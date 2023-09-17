«В мусорку костюм и в мусорку программу». Тренер Гуменника опубликовала прокат фигуриста под Rammstein

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Тренер Петра Гуменника опубликовала прокат фигуриста под песню Rammstein.

Гуменник должен был выступать с этой программой в сезоне-2023/24, но фигуристу не разрешили катать под выбранную музыку, и программу пришлось сменить. 

«В мусорку костюм и в мусорку программу», – написала Дайнеко. 

Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?

Тренер Гуменника о запрете выступать под Rammstein: «Москвина сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше»

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206 комментариев

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Урагана Эриксен
4 месяца подготовки в мусорку. Нет приличных слов. Такой маразм. Свинство и неуважение к спортсмену и ТШ. Держитесь.
+74
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+68
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tanya_1111
Люди, ну хорош дурью маяться, дайте человеку катать то что он хотел и готовил.
+55
-3
+52
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Oleg Olegov
Ещё очень непатриотично использовать вот эти все слова Лутц, Риттбергер, Сальхов. Зачем эта вражеская терминология, когда можно переименовать это все в патриотичные слова, назвать элементы Сукно, Тетерев, Дескать, Давеча.
Представьте заголовок
Трусова исполнила пятерной тетерев и тройной дескать.
+47
-4
+43
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Александр Шульгин
Ответ tanya_1111
Люди, ну хорош дурью маяться, дайте человеку катать то что он хотел и готовил.
Это вы Москвиной скажите которая это запретила, ставя паралельно шлак постоянно Мишиной и Галямову
+55
-19
+36
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Alina Kernes
Ответ Marya Y
"Видео скрыто настройками приватности"(с.) Собственно, почему Дайнеко именно сейчас понесло?
Обидно, наверное. Столько труда в помойку по надуманной причине.
Все-таки сейчас менталитет у людей меняется, хоть все и пишут постоянно про совок. Жалко свой труд.
Именно сейчас - это после ОП. Все логично
+32
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Япростозритель
Как будто никто из федерации не знал, какая будет музыка. Давно уже было всем известно🤔. Позор федерации!
+25
-3
+22
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aleks007smol
Свинство, федерация в очередной раз показала свою несостоятельность!
+23
-2
+21
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Даниил Александров
поставьте прогу под лебединое озеро
+24
-3
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Александр Шульгин
Ответ Marya Y
"Видео скрыто настройками приватности"(с.) Собственно, почему Дайнеко именно сейчас понесло?
Потому что обидно вот и понесло и правильно
+25
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ИннаВБ
Ответ Япростозритель
Как будто никто из федерации не знал, какая будет музыка. Давно уже было всем известно🤔. Позор федерации!
Чайковская видела, знала, помогала Пете летом, мне кажется запрет не от Федры, это так сказать, "рекомендация" свыше(
+23
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spf12
Ответ Egypt
А я бы хотел поддержать Москвину после такого наброса Дайнеко. А Гуменник не нравился еще с того момента где он судьям показывал большой палец вниз после оценок. Выглядело не очень.
Перестаньте. Москвина обычный конъюнктурщик. Человек столько прожил при разных властях. Научилась следовать генеральной линии.
+20
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Sportsfan
Чувствуется боль тренера :( Понимаю ее
+20
-2
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justbored
То есть даже инструментально-симфоническая версия (песни про Солнышко) не прошла цензуру? Совсем уже.
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Оз
Ответ Alina Kernes
У меня не открывается. Кто-нибудь смог посмотреть?
Да, я только что перешла по ссылке. Там дорожка шагов под Sonne в симфонической версии. Такая классная должна была быть программа! А Дайнеко молодец, что не молчит! Уважение ей как тренеру!
+19
-2
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Alina Kernes
Ответ Forever Alone
Да я думаю, что вернут прогу, надо разобраться кто запрет дал.
Да никто не давал. В федру пришёл донос, они перестраховались.
+15
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Alina Kernes
Выложите видео на ютюб или другой ресурс! В вк не видно.
Правда, хоть так посмотрим.
+17
-3
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Anna Pedahovskaya
Вот по костюму я бы точно не стала страдать
+16
-3
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Juulia
Я не могу понять ,программу видели все давно и Москвина и Чайковская и всех все устраивало буквально недавно,такое ощущение,что Петра слить хотят ,других причин я не вижу
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Здравый@смысл@
Ответ Marya Y
"Видео скрыто настройками приватности"(с.) Собственно, почему Дайнеко именно сейчас понесло?
Потому что это Б.. труд! Труд спортсмена, тренера, костюмера, хореографа!!!!
+12
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bona ulo
Даже не знаю, что хуже. Когда начинают запрещать музыку, или когда на подобные запреты некоторые пишут "а че такого, подумаешь"... Мда...
+13
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Док Аксель
Чего, а скандалов в нашем ФК не убудет и спортсу хватит на хлеб с маслом и красной икрой сверху...
+11
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Sportsfan
Ответ Anna Ger
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И первый канал в мусорку, который эту программу уже анонсировал, да? И всю федерацию. И всех фанатов. И вас, собственно, тоже. Что не предупредили? Озвучьте весь список запрещенных композиций.
+10
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Juulia
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Практически все иностранные исполнители поддержали Украину,но почему-то кому-то можно кататься под их произведения ,а кому-то нет
+11
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Мэй Касахара
Надо было катать под «Боже царя храни»: свежо, креативно, соответствует повестке
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Оз
Я бы посоветовала взять Петру новую композицию КП: Любимой город или Штиль в исполнении Тилля Линдеманна. Интересно, как в этом случае будут выкручиваться наши совковые пенсионеры из Федры!
А вообще это кошмар: это ж надо было так испортить начало сезона Петру: программа классная, потрачено столько времени, сил, труда, а из-за убогих чиновников Федры всё это зря!
+9
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