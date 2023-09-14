Крылова о Кагановской и Некрасове: «Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим. Процесс формирования непростой и требует спокойной работы»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Максим Некрасов Василиса Кагановская Фигурное катание

Анжелика Крылова подтвердила, что Кагановская пробует кататься с Некрасовым.

Ранее стало известно о распаде дуэта Максима Некрасова с Елизаветой Пасечник.

«Окончательного решения (по образованию пары Кагановская/Некрасов) мы еще не приняли. Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим.

Процесс формирования непростой и требует спокойной работы. Буду благодарна журналистам, если они дадут ее провести», – сказала тренер.

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22 комментария

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N-fox
И правильно. Не говори "гоп".
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Оз
По идее, если бы Некрасов с Пасечник разошлись по обоюдному согласию как пишет ФФКР, то были бы посты благодарности друг другу, пожелания удачи в дальнейшем, слова для болельщиков. А здесь молчание уже 2 дня, так что вывод напрашивается только один, что не по-доброму произошёл распад пары за несколько дней до контрольных прокатов.
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Katerina Sunny
Ясно, вопрос сейчас только один: подошли или нет друг другу. Так что комментариев от Некрасова не будет в ближайшем будущем.
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oldparakhod
т. е. Дарио не подошёл с первого взгляда что ли? Если он действительно приезжал на кастинг.
Или по условиям не сошлись?
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Marya Y
Была инфа, что с Чиризано даже не пробовались, сразу схватились за Некрасова - и вдруг вопрос подойдут или нет. Могли бы для сравнения итальянского мальчика тоже покатать.
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Док Аксель
Образуется новая пара, подойдут они друг другу ещё вопрос, но предыдущей пары Некрасов-Пасечник уже нет. Как-то всё не по-человечески и не по- спортивному происходит.
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Лека-Лека
Ответ Оз
По идее, если бы Некрасов с Пасечник разошлись по обоюдному согласию как пишет ФФКР, то были бы посты благодарности друг другу, пожелания удачи в дальнейшем, слова для болельщиков. А здесь молчание уже 2 дня, так что вывод напрашивается только один, что не по-доброму произошёл распад пары за несколько дней до контрольных прокатов.
Просто кинули Лизу и спасибо не сказали. Васе нужнее, видимо.
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Defender64
Ответ oldparakhod
т. е. Дарио не подошёл с первого взгляда что ли? Если он действительно приезжал на кастинг. Или по условиям не сошлись?
Вполне возможно такое. Попробовали, и сразу поняли, что нет. А здесь, вроде как есть шансы, но надо всё равно ещё какое-то время подождать, видимо.
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Лия Романова
все правильно сказала Анжелика. Нечего бежать вперёд паровоза.
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Елена Спирина
Что ж, успешной работы. А Лизу жаль
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pashkka
Вообще не представляю, как они могут смотреться вместе!
Скорее как дядя с "племянницей".)))
Какие эмоции и чувства будут представлять в программах?
Хотя, из того, что было, Некрасов - лучший выбор.
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Anneta28
Ответ Туц
Как это визуально не подходит когда Максим и Валера очень схожи по типажу, и внешне тоже немного. А то что максим прилично выше только в плюс паре, хорошо смотрится когда парень заметно выше, а не почти одного роста с партнершей. Тут если только по параметрам, размеру шага и навыкам катания не сойдутся.
В танцах большая разница в росте очень критична.
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Kovka Gnutik
Спасибо Анжелика! Вот это уже конкретная инфа.
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Туц
Ответ Anneta28
В танцах большая разница в росте очень критична.
Писали что у них разница 20 см, это нормально, терпимо. Причем Вася может еще подрасти.
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Аленка_76
Пусть спокойно скатываются.
Главное чтобы подошли друг другу,а то еще какую-нибудь пару развалят
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Туц
Ответ pashkka
Вообще не представляю, как они могут смотреться вместе! Скорее как дядя с "племянницей".))) Какие эмоции и чувства будут представлять в программах? Хотя, из того, что было, Некрасов - лучший выбор.
Да ни такой уж максим и "Дядя", нормальный молодой парень, стройный. Вася на Арину по типажу похожа, а он с ней очень хорошо смотрелся. Я понимаю если бы он был как Дрозд комплекцией, вот там было бы как отец с дочерью.
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