Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште

С 21 по 23 сентября в Будапеште пройдет пятый этап юниорского по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

21 сентября

Юниоры, короткая программа

11:15

Пары, короткая программа

15:40

Юниорки, короткая программа

18:15

22 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12:30

Пары, произвольная программа

15:10

Юниоры, произвольная программа

18:00

23 сентября

Юниорки, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.