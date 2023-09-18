Гербольдт об отмене программы Гуменника под Rammstein: «Хочется чувствовать себя более свободно в плане творчества»

Катарина Гербольдт высказалась за свободу творчества в ситуации с Гуменником.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne группы Rammstein. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, объяснив это рекомендациями.

«Сейчас мы живем в такое время, когда сталкиваемся с мыслями о том, насколько можно кататься под ту или иную музыку.

Не возьмусь сказать, должна ли быть такая цензура или нет, не нам принимать подобные решения.

Но, конечно, хочется чувствовать себя более свободно в плане творчества», – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Катарина Гербольдт.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?