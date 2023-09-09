Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Беккари и Гуаризе, Гиларди и Амброзини покажут произвольные программы

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10 сентября на турнире Lombardia Trophy пары покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Пары

Произвольная программа

Начало – 14.30 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Орели Фола – Тео Белль (Франция) 

2. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) 

3. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)

Вторая разминка

4. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

Третья разминка

8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

9. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

10. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

11. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Положение после короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,16

2. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,94

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 66,22

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 66,06

5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 55,99

6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 55,32

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,99

8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,58

9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 52,01

10. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 50,79

11. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 41,32

Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии

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1 комментарий

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Татьяна Вересова
Надеюсь, Гиларди/Амброзини подтянутся к пьедесталу
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