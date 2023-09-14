Крылова о Кагановской и Некрасове: «Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим. Процесс формирования непростой и требует спокойной работы»
Анжелика Крылова подтвердила, что Кагановская пробует кататься с Некрасовым.
Ранее стало известно о распаде дуэта Максима Некрасова с Елизаветой Пасечник.
«Окончательного решения (по образованию пары Кагановская/Некрасов) мы еще не приняли. Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим.
Процесс формирования непростой и требует спокойной работы. Буду благодарна журналистам, если они дадут ее провести», – сказала тренер.
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Или по условиям не сошлись?
Скорее как дядя с "племянницей".)))
Какие эмоции и чувства будут представлять в программах?
Хотя, из того, что было, Некрасов - лучший выбор.
Главное чтобы подошли друг другу,а то еще какую-нибудь пару развалят