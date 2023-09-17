Камила Валиева: «Хочу стать актрисой, потому что на льду мы, по сути, актеры – передаем образы. Но нужно развивать речь»

Фигуристка Камила Валиева заявила, что хочет стать актрисой.

«В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей.

А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актеры, передаем образы. Но нужно развивать речь, это было бы интересно попробовать», – сказала Валиева.

Также она рассказала об отношениях с другими фигуристками в сборной.

«Внутри сборной России мы дружелюбно ко всем относимся. Хотим, чтобы у всех все получилось.

Я часто спрашиваю совета у Лизы Туктамышевой, она мне может что-то подсказать. У нее огромный опыт, а у меня к ней огромное уважение – Лиза провела столько сезонов на льду!» – сказала .

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