Мозалев о короткой программе: «История падшего ангела с черными крыльями. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей»

Андрей Мозалев рассказал об идее новой короткой программы.

Фигурист представил короткую программу под композицию Romance группы Apocalyptica на контрольных прокатах сборной России в Москве.

– Что написано на вашем костюме?

– А вот... Вы должны догадаться.

– У тебя каждый год какие‑то невероятные творческие идеи. Откуда они берутся?

– Вот... Команда моя.

– Расскажи про программу.

– История падшего ангела с черными крыльями, приземлившегося на Землю. Он ищет путь на Земле и способы существования среди людей.

– Кто это придумал?

– У меня хорошая фан‑группа, которая помогает мне и в идеях, и в костюмах.

– С музыкой тоже они помогли?

– С музыкой мы сами нашли идею.

– Какие цели на сезон?

– Как обычно: побеждать, стабильность, чистая грация, удовольствие от соревнований и выступлений.

– Что у тебя за музыка?

– Группа Apocalyptica, произведение Romance.

– Зрителей меньше, чем на прошлых прокатах?

– Нет, примерно так же. Обычно на короткую меньше приходило, а на произвольную побольше, – сказал Мозалев.

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