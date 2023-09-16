Ветлугин на просьбу спародировать Загитову: «Безызбежно спародирую, обязательно!»

Матвей Ветлугин заявил, что «безызбежно» спародирует Алину Загитову.

Сегодня фигурист представил короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Москве. После выступления он в эфире Первого канала дал интервью и .

Траньков: Может, ты кого-то спародируешь нам сегодня? Например, Алину можно.

Ветлугин: Безызбежно спародирую, обязательно!

Алексей Николаевич ( ) сказал бы: ну ты и дурак, конечно, .

Загитова: Расскажи, пожалуйста, какие слова или звуки ты издаешь, когда ты падаешь?

Ветлугин: В прямом эфире мы.

Загитова: То есть это нецензурная лексика?

Ветлугин: Ну, подтекст.

Загитова: Сегодня что-то такое было?

Траньков: В культурной столице так не выражаются!

Загитова: Извините.

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