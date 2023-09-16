Мозалев о короткой программе: «История падшего ангела с черными крыльями. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей»
Андрей Мозалев рассказал об идее новой короткой программы.
Фигурист представил короткую программу под композицию Romance группы Apocalyptica на контрольных прокатах сборной России в Москве.
– Что написано на вашем костюме?
– А вот... Вы должны догадаться.
– У тебя каждый год какие‑то невероятные творческие идеи. Откуда они берутся?
– Вот... Команда моя.
– Расскажи про программу.
– История падшего ангела с черными крыльями, приземлившегося на Землю. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей.
– Кто это придумал?
– У меня хорошая фан‑группа, которая помогает мне и в идеях, и в костюмах.
– С музыкой тоже они помогли?
– С музыкой мы сами нашли идею.
– Какие цели на сезон?
– Как обычно: побеждать, стабильность, чистая грация, удовольствие от соревнований и выступлений.
– Что у тебя за музыка?
– Группа Apocalyptica, произведение Romance.
– Зрителей меньше, чем на прошлых прокатах?
– Нет, примерно так же. Обычно на короткую меньше приходило, а на произвольную побольше, – сказал Мозалев.
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