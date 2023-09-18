Сихарулидзе о том, запрещала ли федерация Гуменнику кататься под Rammstein: «Нет, конечно»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР мужское катание Петр Гуменник ТАСС Вероника Дайнеко Фигурное катание

ФФКР не запрещала Петру Гуменнику выступать с программой под Rammstein.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Нет, конечно», – ответил Сихарулидзе на вопрос журналистов о том, был ли запрет от федерации. 

К сезону-2023/24 Гуменнику была поставлена короткая программа под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена.

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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37 комментариев

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Ирина С
Похоже, за ночь выработали тактику защиты. Если не запрещали, тогда в чём же дело? И почему Пётр так расстроен и угнетён?
+25
-3
+22
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Sportsfan
Не запрещали, но если бы не поменяли, применили бы санкции к тренеру и спортсмену. Знаем, знаем
+25
-7
+18
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Лия Романова
так сама Дайнеко уже сказала, что прямого запрета не было, это была рекомендация. Суть от этого не меняется - от готовой программы, над которой трудились 4 месяца, пришлось отказаться
+20
-5
+15
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Mion
Ответ Ирина С
Похоже, за ночь выработали тактику защиты. Если не запрещали, тогда в чём же дело? И почему Пётр так расстроен и угнетён?
Тактика - спортсмен и тренер сами виноваты и сами сделали выбор. А мы только советовали. И неважно, что без нашего одобрения программы никто на соревы Петра не допустит
+16
-4
+12
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Маргарита В Сафронова
Товарищ Сталин не запрещал, он вежливо советовал)))
+17
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shickana
А кто тогда?
+5
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ekaterina_)))
Ответ Дружба11
да цирк развели и пропиарились знатно Дайнеко с Петей на ровном месте,хороший покер
Вы адвокат нашей Федерации на спорте? Одни и те же сообщения в каждой новости - невозможно.
+5
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nina1212
"Письмо было от Евгения Картушина. Мне сказали, что депутату, я узнала, что не депутату, оказывается"

Смешно) Это так любой может написать письмо и "запретить")) И Ленка Родина, и любой обезумевший фанатик
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Nikolay Kozlov
Как мило. Некто Сталин в свое время тоже ничего не запрещал, и даже не "не рекомендовал", он просто говорил что ЕСТЬ МНЕНИЕ что нужно поступить так то и так то. Ослушаться желающих не находилось.
+4
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letochka
Тогда почему отказались от программы и развели весь этот сыр-бор?
+4
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filippa
зачетны вой поднялся! так если не запрещали то чтож тогда местных так разрывает ?
+2
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Дружба11
Конечно -нет!Дайнеко:" Тренер серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника Вероника Дайнеко прокомментировала инцидент с запретом выступления своего подопечного под музыку Rammstein.

Письмо было от Евгения Картушина. Мне сказали, что депутату, я узнала, что не депутату, оказывается. Я не знаю, сколько было писем, но видела я одно. На самом деле сегодня я сделала комментарий, его сразу выставили, и не очень приятно получилось, что в этом случае Тамара Николаевна получилась как злыдень какой-то. Я думаю, она нас оберегала от того, чтобы это не получилось перед прокатами, на соревнованиях. Её цель была такова. Как мудрый человек она нас пыталась выручить. Что касается дальнейшего развития ситуации, я не знаю. Что там дальше будет, я тоже не знаю.

Есть ли желание бороться за свой труд? Мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Решение должно быть справедливым. Я не понимаю, кто должен это решить. Федерация не запрещала? Рекомендовали, но запрета не было. Все в ожидании находятся. В ожидании чего? Я тоже хочу знать, чего. Мы ищем вторую программу, мы»‎ работаем и по второму направлению, всё, что мы можем сейчас сделать. Как повернётся ситуация, понять я не могу. Не знаю, у кого спросить, самой письмо написать? А куда?

Просто выйти и катать можно? Мне надо подумать, настолько ли я смелая. Надо подумать, кого бояться, кого не бояться. Со мной же спортсмен стоит. Была бы я одна, пошла бы. Если бы мы кавер катали, не сам голос был Rammstein, кому этот вопрос задать? Это музыкальное сопровождение, даже не конкретно соло Тилля Линдеманна. Нам важна музыка.

