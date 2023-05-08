Щербакова о шоу Тутберидзе: «Это была возможность вновь показать олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова поделилась впечатлениями от тура ледового шоу Этери Тутберидзе.

«Немного запоздалый пост о нашем насыщенном апреле. 

Тур ледового шоу Teamtutberidze «Чемпионы на льду» в этом году побывал в 9 городах. Выступления, мастер-классы, переезды…

Для меня это также была возможность вновь показать свою олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру. 

И несмотря на сложный график, время пролетело очень быстро, и остались только самые приятные воспоминания.

Спасибо зрителям, благодаря которым выступление в каждом городе стало особенным и запоминающимся. 

До новых встреч», – написала Щербакова

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77 комментариев

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Ирина Ларина
Ответ Мария Курникова
Браво, Анечка! Полностью затмила хозяйку Татнефти (это я про Алиначку если что)!
Зачем вы пишите гадости в адрес другой фигуристки? Просто порадоваться выступлению любимой спортсменки нельзя? Обе девушки прекрасно катали свои программы на шоу, я видела их вживую. Они в прекрасных отношениях друг с другом. И только тут безумные фанаты одной и другой постоянно сталкиваются лбами.
+37
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Евгения Гринева
До новых встреч на стартах, надеюсь. Все элементы есть, каскады 3/3 восстановила, почему бы не пойти в сезон. Может по ходу и квад-флип удастся вернуть
+40
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+17
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Адриана
Многообещающая концовка, да, Анечка, очень хочется тебя ещё видеть, возвращайся , мы ждем тебя и будем очень рады.
+39
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+12
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alb@tros
Уж если короткая для неё - авантюра, то дальнейшие встречи - только на шоу.
Впрочем, то, что она завершила спортивную карьеру, понятно было давно.
+36
-25
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Бильм@н
Ответ Мария Курникова
Браво, Анечка! Полностью затмила хозяйку Татнефти (это я про Алиначку если что)!
Это вы такую ерунду специально написали, чтобы разогнать ветку с малоинтересной Щербаковой? Чтобы возмущенные поклонники Алины здесь побольше комментов оставляли.
+21
-11
+10
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Ирина Ларина
Ответ Евгения Гринева
Да ладно? Я в живую видела и не понимаю о каком таком качестве скольжения не стоит говорить. Конек она со своего первого взрослого сезона сильно прокачала. Катит мягко, плавно, пластична с хорошей хореографией рук, артистична. Прыжки тоже мягкие с эстетичными выездами
Вы это фанатам Саши, к сожалению, не докажете. Они со своими обидками 3года одну методичку цитируют.
Я, кстати, тоже в этот раз Аню впервые увидела вживую и удивилась, насколько классно она скользит. На спортсе через одно сообщение об утюжках и шкрябанье, но ее скольжение мне из одиночниц больше всего понравилось на шоу. Правильно вы сказали «прокачала» она его сильно.
Про интерпретацию программ и говорить нечего. Как Аня слышит и передает музыку - мало у кого получается. В живую - удивительный эффект!
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Lara_Croft
Ответ Юлия Заречнева
Если бы Аня хоть один квад исполнила, я бы первая ее фанаткой стала. Но, увы, квады она никогда не прыгала - тройные под прикрытием. Квадов в целом еденицы мир увидел, среди наших это некоторые прыжки Трусовой, шикарнейшие тулупы Валиевой в этом сезоне
А в чем, по-вашему, такое принципиальное отличие квадов Трусовой и Щербаковой? Ведь они прыгают примерно одинаково.
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EmperorNazer
Ответ Юлия Заречнева
Если бы Аня хоть один квад исполнила, я бы первая ее фанаткой стала. Но, увы, квады она никогда не прыгала - тройные под прикрытием. Квадов в целом еденицы мир увидел, среди наших это некоторые прыжки Трусовой, шикарнейшие тулупы Валиевой в этом сезоне
Вот и еще одна распространенная методичка подъехала. И что же делает квады Ани тройными под прикрытием? Преротейшн у всех троих примерно одинаковый, если что. Жду примеров и пояснений.
+11
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+8
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Mari Gams
Молодец , Аня ! Настоящая спортсменка , умеет собраться и сделать . Удачных прокатов и гладкого льда !
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EmperorNazer
За эту авантюру Ане отдельное спасибо, не сильно верилось, что мы эту потрясающую программу когда-нибудь увидим в рамках шоу - все же она очень темповая и насыщенная - и здорово, что Аня не побоялась рискнуть. Особенно запомнился прокат в Москве с каскадом 3-3. Ну а теперь - хорошего отпуска и будем ждать Аню в новом сезоне, будь то на шоу или (чем черт не шутит) на соревнованиях, посмотрим, какое решение она примет в межсезонье.
+34
-27
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Delirium
Не совсем так. Аня не хотела ее катать, так как была не уверена, что сможет быстро набрать достаточную форму для того, чтоб осилить эту программу. Она ж сама говорит, что всегда дольше и труднее остальных входит в форму. Но тренеры уговорили, она начала впахивать и в целом очень удачно откатала ее на шоу. Не знаю, что будет после майских отпусков, но то, как с января Аня начала набирать форму и прыгать тройные, вполне позволяет предполагать, что она может пойти в следующий сезон.
Очень хотелось бы верить. Ее прокат под Таривердиева заставил зал практически онеметь. Я под глубоким впечатлением, вживую Аня катает ее просто невероятно, жаль терять таких фигуристок. К черту квады, пусть молодёжь их прыгает.
+25
-18
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Адриана
Многообещающая концовка, да, Анечка, очень хочется тебя ещё видеть, возвращайся , мы ждем тебя и будем очень рады.
Как раз пост о том, что в большой спорт Аня не планирует возвращаться, к сожалению.
+23
-16
+7
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Валерий Петров
Ответ Зямлянин
Комментарий удален модератором
Опять папа Стас?
Просто невероятный медиа-магнат мирового масштаба. Только вот зачем ему наемные работники, когда есть уже нейросети?
+17
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+4
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Зямлянин
Ответ Мария Курникова
Потому что Алиначку все время цепляют на хвост Анечке! Анечка должна знать правду! Алиначка улыбается в глаза, а за спиной...
Кого кому на хвост посадили - всем здравомыслящим ясно и понятно. На хвосте Алины все шоу Тутберилзе. Вы сейчас развиваете эту тему только для того, чтобы раскачать тухлую ветку Ани активными фанатами Алины.
.
Просьба к фанатам Алины - не отвечать на это и оставить ветку тухнуть дальше.
.
Пусть пишут такие как Бедоносец, которые в посте о кулинарном шоу с Аней, КОТОРЫЙ ещё НЕ ВЫШЕЛ в эфир, написал, что выпуск с Аней был самым интересным среди всех кулинарных шоу Ляйсан. Спалился, что пишет по методичке. Как и все ТИПА и ЯКОБЫ фанаты Ани.
.
Фанаты Алины, пройдите мимо, хоть Вас здесь и будут хейтить по методичке.
+25
-21
+4
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Додик Аксель
Всем нашим фигуристам спасибо за прошедший сезон, который был насыщен соревнованиями и ледовыми шоу. Всем отличного и приятного отдыха и ждём в новом сезоне в полном здравии на ледовых аренах.
+11
-7
+4
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Ирина Чунаева
Ответ Мария Курникова
Браво, Анечка! Полностью затмила хозяйку Татнефти (это я про Алиначку если что)!
Простите, А чем затмила?
+12
-8
+4
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Евгения Гринева
Ответ Ezhevika33
Прыжки на тоненького, про качество скольжения и всего прочего не стоит и говорить.
Да ладно? Я в живую видела и не понимаю о каком таком качестве скольжения не стоит говорить. Конек она со своего первого взрослого сезона сильно прокачала. Катит мягко, плавно, пластична с хорошей хореографией рук, артистична. Прыжки тоже мягкие с эстетичными выездами
+20
-16
+4
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VovaKotof
От меня лайк!!! Это уже "повзрослевшая" короткая программа ОИ. Нравится ли она- решать каждому! Катает- значит может катать!
+9
-5
+4
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EmperorNazer
Ответ Евгения Гринева
Я в живую видела 🤡
Да что вы время на закоренелых хейтеров тратите. Они, даже если бы Аня с тремя квадами откатала, строчили бы по своим методичкам, как все ужасно и безнадежно. Бесполезно им что-то доказывать.
+15
-12
+3
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EmperorNazer
Ответ alb@tros
Уж если короткая для неё - авантюра, то дальнейшие встречи - только на шоу. Впрочем, то, что она завершила спортивную карьеру, понятно было давно.
Ну это же не абы какая короткая программа. Одно дело, если бы она «Элегию» катала, а в олимпийской - стремительная музыка с множеством акцентов, сложная и насыщенная хореография. Одна дорожка шагов чего стоит. Так что да, выступать с ней на шоу после пропуска целого сезона, пусть и с двумя прыжками вместо трех, это своеобразная авантюра.
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Syndycate
Ответ Альфира Смирнова
Для Курниковой и прочих ,чтобы НЕ врали здесь про Алину. Жизнь показала ху из ху и кто на самом деле самородок, ведь, Красная балерина все титулы завоевала за 2,5 года ,да и у самородка было только в детстве 2 тренера и в Москве 3 тренера ,а не дюжина как у её соперницы на ОИ 2018. ОЧ 2018-- признанная Икона олимпийского стиля. Русский Дом в Аргентине в этом году на 8 марта подготовили фотовыставку " Женщины ,изменившие мир", где фото Красной балерины рядом с балериной Павловой. В общем, не зря в небе самолет с изображением Красной балерины , в Космосе её Звезда и на земле элитная Лошадка в её честь и др. Алина -это явление в культуре , поэтому и было мировое признание ,в т.ч. в Японии на уровне премьер-министра.
Частично согласен, сравнивать Алину и Аню вообще треш, хотя я не фанат Алины. Я даже не про титулы сейчас, про них вообще молчу, а про катание, презентацию, танцы например) Взгляните на танец 3 ОЧ в шоу, там на Аню без слез или без смеха не взглянешь, постоянно или торопится или опаздывает, да и вообще у нее постоянные нелепые движения, танцует она очень плохо, растяжка тоже никакая, а катание... Это худшее катание среди топ фигуристов
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juliamart
Смотрела все видео с Аней с шоу.Она реально прибавляла в прыжках и в катании от выступления к выступлению. На последнем шоу её Ангел просто шикарный, парящий. Олимпийскся короткая -экспрессивная, 17 мгновений -пронзительная.Чувствуется большая проделанная работа, художественная и техническая. Очень рада,что она оправилась после травмы. Желаю ей парить на льду и дальше, вдохновляя почитателей её таланта.
+18
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Анна Лисина
Ответ Зямлянин
Комментарий удален модератором
Лол.) Смешно читать про методички от папы Стаса, когда
как сами недофа безтитульно уникальной шпарят по методичкам от самой цитируемой продьюсорши всея Руси. Аню прекрасно принимала публику, у нее отличные контракты и самые высокие титулы. Смиритесь..
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Ezhevika33
Ответ Евгения Гринева
Абы как? Она за все шоу всего один раз упала, хотя делала по 3-4 прыжка, больше прыгали только те, кто катал в сезоне
Прыжки на тоненького, про качество скольжения и всего прочего не стоит и говорить.
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Евгения Гринева
Ответ Black&White
Скорость низкая, вращения разъезжались, с прыжков клевала, о соревнованиях тут явно речь не идет, и она сама это почти признает в интервью.
Не надо мне сказки рассказывать, я видела своими глазами у кого какая скорость и кто с чего клевал. Это точно не про Аню
+22
-20
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