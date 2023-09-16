Матвей Ветлугин: «Скучал по публике, по скольжению на попе – не очень. Сильное волнение присутствовало»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Татьяна Прокофьева контрольные прокаты Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин заявил, что не скучал по «скольжению на попе».

Сегодня фигурист представил короткую программу под танго на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Скучал по всему этому?

– По сильному скольжению на попе не очень, а по публике – да. Сильное волнение присутствовало. Отвык за полгода.

– Правильно сделал, что рискнул с четверным риттбергером?

– Угу. Но еще будет попытка выполнения этого элемента завтра, надеюсь, более удачная.

– Нет ощущения, что хотелось бы побольше зрителей?

– Возможно. Не знаю, не с чем сравнить. Что было в прошлом году и в позапрошлом, я не знаю – не выступал никогда. Ну, наверное, да. Когда я сам смотрел на трибуны, было ощущение, что побольше народу пришло.

– Значит ли это, что падает интерес к фигурному катанию?

– Тут я не берусь судить.

– Можете ли вы представить, что интерес к нему упадет?

– Нет, я не думаю, что на этого год точно нет. Создаются новые турниры, у нас высокая конкуренция. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы фигурное катание стало менее популярным, чем было в последние годы.

– Какие цели на сезон?

– Я бы не ставил все‑таки цели, мне важнее все‑таки путь по фигурному катанию и та любовь, которую я получу взамен. Это и встреча с публикой, и возможность общения с людьми, которые разделяют твои интересы, и какие‑то положительные отзывы в соцсетях. Ощущение себя в мире фигурного катания более для меня значит, чем постановка какой‑либо цели.

– Что расскажешь о программе?

– Сложная история взаимоотношения между мужчиной и женщиной, знакомства, ссора, потом разногласия. В порыве этого танца, воплощающегося их совместную жизнь в танго, происходит так, что мужчина замахивается с ножом – это последнее движение. Что будет дальше и чем закончится история этих людей, которые, все равно любят друг друга... Завтра с этого же движения и начнем.

– Хитро. Бенуа Ришо начал и все продолжили?

– Все говорят, что мы давно хотели, но вот мы посмотрели, что так можно, и появилась возможность воплотить.

– Абьюзивные отношения – зло или неизбежная данность жизни?

– Наверное, данность. Хорошо это или плохо? Скорее плохо, нежели хорошо.

– Кто ставил ваши программы?

– Короткая – Татьяна Прокофьева, произвольная – Илья Авербух, – сказал Ветлугин.

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3 комментария

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Katerina Sunny
Матвей, срочно отвыкай от скольжения на попе и прыгай.
+9
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Алеся Ткаченко
Матвей,скользи на коньках,а не на попе
+4
-1
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Паша Сашкова
Ну что за чудесный парень 😍😍😍😍😍
+1
0
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