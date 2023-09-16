Базин о распадах танцевальных дуэтов в России: «Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Мы один раз поменялись, и все»

Худайбердиева и Базин поделились мнением о распадах танцевальных дуэтов.

Перед этим сезоном распались российские дуэты – и – .

«Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Но всю карьеру не получается, мы один раз поменялись и все.

Про других у них и спрашивайте. Мы сменили тренера? Благодаря этому мы получили мотивацию, моральное и эмоциональное спокойствие, которое нам нужно было», – сказал Егор Базин.

«Если вы думаете, что мы знаем что-то до вас, то это не так – мы все новости узнаем из телеграм-каналов», – добавила .

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?