«Архитекторов так проверяют?» Фигуристы сыграли в дженгу, исполнили танцы и показали свои рисунки на съемках Первого канала перед контрольными прокатами
Первый канал показал бэкстейдж со съемок перед контрольными прокатами фигуристов.
Видео с участием Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой, Софьи Акатьевой, Марка Кондратюка, Дмитрия Алиева и других спортсменов опубликовано в телеграм-канале.
В двух роликах показано, как участники прокатов играют в дженгу, танцуют перед камерой и показывают свои рисунки.
Контрольные прокаты пройдут с 16 по 17 сентября в Москве.
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