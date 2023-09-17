Траньков о программе Гуменника под Rammstein: «Хочу пожелать, чтобы зрители увидели ее. Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы могли просто кататься»

Максим Траньков пожелал фигуристу Петру Гуменнику вновь выступить под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы все-таки зрители увидели ту короткую программу, которую ты приготовил на этот сезон.

Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы уже могли просто кататься и заниматься нашим любимым делом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков в эфире Первого канала, обращаясь к Гуменнику.

«Полностью согласен», – ответил Петр.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?