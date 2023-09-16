«Архитекторов так проверяют?» Фигуристы сыграли в дженгу, исполнили танцы и показали свои рисунки на съемках Первого канала перед контрольными прокатами

Первый канал показал бэкстейдж со съемок перед контрольными прокатами фигуристов.

Видео с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева и других спортсменов опубликовано в телеграм-канале.

В двух роликах показано, как участники прокатов играют в дженгу, танцуют перед камерой и показывают свои рисунки.

Контрольные прокаты пройдут с 16 по 17 сентября в Москве.

ВИДЕО 1

ВИДЕО 2