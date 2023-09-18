Весенние ледовые шоу команды Тутберидзе пройдут более чем в 10 городах

Весенний тур команды Этери Тутберидзе пройдет в более чем 10 городах.

«Это событие, которое традиционно открывает весну, приносит волнение и захватывающие эмоции, оставляя яркий след в истории современного фигурного катания.

Team Tutberidze представляет шоу, объединяющее лучших фигуристов и воспитанников тренеров , Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза – «Чемпионы на льду».

В этом году жителям более чем 10 городов России посчастливится разделить эти волшебные мгновения с нами! Постепенно будем приоткрывать завесу тайны и рассказывать обо всех планах на тур-2024.

А первый город о которым мы готовы рассказать – это…🥁 Москва – 12 апреля – ДС «Мегаспорт», – говорится в сообщении.