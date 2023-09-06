«Не знаю, захотят ли Тарасова и Морозов вернуться к невероятно сложному тренировочному процессу». Тихонов о планах пары

Теги Алексей Тихонов Татьяна Навка Илья Авербух сборная России пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов ледовые шоу Фигурное катание

Тренер заявил, что не знает о возвращении Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании пока не подтвердили, будут ли продолжать карьеру.

– По поводу Тарасовой – Морозова – уже можно говорить, что они не вернутся? В списках на прокатах их нет.

– Это лучше у самих ребят спрашивать. У меня нет четкой информации по поводу Жени и Володи, все, что я знаю, – они катались у Татьяны Навки в Сочи, сейчас катаются в «Письмах любви» Ильи Авербуха, там очень ярко выступают.

Они такие звезды в шоу, чему я несказанно рад. Захотят ли они вернуться к невероятно сложному тренировочному процессу, который выматывает не только физически, но и эмоционально?

– И не так оплачивается.

– Да-да. Не знаю, захотят ли. Пауза ли это или... Посмотрим.

– Штабу они что-то сказали? «Ждите, будем на связи»?

– Этери Георгиевне они наверняка сказали, мне пока ничего не говорили, – сказал Тихонов.

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