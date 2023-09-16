Загитова о работе ведущей на контрольных прокатах: «Надеюсь, вам понравилось, я старалась. Завтра увидимся и услышимся на Первом канале»
Алина Загитова надеется, что зрителям понравилось, как она вела контрольные прокаты.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Москве 16 и 17 сентября.
«Я уже пришла домой. Сегодня был какой-то сумасшедший, эмоциональный день. В общем, я дожила.
Надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась. Сейчас буду восстанавливаться, идти спать, и завтра еще один насыщенный день.
Поэтому увидимся и услышимся завтра на Первом канале», – сказала олимпийская чемпионка.
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она говоритель
Этот кружок, судя по всему, демонстрация упражнений для «ленивых губ».
Алина - ведущая …. Ну… я думаю, что вряд ли и она, и все вокруг настолько неадекватны, что считают ее хорошей ведущей и артистом разговорного жанра. Поэтому, думаю, все просто поймали хайп. И она сама этим пользуется. Юмористам и клоунам тоже платят деньги. А в этом случае очень большие деньги…
Из разряда вы смейтесь, обсуждайте, а миллионы мои, а не ваши.
Поэтому тут либо зрителям относиться ко всему этому как к стебу и хайпу, либо выключать звук. Я так и делаю. Выключаю звук между прокатами.
У меня тоже такое иногда бывает.