Крылова о Кагановской и Некрасове: «Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим. Процесс формирования непростой и требует спокойной работы»

Анжелика Крылова подтвердила, что Кагановская пробует кататься с Некрасовым.

Ранее стало известно о распаде дуэта с Елизаветой Пасечник.

«Окончательного решения (по образованию пары Кагановская/Некрасов) мы еще не приняли. Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим.

Процесс формирования непростой и требует спокойной работы. Буду благодарна журналистам, если они дадут ее провести», – сказала тренер.

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