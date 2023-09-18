Бетина Попова: «Нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет…»

Бетина Попова высказалась о запрете Петру Гуменнику выступать под Rammstein.

«Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет…

Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого. Если все это разбирать, можно сойти с ума.

Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой», – сказала .

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?