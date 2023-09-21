Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Будапеште
С 21 по 23 сентября в Будапеште пройдет пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.
Гран-при среди юниоров
5-й этап
Будапешт, Венгрия
21 сентября
Юниоры, короткая программа
11:15
Пары, короткая программа
15:40
Юниорки, короткая программа
18:15
22 сентября
Танцы на льду, ритм-танец
12:30
Пары, произвольная программа
15:10
Юниоры, произвольная программа
18:00
23 сентября
Юниорки, произвольная программа
12:00
Танцы на льду, произвольный танец
18:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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