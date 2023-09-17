Алексей Мишин: «Туктамышева выглядит изысканно. При чем тут сезон? Главное, что в ней есть какая-то изюминка»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Евгений Семененко Спорт-Экспресс Матвей Ветлугин Фигурное катание

Алексей Мишин высказался о мотивации Туткамышевой продолжать спортивную карьеру.

— Алексей Николаевич, Лиза, кажется, не очень хочет в новый сезон...

— Зато посмотри, как она выглядит! Изысканно. При чем тут сезон? Главное, что в ней есть какая-то изюминка.

— Вам не кажется, что трибуны на фигурном катании пустеют?

— Мне показалось, что с трибунами все нормально. Но меня это не так волнует в данный момент, как другие вещи.

— Что вас волнует?

— Волнует, чтобы ребята подошли в нормальной форме, пока сложно идут тренировки. Замыслы программ неплохие. Клоун у Жени (Семененко) — тяжелый жанр, это тебе не блюз. Это сложный и рискованный жанр.

Волнует, как научить прыжкам Матвея (Ветлугина). Он очень работоспособный, но есть вопросы с техникой, — сказал Мишин.

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24 комментария

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Даша Лавренова
По последним интервью Мишина сложилось впечатление, что его очень расстраивает потеря мотивации Лизы, и он сам от этого чувствует себя несколько потерянным. Могу, конечно, ошибаться, всё-таки АН очень мудрый человек и умеет ко всему относится легко и с юмором
+18
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Алеся Ткаченко
Что-то Мишин в этом сезоне тоже не про ФК думает,а про что-то свое.Ни на один вопрос не ответил.При чем тут как Лиза выглядит,если она мотивацию теряет.Видимо реально все там сложно.
+14
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Maria L
я не знаю даже кому сейчас тяжелее спортсменам или тренерам, которым нужно как-то "собрать" своих учеников и найти правильные слова для поддержания их мотивации
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Lina Dzhanibek
Лиза столько раз собиралась и возвращалась на топ-уровень, что есть шансы на похожее развитие ситуации. А так, конечно, сложно настраивать себя на сезон, зная, что не будет международных стартов. Удачи в сезоне всем подопечным Мишина!
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Алеся Ткаченко
Ответ RusVector
Сотникова, Радионова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Трусова ... Туктик всех пережила! Делайте ставки, до 5-го ОИ-сезона дотянет, нет?
А смысл?Раньше хоть было ради чего тренироваться а сейчас...
+6
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Kareglazaya
Ответ Даша Лавренова
По последним интервью Мишина сложилось впечатление, что его очень расстраивает потеря мотивации Лизы, и он сам от этого чувствует себя несколько потерянным. Могу, конечно, ошибаться, всё-таки АН очень мудрый человек и умеет ко всему относится легко и с юмором
За столько лет работы он уже ее как дочку воспринимает. Грустно, наверное, расставаться.
+6
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Plusha2112
Ответ RusVector
Сотникова, Радионова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Трусова ... Туктик всех пережила! Делайте ставки, до 5-го ОИ-сезона дотянет, нет?
Олимпийских чемпионок вычеркните из своего списка , да и Медведеву и Трусовой тоже , последние две спортсменки побывали на ОИ , завоевали серебро , о чем Лиза , пои всем уважении к ее труду и таланту , может только мечтать и сожалеть
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Alina Kernes
Ответ Anna
Что за принижение блюза, его с плохим коньком тоже не прокатаешь
В общем, да. Мишин имел в виду сложность передачи специфики образа, видимо
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Алеся Ткаченко
Ответ Даша Лавренова
По последним интервью Мишина сложилось впечатление, что его очень расстраивает потеря мотивации Лизы, и он сам от этого чувствует себя несколько потерянным. Могу, конечно, ошибаться, всё-таки АН очень мудрый человек и умеет ко всему относится легко и с юмором
Не только он там еще что то про сложные тренировки говорит.Значит проблем куча
+4
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fewral
Мне тоже как-то Лиза другой показалась. Как-то даже неожиданно очень красивая!
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Marya Y
Всем удачи на сегодняшний прокат! А по настрою, как будет, их право. И всем без травм!
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Алеся Ткаченко
Кстати за такое пренебрежение к блюзу сейчас Мишин огребет.Хотя судя по его настроению он и сам не понял что сказал набор фраз лишь бы отстали
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Anna
Что за принижение блюза, его с плохим коньком тоже не прокатаешь
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Lolka12
Ответ метель
Может я в музыке чего не понимаю, но эта композиция, которая Небо, убила морально меня вчера
Меня тоже убила. Невозможно слушать. И я решила просто не смотреть эту КП 😨
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Док Аксель
"Расставаньям и потерям. Я не верю, я не верю"... Но, к сожалению, с этим приходится считаться и смириться, такова спортивная жизнь, увы.
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метель
Может я в музыке чего не понимаю, но эта композиция, которая Небо, убила морально меня вчера
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ОлесяОлеська
Обожаю Лизоньку. Одна из составляющих успеха - это прекрасный тандем тренера и спортсмена, у них прекрасное понимание между собой и уважение.
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Анастасия Прудникова
Да, Лиза молодец. Прекрасно подходит по телосложению для фк и способна после 18 тройной аксель прыгать.
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Алеся Ткаченко
Ответ Юра Плисецкий
А ради зарплаты сборницы ни как? Или думает, что ее будут держать как Щербакову и Трусову?
Ну у Лизы титулы есть,известность есть сейчас полно шоу для фигуристов.
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RusVector
Сотникова, Радионова, Липницкая, Медведева, Загитова, Щербакова, Трусова ... Туктик всех пережила! Делайте ставки, до 5-го ОИ-сезона дотянет, нет?
+5
-5
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