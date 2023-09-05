«Безызбежно на Первом». Загитова снялась в анонсе контрольных прокатов сборной России на Первом канале
Алина Загитова анонсировала контрольные прокаты фигуристов на Первом канале.
В ролике олимпийская чемпионка боксирует, в это время ее спрашивают: «Алина, а где же фигурное катание?»
«Безызбежно на Первом», – отвечает Загитова.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября в Москве. Первый канал покажет выступления фигуристов.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал
А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?
Как плохо стало на первом канале сегодня, где пиарят косноязычную ведущую.
С ностальгией мы вспоминаем первый канал образца 90-00-ых, где все разговаривали очень грамотно и чисто.. 😩
- как горит огонь;
- как течëт вода;
- как сказочные Алинкины поклонники отстирывают еë грязнющий хвост.
А чё, заслужила!