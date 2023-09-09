John Nicks Pairs Challenge. Камилла и Павел Ковалев одержали победу, Мария и Иван Моховы – 5-е, Гамес и Коровин – 6-е

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Италии пары сборная Швеции Александр Коровин сборная Филиппин сборная Австрии Максимилиано Фернандес Павел Ковалев Изабелль Мартинс Райан Бидард Изабелла Гамес Камилла Ковалев София Шаллер Грета Крафорд Джон Крафорд Эшлин Шмитц Тристан Тейлор Валентина Плазас Мария Мохова Иван Мохов Анна Валези Мануэль Пьяцца John Nicks Pairs Challenge Фигурное катание

Французская пара фигуристов Камилла и Павел Ковалев победила на турнире в США.

John Nicks Pairs Challenge

Нью-Йорк США

Пары

Итоговое положение

1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 164,98

2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 162,13

3. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 161,51

4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 157,31

5. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 145,75

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 138,39

7. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 137,53

8. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 135,68

9. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 135,17

10. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 131,37

11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 100,73

Произвольная программа

1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 110,24

2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 108,82

3. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 105,04

4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 103,96

5. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 98,05

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 91,66

7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 88,73

8. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 87,03

9. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 86,60

10. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 83,47

11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 68,43

Короткая программа

1. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 57,55

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,74

3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,31

4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 52,27

5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 52,21

6. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 50,93

7. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 47,70

8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 46,73

9. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 46,44

10. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 44,34

11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 32,30

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liudmila Petrakova
Поздравления Елене Ковалёвой, маме Павла!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий