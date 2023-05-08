Щербакова о шоу Тутберидзе: «Это была возможность вновь показать олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру»
Анна Щербакова поделилась впечатлениями от тура ледового шоу Этери Тутберидзе.
«Немного запоздалый пост о нашем насыщенном апреле.
Тур ледового шоу Teamtutberidze «Чемпионы на льду» в этом году побывал в 9 городах. Выступления, мастер-классы, переезды…
Для меня это также была возможность вновь показать свою олимпийскую короткую программу. Пришлось потрудиться, но я рада, что согласилась на эту авантюру.
И несмотря на сложный график, время пролетело очень быстро, и остались только самые приятные воспоминания.
Спасибо зрителям, благодаря которым выступление в каждом городе стало особенным и запоминающимся.
До новых встреч», – написала Щербакова.
Впрочем, то, что она завершила спортивную карьеру, понятно было давно.
Я, кстати, тоже в этот раз Аню впервые увидела вживую и удивилась, насколько классно она скользит. На спортсе через одно сообщение об утюжках и шкрябанье, но ее скольжение мне из одиночниц больше всего понравилось на шоу. Правильно вы сказали «прокачала» она его сильно.
Про интерпретацию программ и говорить нечего. Как Аня слышит и передает музыку - мало у кого получается. В живую - удивительный эффект!
Просто невероятный медиа-магнат мирового масштаба. Только вот зачем ему наемные работники, когда есть уже нейросети?
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Просьба к фанатам Алины - не отвечать на это и оставить ветку тухнуть дальше.
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Пусть пишут такие как Бедоносец, которые в посте о кулинарном шоу с Аней, КОТОРЫЙ ещё НЕ ВЫШЕЛ в эфир, написал, что выпуск с Аней был самым интересным среди всех кулинарных шоу Ляйсан. Спалился, что пишет по методичке. Как и все ТИПА и ЯКОБЫ фанаты Ани.
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Фанаты Алины, пройдите мимо, хоть Вас здесь и будут хейтить по методичке.
как сами недофа безтитульно уникальной шпарят по методичкам от самой цитируемой продьюсорши всея Руси. Аню прекрасно принимала публику, у нее отличные контракты и самые высокие титулы. Смиритесь..