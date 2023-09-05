«Безызбежно на Первом». Загитова снялась в анонсе контрольных прокатов сборной России на Первом канале

Теги телевидение сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова анонсировала контрольные прокаты фигуристов на Первом канале.

В ролике олимпийская чемпионка боксирует, в это время ее спрашивают: «Алина, а где же фигурное катание?» 

«Безызбежно на Первом», – отвечает Загитова. 

Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября в Москве. Первый канал покажет выступления фигуристов.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Их покажет Первый канал

А что там с «безызбежностью» Загитовой: есть ли такое слово и как его писать?

235 комментариев

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Gemma157
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Как она уже надоела с этим глупым словом. Стыдиться надо, а не выпячивать безграмотность..
+206
-61
+145
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Ярик01
Потом анонс игр сборной: Красная машина, всегда на красный
+162
-33
+129
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Sportsfan
Даешь зеленый свет контрольным прокатам ;)
+59
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Ярик01
Потом анонс игр сборной: Красная машина, всегда на красный
Безызбежно на красный
+82
-33
+49
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Ритт
Загитова в народе имеет славу косноязычной проявляйщицы. Первый этому подыгрывает. Народ ждет уже очередного проявления кринжАлины. Странно, что её поклонникам нравится. Вы реально не понимаете, что первый её сейчас позорит и делает из нее посмешище?
+65
-24
+41
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scorp19
Ну это издевательство полнейшее. Она тупит нещадно, а это наоборот делают "фишкой" и толкают в массы. Бузова мира спорта
+49
-11
+38
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belyash shlem
о Боже за что
+52
-24
+28
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Snuppi
Если нельзя Загитову подтянуть хотя бы до уровня знаний среднестатистического Россиянина, то нужно всех опустить до уровня Загитовой. Жесть. Остановите планету, я сойду.
+33
-6
+27
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Olga Tchistyakov
Уже не смешно.
+33
-8
+25
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lilah
Что-то кринжатина затянулась
+32
-8
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Tatiana Klm
Ответ AllaS
Вы видимо не в курсе , что это русское слово, забытое .У него второе рождение . О чем , это Вы радеете . В словари загляните прежде чем поучать
Я лингвист, не смешите меня, оставьте ваши комментарии для более наивной аудитории. Это слово - пальцем в небо, так не говорят уже лет сто. Язык - живое образование, он постоянно развивается и совершенствуется. От души желаю этого и Алине.
+36
-13
+23
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Tatiana Klm
Алине все же нужно развиваться- как обязательный минимум, читать. Несмешно все это. Ей не 10 лет. Люблю ее как фигуристку, она на льду прекрасна. Но история в спорте закончена, а дальше - совсем другая ее жизнь, где все пробелы в базовом образовании просто как бездна. Надеюсь, характер сподвигнет ее на развитие. Есть над чем работать
+44
-22
+22
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Ритт
Загитова в народе имеет славу косноязычной проявляйщицы. Первый этому подыгрывает. Народ ждет уже очередного проявления кринжАлины. Странно, что её поклонникам нравится. Вы реально не понимаете, что первый её сейчас позорит и делает из нее посмешище?
Да, вы правы. А я всё думала, почему они тогда в прямом эфире показали реакцию Чайковскую на очередное заплетание языка у Алины. Ведь можно же было не показывать, как Чайковская поморщилась и закрыла лицо рукой. Но они специально показали.
+30
-9
+21
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Gemma157
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Если заниматься боксом, то безызбежно будут сенники..
Как плохо стало на первом канале сегодня, где пиарят косноязычную ведущую.
С ностальгией мы вспоминаем первый канал образца 90-00-ых, где все разговаривали очень грамотно и чисто.. 😩
+42
-21
+21
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Хана Спектор
Ответ Lia Lia
это тебе надо на ТНТ, где Женичка тусуется
Но Алина тоже там была
+29
-9
+20
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Tresk2
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Вайц правильно про Алину сказала - "цирковая обезьянка"
+37
-17
+20
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Black&White
Кринжатина. Какое отношение Алина к предстоящему сезону имеет?
+24
-9
+15
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закрыт по беспределу
Можно вечно смотреть на три вещи:
- как горит огонь;
- как течëт вода;
- как сказочные Алинкины поклонники отстирывают еë грязнющий хвост.
+20
-7
+13
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natalado
Ответ Мэй Касахара
Комментарий скрыт
На большой машине, в большом шлеме и бронежилете. Вперёд на пешеходов, на красный.
А чё, заслужила!
+28
-15
+13
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Оксана Иванова
Итак всюду безграмотность и непрофессионализм. Теперь еще и на первом канале. Куда катимся
+22
-9
+13
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Sky Smoker
Ответ Быть Добру
Зря стараетесь, Пушкина тоже критики называли бездарем, а его "Евгегия Онегина"- пустословием, тоже зря старались, народ не повёлся)
Вы щас на полном серьезе сравниваете по мастерству речи Пушкина и Загитову?? :0
+26
-14
+12
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barik13
Глядя на такое,сразу можно сказать - это первый канал!!!😂
+17
-5
+12
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Элла Бурс
Хосподииии🤦🏼‍♀️
+29
-19
+10
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Большое Путешествие Рузика
Ответ AllaS
Вы видимо не в курсе , что это русское слово, забытое .У него второе рождение . О чем , это Вы радеете . В словари загляните прежде чем поучать
Да, забытое слово... Одна Алина его помнила.... Ага. Она видимо в отличии от всех нас регулярно в словари заглядывает) хватит эту чушь писать, смешно просто.
+18
-8
+10
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ДИОНИС
Безызбежно на Первом Алина Загитова!
+27
-18
+9
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