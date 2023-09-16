Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут произвольные танцы
17 сентября дуэты выступят с произвольными танцами на контрольных прокатах.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Москва
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Аннабель Морозов – Игорь Еременко
2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
Вторая разминка
5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
7. Александра Степанова – Иван Букин
8. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
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