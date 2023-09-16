Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут произвольные танцы

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Елизавета Худайбердиева контрольные прокаты Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

17 сентября дуэты выступят с произвольными танцами на контрольных прокатах.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Москва

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Аннабель Морозов – Игорь Еременко

2. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

3. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

Вторая разминка

5. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

6. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

7. Александра Степанова – Иван Букин

8. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

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Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

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2 комментария

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Елена Спирина
Жду Сашу и Ваню. Очень понравились сегодня ,молодцы!
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Аленка_76
Всем парам удачи завтра!
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