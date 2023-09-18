Весенние ледовые шоу команды Тутберидзе пройдут более чем в 10 городах

Теги сборная России Этери Тутберидзе ледовые шоу Фигурное катание

Весенний тур команды Этери Тутберидзе пройдет в более чем 10 городах.

«Это событие, которое традиционно открывает весну, приносит волнение и захватывающие эмоции, оставляя яркий след в истории современного фигурного катания.

Team Tutberidze представляет шоу, объединяющее лучших фигуристов и воспитанников тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза – «Чемпионы на льду».

В этом году жителям более чем 10 городов России посчастливится разделить эти волшебные мгновения с нами! Постепенно будем приоткрывать завесу тайны и рассказывать обо всех планах на тур-2024.

А первый город о которым мы готовы рассказать – это…🥁 Москва – 12 апреля – ДС «Мегаспорт», – говорится в сообщении. 

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30 комментариев

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Ирина Иванова
Неожиданная, вселяющая надежду, новость.
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ДИОНИС
Отличная новость! И, действительно, в шоу Тутберидзе целая россыпь Настоящих Чемпионов на льду!
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Pennywise
Ответ Nokolay Fomi4ev
Тактика такая - выбрать самые крупные города с платежеспособным населением, прорекламироваться через Первый канал и местных городских блогеров, cобрать всех звезд сборной, кого только можно, ну и ничего творчески не создавая, рубить бабло.
Кто-то это делает в конце сезона, кто-то в течение. Плющ уже во всю спамит в инсте на эту осень. Ну это же другое, не так ли?
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garovatat
Ответ Ирина Иванова
Неожиданная, вселяющая надежду, новость.
Прекрасно! Молодцы, как и всегда! Шоу ТимТут имеет лучший формат, является единственным реальным представлением чемпионов на льду в формате соревновательных прокатов. Остальные "союзы чемпионов" не совсем чемпионские))
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ДИОНИС
Ответ Nokolay Fomi4ev
Тактика такая - выбрать самые крупные города с платежеспособным населением, прорекламироваться через Первый канал и местных городских блогеров, cобрать всех звезд сборной, кого только можно, ну и ничего творчески не создавая, рубить бабло.
Ну, а вы ранее утверждали, что все звёзды российского ФК якобы собраны исключительно в шоу Плющенко! Что же вы сами себе противоречите?
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anyen
Ждём даты в Питере! Будем обязательно, как и в предыдущие годы!
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Vendetta4111323
Ответ Ирина Иванова
Неожиданная, вселяющая надежду, новость.
Надежду на что?
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ДИОНИС
Ответ Nokolay Fomi4ev
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Да мы уже поняли, что там Плющенко один на всех чемпион. Ну, тогда ему надо назвать своё шоу "Союз Чемпиона" или "Чемпион на льду"! Или он себя считает во множественном числе?
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Syndycate
Ответ Nokolay Fomi4ev
ООО "ТимТутберидзе" идет весной в чес по городам. Если конечно, решение CAS не закроет менеджера в пальто.
Ты опять перебрал?)
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Маргарита В Сафронова
Вот такие шоу я люблю. Школа показывает свои достижения. Всегда интересно, особенно у ТШТ.
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garovatat
Кто в чем, а ванесса стабильно вся в своих фантазийных мирах)) в которых все активности ТимТут постоянно проходят при полупустых залах, ну а шоу плюха конешно же ломятся от зрителя 😆 Щербакова никого не собирает, ну а Трусова конешно же собирает всех)) Это очень смешно!
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Лакс
и видимо не будет секретом, а традицией 26 апреля в Казани ))
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Lale Ganbarova
Ответ Хрустальный Гусенок
и не выпрашивая госгрант на заполнение трибун, но пока немного преждевременно, так как ЧР и другие мероприятия еще впереди
Госгранты на что? Ей не надо ничего создавать: программы, платья и т.д. государство ее артисткам и так оплатило. А новых программ, новых дорогих костюмов на ее шоу не бывает
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spf12
Ответ Nokolay Fomi4ev
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А кто спорит? Дела давно минувших дней. Сейчас другие чемпионы, плеяда новой талантливой молодежи. На облизывания пальцев и покачивания бедрами от Плющенко смотреть не интересно. А больше он уже в силу возраста ничего показать не может.
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Tatiana Klm
Ответ Nokolay Fomi4ev
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И что? Пока он сам о них не говорит, никто о них и не думает. Он единственный, кто настолько кичится своими заслугами. Нескромно и довольно нагло.
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Элла Бурс
Надеюсь в этот раз доберутся до Челябинска, публика там прекрасная. Была на ЧР в Санкт-Петербурге и на двух ЧР в Челябинске (в этом году тоже собираюсь), лучшая организация и люди правда с радостью приходят, потому что не избалованы такими мероприятиями. ТимТут, не подведите))
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Аленка_76
Чего-то рановато они начали продавать билеты в этом году в Москве)
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Хрустальный Гусенок
и не выпрашивая госгрант на заполнение трибун, но пока немного преждевременно, так как ЧР и другие мероприятия еще впереди
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Лия Романова
довольно рано анонсируют тур, хотелось бы побыстрее узнать список городов
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garovatat
Ответ Nokolay Fomi4ev
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))) Плю - вышедший в тираж герой вчерашних дней, к которому "давайте будем снисходительны" (нет). Предложить зрителю что-то кроме своих 120ти бедуинских (впервые в мире!) вперемешку с бедропампамами он не может. О чем тут говорить?))
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Док Аксель
Готовятся заранее определяя города и маршруты. Тем более, что куда-то только самолётом можно долететь... 10 городов будут счастливы видеть ведущих наших фигуристов, команду чемпионов.
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Runat47
Ответ Лакс
и видимо не будет секретом, а традицией 26 апреля в Казани ))
Было уже 26.04. 2023г. И хорош. Без бенефиса.
Пусть в другие даты будут.
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Runat47
Ответ Ezhevika33
А кто то вещал в интервью " У нас нет чеса по городам".
Это разве чёс? Мизер.
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Ezhevika33
Ответ Runat47
Это разве чёс? Мизер.
Города то не маленькие, так что чес и есть.
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