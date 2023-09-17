Камила Валиева: «Хочу стать актрисой, потому что на льду мы, по сути, актеры – передаем образы. Но нужно развивать речь»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева кино Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева заявила, что хочет стать актрисой.

«В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей.

А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актеры, передаем образы. Но нужно развивать речь, это было бы интересно попробовать», – сказала Валиева.

Также она рассказала об отношениях с другими фигуристками в сборной. 

«Внутри сборной России мы дружелюбно ко всем относимся. Хотим, чтобы у всех все получилось.

Я часто спрашиваю совета у Лизы Туктамышевой, она мне может что-то подсказать. У нее огромный опыт, а у меня к ней огромное уважение – Лиза провела столько сезонов на льду!» – сказала Валиева

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54 комментария

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ретроградный меркурий
"Но нужно развивать речь". Это она не себе, а одной талантливой ведущей адресовала. Это было настолько гротескно - Валиева со сбитым дыханием после проката изъясняется на две головы лучше, чётче, разнообразнее, чем Загитова, которая с микрофоном смотрится вообще инородным телом в кадре
+100
-13
+87
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Anatiana
Камила посмотрела со стороны на загитову и сделала вывод
+70
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Другая_
Ответ ретроградный меркурий
"Но нужно развивать речь". Это она не себе, а одной талантливой ведущей адресовала. Это было настолько гротескно - Валиева со сбитым дыханием после проката изъясняется на две головы лучше, чётче, разнообразнее, чем Загитова, которая с микрофоном смотрится вообще инородным телом в кадре
Удивительно, но спустя два или три года опыта ведущей, Алина стала говорить только хуже.
+50
-3
+47
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Флер де Лис
Загитова вот не считает, что нужно развивать речь 🤣
+39
-5
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tanya_1111
Даже хорошо говорящая Валиева понимает, что нужна речь, а еле связывающая слова Загитова считает что она освоила профессию журналист.
+36
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+25
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Мэй Касахара
Тонко, Камила ❤️😂😂😂
+27
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Anatiana
Ответ Другая_
Удивительно, но спустя два или три года опыта ведущей, Алина стала говорить только хуже.
Раньше учила текст или читала строку. А сейчас почувствовала, что профи, и можно больше даже не удосуживаться узнавать имена участников.
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+18
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Fellina
Ответ Флер де Лис
Загитова вот не считает, что нужно развивать речь 🤣
Зачем ей думать на эту тему, если ее и так ставят ведущей 😉😂. Траньков тоже жуть несёт…
+18
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+17
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Wiley Fox
Ответ ретроградный меркурий
"Но нужно развивать речь". Это она не себе, а одной талантливой ведущей адресовала. Это было настолько гротескно - Валиева со сбитым дыханием после проката изъясняется на две головы лучше, чётче, разнообразнее, чем Загитова, которая с микрофоном смотрится вообще инородным телом в кадре
Нужно развивать речь и хук справа
+16
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+16
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Прекрасная фурия
Тонкий намек на Алину?
+17
-4
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ДИОНИС
"Нужно развивать речь", - сказала Камила и многозначительно посмотрела на кое-кого.
+16
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Маргарита В Сафронова
Ками имеет яркий актӗрский талант. Ей надо продолжать.
+14
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Viktoria Petrovskaya
Камила очень артистична и тот случай, когда фигурист смотрит в правильную сторону, а не пытается заниматься не своим.
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Док Аксель
Данные у Камилы есть, педагогов по сценической речи предостаточно. Если есть желание и мечта, то пусть она осуществится в жизни. Удачи !
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Serge_83
уже успели пошутить, что одна талантливая ведущая не считает, что надо речь развивать?)
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Алексей Токарев
Хотел бы я увидеть её в фильме, но лучше на соревнованиях.
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Revery
Хорошо, что Ками это понимает.
Хотя у нее даже после проката произвольной речь была лучше, чётче, чище и богаче чем у некоторых лучших ведущих.
+5
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Тайга86
Молодец, все правильно говорит. Не бывает высот без азов не только в спорте, но и в любой деятельности вне спорта. Пусть все получится.
+7
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aalto
а что, нормуль, и главное пример как не надо делать всегда перед глазами))
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Ir_rish
Ответ Другая_
Удивительно, но спустя два или три года опыта ведущей, Алина стала говорить только хуже.
Подозреваю что ей многократно советовали не зажиматься и "быть собой".
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Denis_VD
Как у них всё легко. Достаточно просто захотеть. Актрисой, ведущей, бойцом ММА.
+3
0
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Лиана
Ответ Revery
Хорошо, что Ками это понимает. Хотя у нее даже после проката произвольной речь была лучше, чётче, чище и богаче чем у некоторых лучших ведущих.
У Алины речь словно она еду дожевывает, последних букв нет
+4
-1
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Мурманчанин37
Ответ Другая_
Скорее всего ей дадут два года со дня взятия пробы. Нужно найти занятие на два месяца?)
максик Вам уже написал свое эксперДНОе мнение, но все же - доля правды в Ваших словах есть: часто в случаях, когда слушания по делу спортсмена сильно затягиваются не по вине самого спортсмена (как здесь), срок отстранения могут отсчитывать от даты сдачи положительной пробы. ISU именно так и хочет – отстранить Камилу от 25 декабря 2021 года
+5
-2
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RusVector
Какая же она воспитанная и говорит очень хорошо, в отличии от ведущей!
+11
-8
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Лиана
Ответ Другая_
Удивительно, но спустя два или три года опыта ведущей, Алина стала говорить только хуже.
Но она об этом даже не догадывается
+2
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