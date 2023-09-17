«В мусорку костюм и в мусорку программу». Тренер Гуменника опубликовала прокат фигуриста под Rammstein
Тренер Петра Гуменника опубликовала прокат фигуриста под песню Rammstein.
Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24, но фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить.
«В мусорку костюм и в мусорку программу», – написала Дайнеко.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»
Представьте заголовок
Трусова исполнила пятерной тетерев и тройной дескать.
Все-таки сейчас менталитет у людей меняется, хоть все и пишут постоянно про совок. Жалко свой труд.
Именно сейчас - это после ОП. Все логично
Правда, хоть так посмотрим.
А вообще это кошмар: это ж надо было так испортить начало сезона Петру: программа классная, потрачено столько времени, сил, труда, а из-за убогих чиновников Федры всё это зря!