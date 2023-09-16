Базин о распадах танцевальных дуэтов в России: «Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Мы один раз поменялись, и все»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Максим Некрасов Елизавета Худайбердиева Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Худайбердиева и Базин поделились мнением о распадах танцевальных дуэтов.

Перед этим сезоном распались российские дуэты Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол и Елизавета ПасечникМаксим Некрасов

«Желательно кататься друг с другом всю карьеру. Но всю карьеру не получается, мы один раз поменялись и все.

Про других у них и спрашивайте. Мы сменили тренера? Благодаря этому мы получили мотивацию, моральное и эмоциональное спокойствие, которое нам нужно было», – сказал Егор Базин.

«Если вы думаете, что мы знаем что-то до вас, то это не так – мы все новости узнаем из телеграм-каналов», – добавила Елизавета Худайбердиева.

От наших танцев на льду не осталось даже руин. Почему все бегут друг от друга?

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3 комментария

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Оле-Лукойе
Один раз поменялись? У Лизы Егор вроде как третий партнер
+3
0
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Мэй Касахара
Любовь живет три года…
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Оксана
Ой, не зарекайтесь.
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