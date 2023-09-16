Загитова о работе ведущей на контрольных прокатах: «Надеюсь, вам понравилось, я старалась. Завтра увидимся и услышимся на Первом канале»

Алина Загитова надеется, что зрителям понравилось, как она вела контрольные прокаты.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.

«Я уже пришла домой. Сегодня был какой-то сумасшедший, эмоциональный день. В общем, я дожила.

Надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась. Сейчас буду восстанавливаться, идти спать, и завтра еще один насыщенный день.

Поэтому увидимся и услышимся завтра на Первом канале», – сказала олимпийская чемпионка.

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