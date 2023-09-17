Траньков о программе Гуменника под Rammstein: «Хочу пожелать, чтобы зрители увидели ее. Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы могли просто кататься»

Теги Максим Траньков сборная России мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты Фигурное катание

Максим Траньков пожелал фигуристу Петру Гуменнику вновь выступить под Rammstein.

К сезону-2023/24 фигуристу Петру Гуменнику поставили короткую программу под песню Sonne. Но в итоге тренеры решили отказаться от выбранной музыки, и программу пришлось сменить.

«Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы все-таки зрители увидели ту короткую программу, которую ты приготовил на этот сезон.

Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы уже могли просто кататься и заниматься нашим любимым делом», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков в эфире Первого канала, обращаясь к Гуменнику.

«Полностью согласен», – ответил Петр.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

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32 комментария

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Anastasia1990_
По нынешним временам почти что бунт 😅
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unknownman
Интересно, с кем Загитова будет вести следующий репортаж?
+27
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Светлана Гаврилова
Кажется Траньков не только про программу сказал
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aalto
Ответ unknownman
Интересно, с кем Загитова будет вести следующий репортаж?
с ротенбергом. он сам себя уволит из ска и начнет телекарьеру)
+24
-6
+18
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Katerina Sunny
Ответ Olga.t
А соведущая благоразумно промолчала?
Скорее всего она вообще ничего не поняла из сказанного.
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Аля Иванова
И это был последний его эфир...
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777free777
Ответ Anastasia1990_
По нынешним временам почти что бунт 😅
- Посвятите меня в политику партии, чтобы я понимал — что говорить, что нет...
- Ну, Траньков — всё… для Первого канала!
+13
-1
+12
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unknownman
Ну че, неплохой был ведущий, будем скучать без него
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Ирина Ельникова
Все заканчивается, и когда-нибудь вся эта ерунда действительно закончится
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Skyolker
Молодец Траньков! В эфире первого )
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Nassta
Ответ papadok
Просто интересно. Что Траньков считает ерундой?
запрет песни Рамштайн судя из контекста
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fewral
Похоже, загитова теперь сама будет вести все ФК)
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Мэй Касахара
Ответ Кот под ногами майора
Интересно, какая у него в этой области насмотренность?
800 выпусков Ледникового периода посмотрит и станет лучшим ведущим
+5
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Olga.t
Ответ Katerina Sunny
Скорее всего она вообще ничего не поняла из сказанного.
Да, пожалуй это ближе к истине.
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Лакс
слово "ерунда" крайне неподходящее
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Olga.t
А соведущая благоразумно промолчала?
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Olga.t
Ответ papadok
Просто интересно. Что Траньков считает ерундой?
именно то, о чем вы подумали.
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Кот под ногами майора
Ответ aalto
с ротенбергом. он сам себя уволит из ска и начнет телекарьеру)
Интересно, какая у него в этой области насмотренность?
+3
-1
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Anneta28
Ответ Olga.t
А соведущая благоразумно промолчала?
А Алиначка не такая уж и дура, как оказалось.))))
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Orange carrot
Сейчас найдут из чулана Ягудина😀
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Valeross
Все только начинается...совок всё ближе и ближе)
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Лия Романова
и больше Траню на первом не видели))))
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private dancer
Ответ Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=6SKEi8cLMSQ
)))))))))
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Killer Whale
Чисто исторически шутам разрешалось говорить/шутить неприятную правду при царе, а дуэт Загитова-Траньков на открытых прокатах скорее роль шутов исполнял, чем ведущих. Так что я бы так за Максима не переживала
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=6SKEi8cLMSQ
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