Камила Валиева: «Хочу стать актрисой, потому что на льду мы, по сути, актеры – передаем образы. Но нужно развивать речь»
Фигуристка Камила Валиева заявила, что хочет стать актрисой.
«В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей.
А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актеры, передаем образы. Но нужно развивать речь, это было бы интересно попробовать», – сказала Валиева.
Также она рассказала об отношениях с другими фигуристками в сборной.
«Внутри сборной России мы дружелюбно ко всем относимся. Хотим, чтобы у всех все получилось.
Я часто спрашиваю совета у Лизы Туктамышевой, она мне может что-то подсказать. У нее огромный опыт, а у меня к ней огромное уважение – Лиза провела столько сезонов на льду!» – сказала Валиева.
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Хотя у нее даже после проката произвольной речь была лучше, чётче, чище и богаче чем у некоторых лучших ведущих.