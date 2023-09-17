Камила Валиева: «Рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное и выступаю в более драйвовом настроении»
Камила Валиева заявила, что рада катать программу «в драйвовом настроении».
Фигуристка выступила с произвольной программой под саундтрек к фильму «Черная пантера» – Wakanda Людвига Йоранссона и Lift Me Up Рианны.
«Программа родилась у тренеров. Мне очень захотелось скатать Черную пантеру, взять этот образ.
Поймала себя на мысли, что я рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Рада выступать в более драйвовом настроении», – сказала Валиева.
Онлайн контрольных прокатов в фигурке: произвольная программа. Валиева – Черная пантера и другие звезды
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