Базин о распадах танцевальных дуэтов в России: «Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Мы один раз поменялись, и все»
Худайбердиева и Базин поделились мнением о распадах танцевальных дуэтов.
Перед этим сезоном распались российские дуэты Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол и Елизавета Пасечник – Максим Некрасов.
«Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Но всю карьеру не получается, мы один раз поменялись и все.
Про других у них и спрашивайте. Мы сменили тренера? Благодаря этому мы получили мотивацию, моральное и эмоциональное спокойствие, которое нам нужно было», – сказал Егор Базин.
«Если вы думаете, что мы знаем что-то до вас, то это не так – мы все новости узнаем из телеграм-каналов», – добавила Елизавета Худайбердиева.
От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?
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