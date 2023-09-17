Яна Рудковская: «Сказала Трусовой, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало»

Теги сборная России Томас Бах женское катание Яна Рудковская Александра Трусова контрольные прокаты Фигурное катание

Яна Рудковская ждет, что Александра Трусова вернется на соревнования.

На контрольных прокатах в Москве Трусова появилась в обществе Рудковской.

«Необычно не видеть Сашу Трусову на прокатах на льду, все-таки именно она двигала вперед фигурное катание! Я ей сегодня сказала, что мы ее все ждем. Уж кто-кто, а она точно может вернуться. Мне ее точно очень не хватало. Не было сегодня накала страстей, пока, увы, не было.

Сейчас для всех важно, чтобы наши ребята выступали на серьезном мировом уровне, не топтались в рамках одного сезона в ожидании допуска. Это должно как можно скорее прекратиться.

Когда приехали в Китай, почувствовали эту международную любовь, огромное количество фанатов. Представляете, сколько людей по всему миру ждет русских фигуристов? Фигурное катание без России не интересно. Увы, это факт.

Так что ждем все-таки допуска и красивого сезона внутри России, красивого и справедливого. Пусть он еще раз покажет, что наши спортсмены — это элита фигурного катания, без которого вид спорта деградирует. Особенно женское одиночное катание. Как ни крути, это очевидный факт. Когда еще кто-то пять четверных прыгнет? Одному Томасу Баху известно», – рассказала Рудковская.

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48 комментариев

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Sat397
Рудковская сыграла немаловажную роль в том, что Трусова закончила спортивную карьеру. Все говорили что Трусова - боец и с таким то прыжковым потенциалом, она долго будет в спорте. А потом случилась Рудковская...
+56
-1
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Ирина Иванова
Вопрос о том, кто в большей степени двигал вперед фигурное катание остаётся дискуссионным, а вот персонаж, который регулярно задвигает его в смердящее болото идентифицирован.
+39
-1
+38
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Oleandra
Заодно скажи Трусовой, что вот ей как раз и надо худеть.. а то в Мексике платье из Круэлы прямо по швам чуть не лопнуло..
+38
-5
+33
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Anisu
Удивительная циничность - забить график Саши шоу с главными ролями, заманить гонорарами, а потом - Ах, боже, как же тебя не хватает на соревнованиях!
+26
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Елена Спирина
По-моему, очень некрасиво обсуждать вес фигуристок.А Камила вчера смотрелась прекрасно.
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Olya Ru
А про вес она Трусовой, интересно, тоже сказала????
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Фадейка
Смешная
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Olya Ru
Ответ Tata777
а что Тру тож 10 кг набрала?
А вы когда видели последний раз фото Саши на льду? И сравните с Камилой! Вообще, ей не следовало такие комментарии такие давать, но раз открыла рот, то пусть будет объективной! У Камилы все впорядке с весом, а вот Саша с таким, точно не сможет двигать фигурное катание вперёд…
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Татьяна Вересова
Саши и Ани очень не хватает..
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абанамат
Рутковская и Трусова, достойны друг друга, все вокруг виноваты, только не они.
+17
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Orange carrot
И вообще, какого фига Яна трепется про чужих спортсменок?
Обсудила бы Нику с Мурой.
+13
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Irina Kistler
Ответ Sat397
Рудковская сыграла немаловажную роль в том, что Трусова закончила спортивную карьеру. Все говорили что Трусова - боец и с таким то прыжковым потенциалом, она долго будет в спорте. А потом случилась Рудковская...
правильно, она её в аквариум поместила и ноги хвостом заклеила, для фигуристки лучше бы крылья дала, а так поздно пить боржоми...
+9
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oldparakhod
Какой накал страстей должен быть на контрольных прокатах?
Что в голове у матери всея фигурного катания?
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ИннаВБ
Ответ Tata777
а что Тру тож 10 кг набрала?
А что нет? Надеюсь Рудковская отметила, что Сашуле надо худеть, а то смотрится неэстетично
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Оле-Лукойе
Ответ Oleandra
Заодно скажи Трусовой, что вот ей как раз и надо худеть.. а то в Мексике платье из Круэлы прямо по швам чуть не лопнуло..
Это другое)
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Наталья Карлова
ну да) а что надо было - какого накала страстей? как на ОИ что ли? ну так ваши девы тоже на прокатах - накаливайте их)!
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метель
Достали с этими пятью квадами, ни разу чисто не исполненными, без трусовой конкуренция огромная.
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Orange carrot
Ну так ее и в том году считай не было. На отвали откатала кп и снялась с пп.
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Mion
Это попытка заманить Сашу в академию на тренировки? Не самый плохой вариант для Трусовой, кстати.
Но что-то мне подсказывает, что она уже не вернётся
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JinDos
Они всех ждут, может налоговая заглянет ))
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Светлана Краснова
Ждут Сашу в академии Плющенко.И домик у стадиона пустой стоит,хозяйку ждет.
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Мария Коваленко
Согласна, не хватает наших на международных соревнованиях, они бы сделали достойную конкуренцию.
В сезоне не хватает Саши и Ани. Были красивые программы, но лично для меня эффекта вау не было
+6
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Allairina
Да, согласна с тем , что наши фигуристки самые лучшие в мире! И без них смотреть международные старты совсем неинтересно. Вернется ли Саша - ей решать.
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N-fox
Какой накал страстей должен быть на контрольных прокатах? А фк двигает вперед ТШТ. И это прекрасно. Общий уровень жо стал куда выше, столько прекрасных девочек у разных тренеров! И еще. Саша бежала из бракакадемии, теряя тапки, понимая что никакие медали ОИ ей с этим штабом не светят. Если сейчас туда возвращаться - то только ради пиара и шоу.
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Прекрасная фурия
Ответ метель
Достали с этими пятью квадами, ни разу чисто не исполненными, без трусовой конкуренция огромная.
на ОП все было чистейше. Не крякай.
+3
-2
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