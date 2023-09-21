Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште

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С 21 по 23 сентября в Будапеште пройдет пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Будапешт, Венгрия

21 сентября

Юниоры, короткая программа

11:15

Пары, короткая программа

15:40

Юниорки, короткая программа

18:15

22 сентября

Танцы на льду, ритм-танец

12:30

Пары, произвольная программа

15:10

Юниоры, произвольная программа

18:00

23 сентября

Юниорки, произвольная программа

12:00

Танцы на льду, произвольный танец

18:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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