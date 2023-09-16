Ветлугин на просьбу спародировать Загитову: «Безызбежно спародирую, обязательно!»

Теги Максим Траньков сборная России Алексей Мишин мужское катание Алина Загитова Матвей Ветлугин ахахаха Фигурное катание

Матвей Ветлугин заявил, что «безызбежно» спародирует Алину Загитову.

Сегодня фигурист представил короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Москве. После выступления он в эфире Первого канала дал интервью Максиму Транькову и Алине Загитовой.

Траньков: Может, ты кого-то спародируешь нам сегодня? Например, Алину можно.

Ветлугин: Безызбежно спародирую, обязательно!

Алексей Николаевич (Мишин) сказал бы: ну ты и дурак, конечно, Матвей.

Загитова: Расскажи, пожалуйста, какие слова или звуки ты издаешь, когда ты падаешь?

Ветлугин: В прямом эфире мы.

Загитова: То есть это нецензурная лексика?

Ветлугин: Ну, подтекст.

Загитова: Сегодня что-то такое было?

Траньков: В культурной столице так не выражаются!

Загитова: Извините.

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19 комментариев

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Asyyaaaa
Зачем Загитову потянуло выяснять про нецензурную лексику? Лучше бы нормальные вопросы задала. Ветлугин даже растерялся, не знал, как ее спародировать, чтобы не обидеть, после всех ее «великих» высказываний🤦🏻‍♀️
+18
-2
+16
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Мэй Касахара
Что вообще за вопрос про звуки, когда падаешь😓
+12
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Паша Сашкова
О боже, это будто диалог из фильма Вуди Аллена 😂
+11
0
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Алексей Токарев
Вирус Загитовой перекинулся на Транькова. Он сегодня кринжевал почти столько же сколько и она. Наверно это заразно.
+8
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Asyyaaaa
Ответ Алеся Ткаченко
По-моему Матвей никогда не теряется
Тут был на грани 😁
+6
0
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Anna Morgan
Первый использует загитову как клоунессу. А ей , видимо, это нравится и подсказать, что делать и куда не лезть, некому
+8
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Оскар Муравьёв
Ответ fewral
Почему она все время рукой машет, когда говорит? Для усиления эффекта?)
Словарного запаса не хватает вот руками машет
+6
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Алеся Ткаченко
Ответ Asyyaaaa
Зачем Загитову потянуло выяснять про нецензурную лексику? Лучше бы нормальные вопросы задала. Ветлугин даже растерялся, не знал, как ее спародировать, чтобы не обидеть, после всех ее «великих» высказываний🤦🏻‍♀️
По-моему Матвей никогда не теряется
+5
0
+5
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fewral
Почему она все время рукой машет, когда говорит? Для усиления эффекта?)
+4
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Дружба11
Матвей конечно артист от Бога!!!Радует зрителя!
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Алеся Ткаченко
Матвей😍Красавчик,всегда с юмором отвечает.Ну как его можно не любить?
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Алеся Ткаченко
Ответ Мэй Касахара
Что вообще за вопрос про звуки, когда падаешь😓
Да, вопрос странный был.
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ДИОНИС
Матвей безызбежно спародирует Алину!
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Тайга86
Может не надо? Пародируют чтобы было смешно, а там и так с этим проблем нет.
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Александр Шульгин
Боже какой треш, бедный отец Загитовой представляю как ему стыдно
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Kareglazaya
Ответ Мэй Касахара
Что вообще за вопрос про звуки, когда падаешь😓
Она даже не понимает, насколько странно и нелепо прозвучал этот вопрос
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tanygavr
Ответ Asyyaaaa
Зачем Загитову потянуло выяснять про нецензурную лексику? Лучше бы нормальные вопросы задала. Ветлугин даже растерялся, не знал, как ее спародировать, чтобы не обидеть, после всех ее «великих» высказываний🤦🏻‍♀️
Пукнул бы ей в микрофон . "Вот такие звуки издают при падении "
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Тайга86
Ответ fewral
Почему она все время рукой машет, когда говорит? Для усиления эффекта?)
Она еще и вспотевшие ладошки о костюмы фигуристов вытирает, имитируя поддержку. Это все не очень эстетично, но нормально для тех кто волнуется перед камерой. Хотя для лучшей ведущей с трехлетнем стажем, да, странно.
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