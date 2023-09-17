Максим Траньков: «Было круто вновь поработать с Загитовой. Кто бы что ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно»
Максим Траньков высказался о работе с Алиной Загитовой на контрольных прокатах.
16 и 17 сентября олимпийские чемпионы по фигурному катанию участвовали в мероприятии в качестве ведущих.
«Ну вот и все, завершен этот сложнейший уикенд. Контрольные прокаты сборной команды России-2023/24 завершены.
Было вновь круто поработать с Алинкой. И, кто бы что там ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно. Да, немножко устали, но такова жизнь. Это приятная усталость.
И так здорово, что вы ходите на фигурное катание, что вы смотрите фигурное катание, что вы переживаете за фигуристов – и пусть даже не всегда эти переживания адекватны, но они важны.
Важны и тренерам, и спортсменам, и, конечно же, нам – комментаторам и ведущим. Спасибо огромное! Пока! Смотрите фигурное катание, мы вам его будем показывать обязательно», – сказал Траньков в видео для телеграм-канала.
Ничего возмутительного и сверхужасного там не было ))
Как же легко заставить хэйтеров страдать 😂
Мучались и конспектировали любые помарки, все по классике )
2. Судя по комментам, мало кому интересны люди на коньках, так как большинство высказываний было про внешний и внутренний мир Загитовой
3. Надеюсь, что в течение международного сезона прекратятся высказывания о том, что "ФК в мире умерло". Все желающие могут перейти на прошедшие прокаты и усладить свои очи.
Банально перепечатывать или пересказывать новости из одного ресурса в другой каждый дурак может. Только зачем? Чтобы стать очередной говорящей головой? Так даже для этого надо усилия приложить. НАДО! Это не тот случай, когда "зачётка работает на тебя".
Кажется, уже даже самые отбитые загиботы начали что-то подозревать.
В общем, я хочу, чтобы фигурное катание комментировал Гришин, и только Гришин.