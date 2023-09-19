На сайте с мерчем Алины Загитовой указано, что она выиграла ЧМ-2021 и дважды побеждала на чемпионате России

На сайте с мерчем Алины Загитовой указано, что она выиграла ЧМ-2021.

Загитова сегодня запустила собственный мерч и поделилась в соцсетях страницей, на которой можно купить футболки с надписью «безызбежность».

На этом сайте дается ее биография: « родилась в 2002 году в Ижевске. С раннего детства она занималась фигурным катанием и уже тогда демонстрировала большие способности. В возрасте 13 лет она переехала в Москву для продолжения спортивной карьеры и стала тренироваться в Школе фигурного катания под руководством Этери Тутберидзе.

Начиная с 2016 года, Загитова стала выступать на международных соревнованиях. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и выиграла этот турнир в следующем сезоне. В 2018 году она стала серебряной призеркой взрослого чемпионата Европы и завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх, проходивших в Пхенчхане.

После олимпийского золота Загитова продолжает активно участвовать в международных соревнованиях и занимать призовые места. В 2021 году она выиграла чемпионат мира и стала двукратной чемпионкой России. Также она активно участвует в различных шоу и ледовых спектаклях, продолжая радовать своих поклонников своим талантом и мастерством».

Загитова не выигрывала чемпионат мира-2021 – на нем побеждала , а у Алины золото ЧМ-2019. Также спортсменка только раз выигрывала чемпионат России, а не два – у нее золото ЧР-2018.

К тому же Загитова участвовала только на одном чемпионате мира среди юниоров, а не на двух – на ЮЧМ-2017 она не выступала и серебро не брала. А чемпионат Европы-2018 Загитова выиграла, а не завоевала серебро.