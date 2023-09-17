Максим Траньков: «Было круто вновь поработать с Загитовой. Кто бы что ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Максим Траньков высказался о работе с Алиной Загитовой на контрольных прокатах.

16 и 17 сентября олимпийские чемпионы по фигурному катанию участвовали в мероприятии в качестве ведущих.

«Ну вот и все, завершен этот сложнейший уикенд. Контрольные прокаты сборной команды России-2023/24 завершены.

Было вновь круто поработать с Алинкой. И, кто бы что там ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно. Да, немножко устали, но такова жизнь. Это приятная усталость.

И так здорово, что вы ходите на фигурное катание, что вы смотрите фигурное катание, что вы переживаете за фигуристов – и пусть даже не всегда эти переживания адекватны, но они важны. 

Важны и тренерам, и спортсменам, и, конечно же, нам – комментаторам и ведущим. Спасибо огромное! Пока! Смотрите фигурное катание, мы вам его будем показывать обязательно», – сказал Траньков в видео для телеграм-канала.

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23 комментария

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glacial
Никто не сомневается, что вам было весело. А как остальных посмешили то!
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Goga
У нас такие прекрасные спортсмены, ну просто не мешайте смотреть их выступления и не мельтешите со своими глупыми вопросами. За что нам слушать эту ерунду постоянно, Загитова совсем мрак, во рту каша, ни сформулировать мысль не может, ни внятный вопрос задать.
+12
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Lapo Elkann
Эх , Траня , надо было ее довести до своего уровня , а не самому опуститься до ее уровня.
+18
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+8
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Хорошее Настроение
Это были классные два дня)) Спасибо Максиму, Алине и всем фигуристам. Красиво открыли сезон)
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Sarumian
Биба и Боба.
+7
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Уточка Кря
Ответ Anastasia1990_
Зато зрителям не было весело.
Это не правда. Зрителям было очень интересно. Обстановка в Мегаспорте была очень душевной.
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Анастасия Усатюк
Вам было весело и задорно, а нам было неловко вас слушать. Приходилось звук выключать между прокатами.
+8
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RMandYNWA
Не было возможности смотреть вчера, сегодня пробежалась по нарезкам именно с Алиной )
Ничего возмутительного и сверхужасного там не было ))
Как же легко заставить хэйтеров страдать 😂
Мучались и конспектировали любые помарки, все по классике )
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ДИОНИС
Всем телезрителям, действительно, было уж весело так весело! Ну прямо обхохочешься!
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Competition Score
1. Очень жаль бедолаг, которые мучительно страдали, но смотрели эфир первого канала в вх.
2. Судя по комментам, мало кому интересны люди на коньках, так как большинство высказываний было про внешний и внутренний мир Загитовой
3. Надеюсь, что в течение международного сезона прекратятся высказывания о том, что "ФК в мире умерло". Все желающие могут перейти на прошедшие прокаты и усладить свои очи.
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veramarso
Вам было весело, а нам неудобно и досадно... Превратили контрольные прокаты в очередное шоу...
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Firestart
Лучшие ведущие💥🫶🏻
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Тайга86
Ну и хорошо. Всем было весело) Немножко устали? Половина дня в первый день, второй - тоже половина. По бумажкам нести всякую чушь. Офигеть переработка.
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Firestart
Смотрибельно смотрелись Транья с Алиной 🫶🏻
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Алоэ Вера
Мне сегодня подумалось, когда я в очередной раз выключала звук, что в современную журналистику идут люди, которым совершенно нечего сказать широкой аудитории. Без своего, хоть какого-то, мнения, без критического мышления, без эрудиции, в конце концов.
Банально перепечатывать или пересказывать новости из одного ресурса в другой каждый дурак может. Только зачем? Чтобы стать очередной говорящей головой? Так даже для этого надо усилия приложить. НАДО! Это не тот случай, когда "зачётка работает на тебя".
Кажется, уже даже самые отбитые загиботы начали что-то подозревать.

В общем, я хочу, чтобы фигурное катание комментировал Гришин, и только Гришин.
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Anastasia1990_
Зато зрителям не было весело.
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Александр Скворцов
Контрольные прокаты это серьёзные испытания, а не веселуха.
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private dancer
Ответ Lapo Elkann
Эх , Траня , надо было ее довести до своего уровня , а не самому опуститься до ее уровня.
Второе сделать гораздо легче.
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Agnidev
Редактору, из под чьего пера родились те самые "бумажки", нужно добровольно уйти в отставку. Теперь это просто единственный способ отмыться от подобного позора)))
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