов. Короткую и произвольную программу Алена с Гошей предложили. Мы их компоновали вместе — в нашем содружестве. С программами Алены и Гоши все достаточно просто, потому что есть два фильма, по которым очень легко разобраться, что происходит в программах, — «50 оттенков серого» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница».

В «Сойке» Алена — бунтарка. Мы показываем историю из фильма. Как она сказала сегодня: «Это программа про их жизнь», «Голодные игры» — это про российское фигурное катание, ха-ха.

У Дениса с Тасей короткая программа — современная музыка из сериала «Люцифер». Но мы саму тему сериала не брали. У нас, скорее, очень сложная тема взаимопонимания современного человека с искусственным интеллектом. Когда-нибудь это увидит обычный зритель и поймет.

Произвольную программу мы между собой называем «Египетская сила». Тася — богиня, Денис — фараон, — который требует от нее дождя и всяких ништячков для своих подданных, — сказала Попова

«Две Куницы на льду лучше, чем одна». Косторная дебютировала в парах с мужем – и как они?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Raya
Приятно видеть Бетину у бортика в роли тренера и интервью ее читать интересно. Видна молодость Бетины в хорошем смысле, не гнет линию партии, не заигрывает с болельщиками. Говорит, как видит, как считает.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
galik55
Молодой тренерский штаб креативщиков. Мне нравились программы ПХ. И здесь свежо и интересно. очень хотелось бы , чтобы были поосторожней с акробатикой.
Бетина вставляет в программы много танцевальных элементов. Удачи ТШ Рослякова и ребятам.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий