Загитова о работе ведущей на контрольных прокатах: «Надеюсь, вам понравилось, я старалась. Завтра увидимся и услышимся на Первом канале»

Теги телевидение сборная России Первый канал видео Алина Загитова контрольные прокаты Фигурное катание

Алина Загитова надеется, что зрителям понравилось, как она вела контрольные прокаты.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.

«Я уже пришла домой. Сегодня был какой-то сумасшедший, эмоциональный день. В общем, я дожила.

Надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась. Сейчас буду восстанавливаться, идти спать, и завтра еще один насыщенный день.

Поэтому увидимся и услышимся завтра на Первом канале», – сказала олимпийская чемпионка.

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106 комментариев

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Товарищ Майор.
Может ты и старалась, но нам дико не понравилось. Надеюсь, руководство ПК прислушается к своим зрителям и уберут безызбежную из эфира
+75
-5
+70
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Mbest77
Я понял!
Девочка не умеет читать! Поэтому не может узнать то, о чем ей пишут в комментах
+49
-5
+44
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Juliajulia
Ну ты сама пересмотри свой эфир и подумай, понравилось нам или нет 🤦‍♀️ Думаю, сегодня был рекорд по количеству нажатий кнопки "без звука")) Делаем ставки, сколько раз завтра мы услышим "безызбежно" 🙈 это ж теперь типа фишка 😅
+44
-3
+41
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Тайга86
Всё бы ничего, но третий год, Карл! Это уже необучаемость называется, сколько бы ей званий Лучшей ведущей не купили. Траньков, бедняга, наверняка получил негласный приказ, чтобы ее с приоткрытой занавесой было как можно меньше. Ей видимо не сказали, чтобы не травмировать. Макс честно старался, но...Алинку как обычно понесло...Она уже не понимала ни взглядов его, ни намеков, ни откровенных переводов огня на себя...Куда там. Микрофон в руки попал, всё, пока всю себя в очередной раз не покажет, не успокоится. Фигуристам - премию, Максу - две, зрителям - пустырника до завтра. Умаялась, бедняжка, верю)
+34
-6
+28
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baxinya
Алина, побереги наши нервы, займись хоть чем, но уйди, пожалуйста, с ТВ, это стыд, фигуристам тоже от тебя стыдно, от твоих глупых вопросов
+30
-4
+26
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Мэй Касахара
Буду идти спать (с) солнышко наше безызбежное😁
+23
-1
+22
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Призрачный триксель
Алина,как спортсменка ты была неподражаема,но всё вот это,что последние годы вокруг тебя и с твоим участием происходит это тотальный кошмар 🤦‍♀️
+23
-5
+18
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OopsIDidItAgain
Нам не понравилось, хотим не увидиться на первом канале и вообще.
+21
-4
+17
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Kritichnaya
Нет, Алина, нам не понравилось. Если честно, это было настолько невыносимо, что приходилось выключать звук каждый раз сразу по окончании проката.
+21
-5
+16
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Девушка Безимени
Ответ Mbest77
Я понял! Девочка не умеет читать! Поэтому не может узнать то, о чем ей пишут в комментах
она не читатель
она говоритель
+14
-1
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Anna
Я не понимаю, в чем смысл её продвижения на первом, ну ладно бы она действительно была хорошей ведущей, но море жалоб же, люди смотрят на беззвучном. Чем мы так провинились?Ну, снимала бы влоги для своей аудитории, но тут же массовый зритель смотрит
+18
-5
+13
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Товарищ Майор.
Ответ Svetmel
Комментарий скрыт
безызбежная, переодевайся, мы тебя узнали
+13
-4
+9
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veramarso
Перед сном пересмотри нарезку с собой в эфире и сделай определённые выводы.
+11
-3
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fewral
Не, ну это точно троллинг.)
+8
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Лиана
Два слова связать не может спрашивает понравилось? Раньше хоть смотреть было приятно
+10
-3
+7
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papadok
Мы в восторге, кто бы сомневался.
Этот кружок, судя по всему, демонстрация упражнений для «ленивых губ».
+9
-2
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Sv Sv
Алина поймала звезду?
+9
-2
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Лиана
Ответ veramarso
Перед сном пересмотри нарезку с собой в эфире и сделай определённые выводы.
А хватит ума понять
+6
-1
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Лиана
Оказывается стилисты из лп были профессионалами
+6
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Nensy22
Я обожаю Алину -фигуристку. Серьезно, она льду она хороша. Ее лучшие программы прекрасны.
Алина - ведущая …. Ну… я думаю, что вряд ли и она, и все вокруг настолько неадекватны, что считают ее хорошей ведущей и артистом разговорного жанра. Поэтому, думаю, все просто поймали хайп. И она сама этим пользуется. Юмористам и клоунам тоже платят деньги. А в этом случае очень большие деньги…
Из разряда вы смейтесь, обсуждайте, а миллионы мои, а не ваши.
Поэтому тут либо зрителям относиться ко всему этому как к стебу и хайпу, либо выключать звук. Я так и делаю. Выключаю звук между прокатами.
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lightrip
Ща Губерниев просохнет и скажет, понравилось нам или нет
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Moddard
Ответ Svetmel
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А вы можете конкретно сказать что понравилось? Ну так, чтоб отличаться от злобных хейтеров со спортса. Я вот лично увидел непрофессиональную ведущую, путающую слова, тяжело строящую предложения, с непоставленной речью и неграмотными вопросами типа "ты смотришь какие-то стили?". Но вы, видимо, та аудитория, которой все понравилось, поэтому любопытно узнать что же вас так впечатлило. Какие-то уместные и тонкие шутки? Вопросы прямо в нерв? Глубокие познания в истории ФК, вплетенные в интервью? Хоть что-то?
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Кокич
Устала, как собака.
У меня тоже такое иногда бывает.
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Александр Шульгин
Ответ Nensy22
Я обожаю Алину -фигуристку. Серьезно, она льду она хороша. Ее лучшие программы прекрасны. Алина - ведущая …. Ну… я думаю, что вряд ли и она, и все вокруг настолько неадекватны, что считают ее хорошей ведущей и артистом разговорного жанра. Поэтому, думаю, все просто поймали хайп. И она сама этим пользуется. Юмористам и клоунам тоже платят деньги. А в этом случае очень большие деньги… Из разряда вы смейтесь, обсуждайте, а миллионы мои, а не ваши. Поэтому тут либо зрителям относиться ко всему этому как к стебу и хайпу, либо выключать звук. Я так и делаю. Выключаю звук между прокатами.
Понятно что уже большинство выключает звук но зачем нас так мучают вот в чем вопрос это же просто невозможно уже
+4
0
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Antoniom
Да тут уже никакое старание не поможет...
+6
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