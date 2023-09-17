Тренер Петра Гуменника опубликовала прокат фигуриста под песню Rammstein.

Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24, но фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.

«В мусорку костюм и в мусорку программу», – написала Дайнеко.

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»