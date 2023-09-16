Мозалев о короткой программе: «История падшего ангела с черными крыльями. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей»

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Андрей Мозалев Фигурное катание

Андрей Мозалев рассказал об идее новой короткой программы.

Фигурист представил короткую программу под композицию Romance группы Apocalyptica на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Что написано на вашем костюме?

– А вот... Вы должны догадаться.

– У тебя каждый год какие‑то невероятные творческие идеи. Откуда они берутся?

– Вот... Команда моя.

– Расскажи про программу.

– История падшего ангела с черными крыльями, приземлившегося на Землю. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей.

– Кто это придумал?

– У меня хорошая фан‑группа, которая помогает мне и в идеях, и в костюмах.

– С музыкой тоже они помогли?

– С музыкой мы сами нашли идею.

– Какие цели на сезон?

– Как обычно: побеждать, стабильность, чистая грация, удовольствие от соревнований и выступлений.

– Что у тебя за музыка?

– Группа Apocalyptica, произведение Romance.

– Зрителей меньше, чем на прошлых прокатах?

– Нет, примерно так же. Обычно на короткую меньше приходило, а на произвольную побольше, – сказал Мозалев.

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3 комментария

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Mion
Может, Андрею стоило с тройными сегодня выйти. Просто почувствовать чистый прокат. Ему нужно как-то выбираться из этой ямы и главное - из ямы представлений о нем, как о ромашке.
+2
0
+2
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