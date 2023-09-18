Сихарулидзе о том, запрещала ли федерация Гуменнику кататься под Rammstein: «Нет, конечно»

ФФКР не запрещала Петру Гуменнику выступать с программой под Rammstein.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

«Нет, конечно», – ответил Сихарулидзе на вопрос журналистов о том, был ли запрет от федерации.

К сезону-2023/24 Гуменнику была поставлена короткая программа под песню Sonne. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным, и программа позже была заменена.

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?