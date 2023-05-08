Щербакова о шоу Тутберидзе: «Это была возможность вновь показать олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру»

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от тура ледового шоу Этери Тутберидзе.

«Немного запоздалый пост о нашем насыщенном апреле.

Тур ледового шоу Teamtutberidze «Чемпионы на льду» в этом году побывал в 9 городах. Выступления, мастер-классы, переезды…

Для меня это также была возможность вновь показать свою олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру.

И несмотря на сложный график, время пролетело очень быстро, и остались только самые приятные воспоминания.

Спасибо зрителям, благодаря которым выступление в каждом городе стало особенным и запоминающимся.

До новых встреч», – написала .