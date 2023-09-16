Ветлугин на просьбу спародировать Загитову: «Безызбежно спародирую, обязательно!»
Матвей Ветлугин заявил, что «безызбежно» спародирует Алину Загитову.
Сегодня фигурист представил короткую программу на контрольных прокатах сборной России в Москве. После выступления он в эфире Первого канала дал интервью Максиму Транькову и Алине Загитовой.
Траньков: Может, ты кого-то спародируешь нам сегодня? Например, Алину можно.
Ветлугин: Безызбежно спародирую, обязательно!
Алексей Николаевич (Мишин) сказал бы: ну ты и дурак, конечно, Матвей.
Загитова: Расскажи, пожалуйста, какие слова или звуки ты издаешь, когда ты падаешь?
Ветлугин: В прямом эфире мы.
Загитова: То есть это нецензурная лексика?
Ветлугин: Ну, подтекст.
Загитова: Сегодня что-то такое было?
Траньков: В культурной столице так не выражаются!
Загитова: Извините.
«Где ваши бумажки? Это мои вообще!» Загитова – ведущая фигурных прокатов: забывает выключать микрофон и задает странные вопросы
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
Светлана Соколовская о семье, карьере и работе с Трусовой. Смотрите полную историю тренера бесплатно по промокоду SPORTS
19 комментариев