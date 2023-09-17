Максим Траньков: «Было круто вновь поработать с Загитовой. Кто бы что ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно»

Максим Траньков высказался о работе с Алиной Загитовой на контрольных прокатах.

16 и 17 сентября олимпийские чемпионы по фигурному катанию участвовали в мероприятии в качестве ведущих.

«Ну вот и все, завершен этот сложнейший уикенд. Контрольные прокаты сборной команды России-2023/24 завершены.

Было вновь круто поработать с Алинкой. И, кто бы что там ни писал и ни говорил, нам было весело и задорно. Да, немножко устали, но такова жизнь. Это приятная усталость.

И так здорово, что вы ходите на фигурное катание, что вы смотрите фигурное катание, что вы переживаете за фигуристов – и пусть даже не всегда эти переживания адекватны, но они важны.

Важны и тренерам, и спортсменам, и, конечно же, нам – комментаторам и ведущим. Спасибо огромное! Пока! Смотрите фигурное катание, мы вам его будем показывать обязательно», – сказал Траньков в видео для телеграм-канала.