Камила Валиева: «Рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное и выступаю в более драйвовом настроении»

Теги сборная России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что рада катать программу «в драйвовом настроении».

Фигуристка выступила с произвольной программой под саундтрек к фильму «Черная пантера» – Wakanda Людвига Йоранссона и Lift Me Up Рианны. 

«Программа родилась у тренеров. Мне очень захотелось скатать Черную пантеру, взять этот образ.

Поймала себя на мысли, что я рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Рада выступать в более драйвовом настроении», – сказала Валиева. 

Онлайн контрольных прокатов в фигурке: произвольная программа. Валиева – Черная пантера и другие звезды

12 комментариев

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Sportsfan
Мы тоже рады!
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Lapo Elkann
В этом сезоне драйв отличное решение , а для международных ( серьезных ) стартов лирика незаменима. Ну кто же катает сложные программы так лирически , как Камила ?
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Тайга86
Отлично, Ками. Программа отпадная, и видно сто сама исполнительница кайфует от происходящего.
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Лакс
может стоит попробовать комбез для произвольной...
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Маргарита В Сафронова
Ками выкатывает всӗ. Восторг!
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СемёнСемёныч
Камила прекрасна!
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Сейлем. Сейберхеген
Достойный ответ бабушке Яне. Пусть теперь оборачивается каждый раз. Пантера-то она тихо подкрадывается.
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Lina Dzhanibek
Не все оценят выбор музыки, но программа интересна и держит в напряжении. Камила может скатать что угодно, умница!
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Люба Люба
Ответ Лакс
может стоит попробовать комбез для произвольной...
Шорты !
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Девочка с севера
= рада, что не катаю очередной шторм.
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