На сайте с мерчем Алины Загитовой указано, что она выиграла ЧМ-2021 и дважды побеждала на чемпионате России

Теги Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

На сайте с мерчем Алины Загитовой указано, что она выиграла ЧМ-2021.

Загитова сегодня запустила собственный мерч и поделилась в соцсетях страницей, на которой можно купить футболки с надписью «безызбежность».

На этом сайте дается ее биография: «Алина Загитова родилась в 2002 году в Ижевске. С раннего детства она занималась фигурным катанием и уже тогда демонстрировала большие способности. В возрасте 13 лет она переехала в Москву для продолжения спортивной карьеры и стала тренироваться в Школе фигурного катания под руководством Этери Тутберидзе.

Начиная с 2016 года, Загитова стала выступать на международных соревнованиях. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2017 года и выиграла этот турнир в следующем сезоне. В 2018 году она стала серебряной призеркой взрослого чемпионата Европы и завоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх, проходивших в Пхенчхане.

После олимпийского золота Загитова продолжает активно участвовать в международных соревнованиях и занимать призовые места. В 2021 году она выиграла чемпионат мира и стала двукратной чемпионкой России. Также она активно участвует в различных шоу и ледовых спектаклях, продолжая радовать своих поклонников своим талантом и мастерством».

Загитова не выигрывала чемпионат мира-2021 – на нем побеждала Анна Щербакова, а у Алины золото ЧМ-2019. Также спортсменка только раз выигрывала чемпионат России, а не два – у нее золото ЧР-2018.

К тому же Загитова участвовала только на одном чемпионате мира среди юниоров, а не на двух – на ЮЧМ-2017 она не выступала и серебро не брала. А чемпионат Европы-2018 Загитова выиграла, а не завоевала серебро.

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22 комментария

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Ебздрогыч
Наверное подруги Алины писали, такие же одаренные
+28
-2
+26
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Purple_cactus
«Ошибаться - это нормально», - написала Загитова в презентации своего мерча и ошиблась снова.
+25
-2
+23
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Ебздрогыч
Можно еще IQ указать, ну так, смеха ради
+23
-3
+20
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Ритт
Не проверила информацию, не проконтролировала. Вот так она будет и в школе имени себя решать моментики.
+24
-4
+20
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Buharoid
Ошибки это нормально, ребят! Нужно быть сомими собими.
+18
-1
+17
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ретроградный меркурий
"И так сойдёт" (с)
+15
0
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Алексей Венедиктов
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Ответ ДИОНИС
И когда это, интересно, Алина успела выиграть ЧМ-2021?! Кто там такое написал на её сайте?!
В 21-м она уже полуторный акселек валила😂
+15
-4
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КакойТыНафигТанкист
Ответ Ебздрогыч
Можно еще IQ указать, ну так, смеха ради
Результат ЕГЭ по русскому, прямо под надписью «безызбежность». Чтоб вопросов не возникало.
+10
0
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ДИОНИС
И когда это, интересно, Алина успела выиграть ЧМ-2021?! Кто там такое написал на её сайте?!
+10
-2
+8
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Anatiana
Нет... Она идиотка 🤦
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Алеся Ткаченко
Все заметили ошибку про ЧМ но никто не комментирует ЧР
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Алексей Токарев
Раньше Трусова себе присваивала Анины медали, теперь ещё и Загитова пристроилась.
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Juulia
Ну все себе приписывают,а ей нельзя?
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Anatiana
Ответ Ебздрогыч
Наверное подруги Алины писали, такие же одаренные
Да спецом сделали ошибки, чтобы усилить реакцию
0
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