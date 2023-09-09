John Nicks Pairs Challenge. Камилла и Павел Ковалев одержали победу, Мария и Иван Моховы – 5-е, Гамес и Коровин – 6-е
Французская пара фигуристов Камилла и Павел Ковалев победила на турнире в США.
John Nicks Pairs Challenge
Нью-Йорк США
Пары
Итоговое положение
1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 164,98
2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 162,13
3. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 161,51
4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 157,31
5. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 145,75
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 138,39
7. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 137,53
8. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 135,68
9. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 135,17
10. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 131,37
11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 100,73
Произвольная программа
1. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 110,24
2. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 108,82
3. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 105,04
4. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 103,96
5. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 98,05
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 91,66
7. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 88,73
8. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 87,03
9. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 86,60
10. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 83,47
11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 68,43
Короткая программа
1. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 57,55
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,74
3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 53,31
4. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция) – 52,27
5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 52,21
6. Грейс Ханнс – Дэнни Нойдекер (США) – 50,93
7. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 47,70
8. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 46,73
9. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 46,44
10. Нина Уэллетт – Рик Ньюби-Эстрелла (США) – 44,34
11. Эшлин Шмитц – Тристан Тейлор (Канада) – 32,30
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