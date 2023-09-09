Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Беккари и Гуаризе, Гиларди и Амброзини покажут произвольные программы
10 сентября на турнире Lombardia Trophy пары покажут произвольные программы.
ISU Challenger
Lombardia Trophy
Бергамо, Италия
Пары
Произвольная программа
Начало – 14.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Орели Фола – Тео Белль (Франция)
2. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)
3. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция)
Вторая разминка
4. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
Третья разминка
8. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
9. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
10. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
11. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Положение после короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,16
2. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,94
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 66,22
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 66,06
5. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 55,99
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 55,32
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 54,99
8. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 53,58
9. Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция) – 52,01
10. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия) – 50,79
11. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 41,32
Расписание Lombardia Trophy. Там выступят Губанова, Куракова, Кагияма, Пулкинен, Гиньяр и Фаббри, Конти и Мачии
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