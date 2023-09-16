«Архитекторов так проверяют?» Фигуристы сыграли в дженгу, исполнили танцы и показали свои рисунки на съемках Первого канала перед контрольными прокатами

Теги телевидение сборная России Первый канал видео контрольные прокаты Фигурное катание

Первый канал показал бэкстейдж со съемок перед контрольными прокатами фигуристов.

Видео с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева и других спортсменов опубликовано в телеграм-канале.

В двух роликах показано, как участники прокатов играют в дженгу, танцуют перед камерой и показывают свои рисунки.

Контрольные прокаты пройдут с 16 по 17 сентября в Москве.

ВИДЕО 1

ВИДЕО 2

5 комментариев

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Lana Kazakova
Очень милые видео. 🥰 Всем удачных выступлений на контрольных прокатах.
+5
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Е...С
Дима 🔥🔥🔥
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Елена Спирина
Такой позитив от ребят исходит. Всем заряда бодрости духа и тела! Удачи сегодня и завтра!
+1
-1
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Ольга Воеводина
Дима Алиев бесподобен, конечно🔥🔥🔥
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Anastasia1990_
Наконец-то Первый канал захотелось похвалить, видео незанудные.
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