Эта музыка подходит ему энергетически, пусть это будет не этот голос. Пусть это будет просто музыка. Если бы мы такой компромиссный вариант нашли, устроило бы это процентов на 90–95»‎,
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Док Аксель
Необязательно категорично запретить. Достаточно, что сверху не рекомендуют и это уже ко многому обязывает и каковы будут последствия в случае, если эти рекомендации проигнорируют, тоже не секрет полишинеля.
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Самая цитируемая и вообще недура
Короч, даже если сейчас наши фраера сдадут назад и дадут Пете ее катать, его сожрут оценками по сезону. Как Мозалева за его провинность.
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Флер де Лис
Ну Сих типичный конъюнктурщик, тут все понятно. Забавно, что теперь Москвину крайней сделают.
+3
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Андрей Герасимов
Буря в стакане воды
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nicolaiii
Как не запрещала? Уже куча пуканов подорвалась и все забрызгала вокруг, а оказывается федра не запрещала? 😳
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oldparakhod
Ответ Дружба11
Конечно -нет!Дайнеко:" Тренер серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Петра Гуменника Вероника Дайнеко прокомментировала инцидент с запретом выступления своего подопечного под музыку Rammstein. Письмо было от Евгения Картушина. Мне сказали, что депутату, я узнала, что не депутату, оказывается. Я не знаю, сколько было писем, но видела я одно. На самом деле сегодня я сделала комментарий, его сразу выставили, и не очень приятно получилось, что в этом случае Тамара Николаевна получилась как злыдень какой-то. Я думаю, она нас оберегала от того, чтобы это не получилось перед прокатами, на соревнованиях. Её цель была такова. Как мудрый человек она нас пыталась выручить. Что касается дальнейшего развития ситуации, я не знаю. Что там дальше будет, я тоже не знаю. Есть ли желание бороться за свой труд? Мне очень хочется, чтобы он катал эту программу. Решение должно быть справедливым. Я не понимаю, кто должен это решить. Федерация не запрещала? Рекомендовали, но запрета не было. Все в ожидании находятся. В ожидании чего? Я тоже хочу знать, чего. Мы ищем вторую программу, мы»‎ работаем и по второму направлению, всё, что мы можем сейчас сделать. Как повернётся ситуация, понять я не могу. Не знаю, у кого спросить, самой письмо написать? А куда? Просто выйти и катать можно? Мне надо подумать, настолько ли я смелая. Надо подумать, кого бояться, кого не бояться. Со мной же спортсмен стоит. Была бы я одна, пошла бы. Если бы мы кавер катали, не сам голос был Rammstein, кому этот вопрос задать? Это музыкальное сопровождение, даже не конкретно соло Тилля Линдеманна. Нам важна музыка. Эта музыка подходит ему энергетически, пусть это будет не этот голос. Пусть это будет просто музыка. Если бы мы такой компромиссный вариант нашли, устроило бы это процентов на 90–95»‎,
Дело всё же в кавере украинском..
Я так в принципе и думал.
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Sportsfan
Ответ filippa
есть пруфы,? к кому когда по каким причинам ? что ты знаешь ?
Я всегда угораю с электората сами-знаете-кого, которым нужны пруфы в виде чистосердечного признания, а иначе не было. Вот ситуация, несколько сторон подтвердили, что было письмо с рекомендацией не использовать музыку уже после того, как спортсмен программу анонсировал, 4 месяца выкатывал, за 3 дня до кп. Федерация отмолчалась, никто не сказал «ПУСТЬ КАТАЕТ». Значит, они не хотят, чтобы катал. Какие пруфы вы еще хотите? Пруфы, что были бы санкции? Вы вчера родились? Или если федерация не анонсирует «мы скупо ставим баллы за непослушание», то значит этого не было?
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filippa
Ответ Sportsfan
Я всегда угораю с электората сами-знаете-кого, которым нужны пруфы в виде чистосердечного признания, а иначе не было. Вот ситуация, несколько сторон подтвердили, что было письмо с рекомендацией не использовать музыку уже после того, как спортсмен программу анонсировал, 4 месяца выкатывал, за 3 дня до кп. Федерация отмолчалась, никто не сказал «ПУСТЬ КАТАЕТ». Значит, они не хотят, чтобы катал. Какие пруфы вы еще хотите? Пруфы, что были бы санкции? Вы вчера родились? Или если федерация не анонсирует «мы скупо ставим баллы за непослушание», то значит этого не было?
да ты с зеркала угороай. где письмо ? опубликуйте ! в чем проблема то ? сейчас верить можно толко фактам ! а не ну там сами знаето кто сказал!. все боятся принять решение и на этом фоне сьезжают с темы. покажие тнам письмо. выложите программу в интернет с тренировки. а не это... тю тю нам. кто то что то...
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