Новицкий о дуэте Кагановская – Некрасов: «Не удивлюсь, если на первых порах Максим будет ведомым в этой паре»
Сергей Новицкий оценил перспективы танцевального дуэта Кагановская – Некрасов.
Ранее журналист Владислав Жуков сообщил, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов начнут выступать вместе.
«Считаю, что дуэт Василисы и Валерия (Ангелопола) был довольно ярким, но драматизировать насчет их расставания не стоит. Мы вправе надеяться на то, что пара с Максимом может быть не хуже, а то и лучше. Правильнее всего будет дать ребятам некоторое время и не спрашивать с них много на первых порах. Им предстоит работа над важными вещами, чтобы преуспеть вместе.
К данному моменту у Кагановской и Некрасова были разные тренеры, каждый имеет свою технику фигурного катания и собственный подход к тренировочному процессу. Такое решается не за неделю.
Не удивлюсь, если на первых порах Некрасов будет ведомым в этой паре. История нашего спорта знает массу примеров, когда девушки в дуэтах были чуть выше классом, нежели мужчины, и тем не менее это срабатывало. Посмотрим, как будет проявлять себя Максим», – сказал чемпион Европы в танцах на льду.
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