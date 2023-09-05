Алина Загитова анонсировала контрольные прокаты фигуристов на Первом канале.

В ролике олимпийская чемпионка боксирует, в это время ее спрашивают: «Алина, а где же фигурное катание?»

«Безызбежно на Первом», – отвечает Загитова.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября в Москве. Первый канал покажет выступления фигуристов.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?