Матвей Ветлугин: «Скучал по публике, по скольжению на попе – не очень. Сильное волнение присутствовало»

Фигурист Матвей Ветлугин заявил, что не скучал по «скольжению на попе».

Сегодня фигурист представил короткую программу под танго на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Скучал по всему этому?

– По сильному скольжению на попе не очень, а по публике – да. Сильное волнение присутствовало. Отвык за полгода.

– Правильно сделал, что рискнул с четверным риттбергером?

– Угу. Но еще будет попытка выполнения этого элемента завтра, надеюсь, более удачная.

– Нет ощущения, что хотелось бы побольше зрителей?

– Возможно. Не знаю, не с чем сравнить. Что было в прошлом году и в позапрошлом, я не знаю – не выступал никогда. Ну, наверное, да. Когда я сам смотрел на трибуны, было ощущение, что побольше народу пришло.

– Значит ли это, что падает интерес к фигурному катанию?

– Тут я не берусь судить.

– Можете ли вы представить, что интерес к нему упадет?

– Нет, я не думаю, что на этого год точно нет. Создаются новые турниры, у нас высокая конкуренция. Я не вижу предпосылок к тому, чтобы фигурное катание стало менее популярным, чем было в последние годы.

– Какие цели на сезон?

– Я бы не ставил все‑таки цели, мне важнее все‑таки путь по фигурному катанию и та любовь, которую я получу взамен. Это и встреча с публикой, и возможность общения с людьми, которые разделяют твои интересы, и какие‑то положительные отзывы в соцсетях. Ощущение себя в мире фигурного катания более для меня значит, чем постановка какой‑либо цели.

– Что расскажешь о программе?

– Сложная история взаимоотношения между мужчиной и женщиной, знакомства, ссора, потом разногласия. В порыве этого танца, воплощающегося их совместную жизнь в танго, происходит так, что мужчина замахивается с ножом – это последнее движение. Что будет дальше и чем закончится история этих людей, которые, все равно любят друг друга... Завтра с этого же движения и начнем.

– Хитро. Бенуа Ришо начал и все продолжили?

– Все говорят, что мы давно хотели, но вот мы посмотрели, что так можно, и появилась возможность воплотить.

– Абьюзивные отношения – зло или неизбежная данность жизни?

– Наверное, данность. Хорошо это или плохо? Скорее плохо, нежели хорошо.

– Кто ставил ваши программы?

– Короткая – , произвольная – , – сказал .

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